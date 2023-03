Sabino quase lascou o Sport; já o árbitro lascou o Retrô

A- A+

Diante do Sergipe, pelo Nordestão, nesta quarta-feira à noite (08), na Ilha, o Sport vinha jogando bem e com total controle na partida. Até que, no finalzinho do primeiro tempo, o zagueiro Sabino, que é um bom jogador, mas, de vez em quando, comete falhas bobas, voltou a aprontar das suas.

Mesmo sendo o último homem da defesa, o cara resolveu fazer uma gracinha pra cima do adversário e acabou perdendo a bola. Como o atleta do Sergipe já estava a caminho do gol, Sabino foi forçado a fazer uma falta e, por isso, acabou levando o vermelho direto. Te liga, Sabino!

Neste momento, o Leão já ganhava de 1x0 e teve que recuar completamente por ter ficado com um homem a menos. E os sergipanos foram pra cima. A pressão foi tanta que acabaram chegando ao empate. Mas a raça rubro-negra superou tudo isso e, no apagar das luzes, Rafael Thyere fez o gol da vitória que salvou o Sport e até o próprio Sabino.

Já pela Copa do Brasil, o Tombense se classificou em cima do Retrô ao converter um pênalti que foi marcado de forma absurda. O árbitro da partida, Paulo Roberto Alves Júnior, assinalou o penal após o jogador do próprio time mineiro "fazer a falta", sem querer, no seu companheiro de time. Oi?! É isso mesmo que você leu. Coisas do futebol brasileiro.

Veja também

eua Mulher morre após passar nove anos com bebê calcificado no abdômen