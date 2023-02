Santinha venceu graças a um ingrediente fundamental

A- A+

Se não teve técnica e nem tanta pontaria, o Santinha foi mesmo na base da raça para derrotar o Atlético de Alagoinhas/BA por 2x1, ontem, no Arruda. O atacante Lucas Silva foi o Cara do jogo ao marcar os dois gols tricolores para o delírio dos mais de 5 mil torcedores que estavam presentes.

A gente já viu que o Santa vem pecando muito nas finalizações desde que começou a temporada. Isso serve de alerta para que, nos treinamentos, o elenco trabalhe este fundamento de forma ainda mais exaustiva. Até porque viver só de raça não faz com que o time vá mais longe do que deseja.

Já o Sport jogou bem contra o Ceará, porém também vem pecando nas finalizações. Poderia ter vindo com uma vitória na bagagem, só que quem não tem competência não se estabelece. Resultado: 3x2 para os cearenses.

Sobre as minhas previsões dos resultados do Nordestão, estou com 50% de acerto até agora (apostei na vitória do Santinha e um empate do Leão). Tomara que o Náutico melhores ainda mais esse meu rendimento hoje. Simbora, Timbu!

