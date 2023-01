A- A+

Se não teve qualidade técnica, sobraram emoção e raça O clássico entre Santa Cruz e Náutico mostrou que as duas equipes estão no caminho certo

O duelo entre Santa Cruz e Náutico deste domingo (15), pelo Pernambucano, fez jus ao nome de Clássico das Emoções até pela grande quantidade de gols no placar (3x3). Isso é fato e não tem como negar. Também não tem como negar que essa mesma grande quantidade de gols só foi possível neste jogo por causa dos inúmeros defeitos que as equipes apresentaram em campo.

Houve falhas de marcação, posicionamento, individuais e coletivas. O negócio foi de um jeito que, só no primeiro tempo, o placar já estava 3x2 para o Santinha. Parecia até pelada. Na etapa complementar, o Timbu fez mais um, e só não houve mais gols para os dois lados por falta de pontaria da turma lá da frente.

Apesar disso tudo, acredito que o torcedor coral e o alvirrubro ficaram confiantes com o que viram. Afinal, se faltou qualidade técnica, sobrou raça dentro das quatro linhas. Por tudo isso, acho que as duas equipes estão no caminho certo e têm tudo para evoluir e muito durante a temporada que está apenas começando.

Veja também

TECNOLOGIA E GAMES Tipo "The Last of Us", que virou série: conheça oito jogos que vão te fazer chorar