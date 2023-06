A- A+

Será que parte da estrutura do Arruda está comprometida? Testemunhas afirmam que pedras estão se soltando da estrutura da arquibancada do lado do canal

Passei nesta segunda (12) pelo Arruda e vi que a Polícia Científica estava realizando uma perícia no estádio. Isso tudo porque, na semana passado, após o jogo do Santa contra o Pacajus-CE, uma torcedora tricolor, de 26 anos, levou uma pedrada na cabeça na saída do jogo.

Na hora, o que se achou é que alguma “alma sebosa” havia jogado uma pedra lá de cima do Arruda, mas, segundo algumas testemunhas que estavam no local, pedras estão se soltando da estrutura da arquibancada do lado do canal.

Caso isso seja realmente comprovado pela perícia, algo tem que ser feito urgentemente para que uma tragédia maior não aconteça mais na frente.

