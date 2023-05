A- A+

Só mesmo o Santinha para fazer isso O Tricolor estreou com vitória no Brasileiro da Série D para alegria da sua enorme torcida

O Santa Cruz é um clube de futebol único no mundo. Ele pode estar todo lascado, no fundo do poço e, mesmo assim, a torcida nunca o abandona. Uma prova do que eu estou dizendo aconteceu ontem.

Só para ter uma ideia, em plena noite segunda-feira, na estreia de uma competição sem prestígio algum como o Brasileiro da Série D, o Tricolor conseguiu atrair mais de 13 mil torcedores ao Arrudão para assistir ao jogo contra o desconhecido Iguatu, do Ceará.

E a empolgação foi tanta que, após o apito final, com a vitória do Mais Querido por 1x0, gol de Pipico, um torcedor, numa rede social, soltou essa: “O Santa Cruz é o maior do Nordeste! Real Madrid, pode esperar que a sua hora vai chegar...”. Realmente, só mesmo o Santinha para fazer isso.

