Sofrer racismo não é “mimimi”, e sim algo que dói na alma

Desde o último domingo venho lendo estarrecido o desenrolar do absurdo que aconteceu com o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid. Primeiro, o cara foi “bombardeado” por ofensas racistas por parte da torcida do Valência.

Desnorteado com tudo aquilo, o brasileiro foi reclamar com a arbitragem, tentando identificar os racistas da arquibancada. Mas, por incrível que pareça, ele foi agredido por jogadores adversários (recebeu até um mata-leão de um deles), e ao tentar se defender da violência, acabou sendo o único expulso da partida (mesmo o cartão sendo anulado nesta terça/23).

O que me deixou ainda mais revoltado é que a La Liga, entidade que organiza o futebol profissional espanhol, e a própria imprensa daquele país são coniventes com esse absurdo que é o racismo. Afinal, fazem vista grossa e até criticam o “mimimi” de Vini Júnior.

Até aqui no Brasil, muita gente ainda não entende a gravidade de uma pessoa sofrer qualquer tipo de preconceito. É algo que dói muito na alma. Imagina um jovem de apenas 22 anos como ele ser insultado o tempo todo por causa da cor da sua pele, hein?! Você aí, leitor, se sentiria bem, tiraria isso de letra. Com certeza, não.

Mas tem gente que acha que Vini Júnior deveria não ligar para nada disso e “dar o troco com dribles e muitos gols”. Será que isso basta? Óbvio que não. Como disse o amigo advogado Eduardo Carvalho, “com racistas, misóginos, preconceituosos, não há conversa. Não há de ter qualquer tipo de conciliação. É processo legal; é pena educativa-pedagógica e/ou prisão”.

E a minha revolta aumentou mais ainda com a declaração do dia o senador bolsonarista Magno Malta (PL/ES): “Cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco?”. É por coisas assim que eu agradeço, todos os dias, que o Brasil tenha mudado de presidente nas últimas eleições.

