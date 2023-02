Tem coisas que só acontecem com o Náutico

A- A+

Eu fico impressionado com a grande quantidade de coisas surreais que sempre acontecem com o Timbu. Foram milhares de exemplos, porém vou citar aqui apenas alguns: quem não lembra da antológica Batalha dos Aflitos, hein?! Aquilo eu só acreditei porque estava trabalhando direto do estádio. Ou seja, eu vi com os meus próprios olhos, ao vivo e a cores.

Em 2021, o Náutico fez uma belíssima campanha em grande parte do primeiro turno da Série B. De tão empolgada, a torcida passou a chamá-lo de “Timbatível”. Mas, de uma hora pra outra, o time começou apanhar de todo mundo e quase que se lasca no final da competição.

Já neste ano, por conta de um processo de 2015 do atual treinador timbu, Dado Cavalcanti, a sede e o estádio do Alvirrubro foram colocados a leilão. Oi?! Isso mesmo! Mas calma, torcedor, o técnico disse que vai entrar em acordo com o clube.

Além disso, também nesta temporada, o Timba acabou cedendo duas vezes o empate no apagar das luzes. A torcida já estava comemorando a vitória quando veio o balde de água geladíssima. Primeiro foi contra o Retrô (1x1), pelo Pernambucano; e, no último sábado (04), a sobrada foi diante do CRB (2x2), em pleno Aflitos. Ôôôôôô, Timbu....

