Timbu: “CBF, faz logo o Pix!” Náutico se classifica na Copa do Brasil com gol no finalzinho dos acréscimos

Foi na base do “cabelinho de sapo”. O Náutico vencia o Vila Nova por 1x0, nos Aflitos, até os 45 minutos do segundo tempo. O resultado garantia a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Alegria total dos alvirrubros.

Mas o caldeirão foi do céu ao inferno quando os goianos empataram o jogo para levar o duelo às disputas de pênaltis. Só que o povo do Vila Nova levou uma “golada de ovo” dos diabos quando, aos 53 minutos, bem no apagar das luzes, Nathan fez o gol da vitória timbu e enlouqueceu de vez quem estava no estádio.

Com a emocionante vitória, além da classificação, o Náutico embolsou R$ 2,1 milhões de premiação. Por isso que, em tempos de vacas magras nos Aflitos, o companheiro alvirrubro Alfredo veio com essa: “CBF, faz logo o Pix!”.

