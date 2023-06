Timbu, quem quer subir não vacila assim não, viu?!

A- A+

Um time que quer subir de divisão precisa estar focado e atento durante os 90 minutos de uma partida. Quem não faz isso vacila, e pode custar caro. Foi justamente o que aconteceu com o Náutico no jogo contra o Confiança-SE, na noite desta segunda-feira (12), no Batistão.

Após terminar o primeiro tempo com 2x0 no placar, com os dois gols marcados pelo meia Souza, o Timbu teve um “apagão” na etapa complementar e acabou cedendo o empate em 2x2.

Com o resultado, o Náutico só voltou com um ponto na bagagem, ficando na terceira colocação da Série C. Te liga para não vacilar mais, Timbu!

