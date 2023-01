Torcida única nos clássicos não adianta de nada!

A- A+

A Federação Pernambucana de futebol e a Secretaria Estadual de Defesa Social decidiram ontem a volta da torcida única nos clássicos e nos jogos do Nordestão aqui no Recife. Infelizmente, eu acho que já vi esse filme. Até porque não é proibindo alguém de entrar num estádio que a violência ligada ao futebol vai acabar.

Basta ver que a baderna causada por esses criminosos disfarçados de torcedores sempre acontece nas ruas, e não dentro dos estádios. Por onde passam, destroem qualquer coisa.

Tudo bem que, desta vez, vai ter sistema de reconhecimento facial nas catracas do Arruda, da Ilha e dos Aflitos, cadastro de torcedores e, é claro, prisão em flagrante dos envolvidos em confusões entre torcidas organizadas. Mas isso ainda é pouco, muito pouco.

O que tem que se fazer é acabar de vez com as torcidas organizadas e realmente punir severamente os baderneiros. Para isso é imprescindível a união da FPF, do Poder Público e dos clubes. Mas não é o que se vê dentro do Sport, do Santa e do Náutico. Essas “torcidas” mandam e desmandam lá dentro.

É por essas e outras que o ex-candidato à presidência do Leão Eduardo Carvalho criticou hoje: “Torcida única é atestado de incompetência e covardia”. Faz total sentido.

Veja também

Pandemia Covid-19: Pfizer pede à Anvisa registro definitivo de vacina bivalente