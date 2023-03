A- A+

Um Leão sem Juba não dá, né?! Jogador do Sport vem sendo imprescindível no time do Sport nesta temporada

Alguém aqui já viu um Leão sem juba? Eu mesmo não! Mas se viu, das duas uma: ou bicho tava doente ou então era outro felino tentando se disfarçar do Rei dos Animais. Por outro lado, o mesmo eu posso falar de Luciano Juba no Sport.

A cada jogo, o cara vem mostrando que é realmente imprescindível para esta temporada. Ele se coloca bem, sabe chutar como ninguém, arma jogadas e ainda faz gols. Gols só não, golaços!

Que o diga o Timbu no Clássico dos Clássicos do último sábado (04), pelo Nordestão, quando o Leão venceu o duelo por 2x0, em pleno Aflitos. É por essas e outras que a diretoria do Sport tem que tirar o caranguejo do bolso para segurá-lo no clube, pelo menos, até o final do ano.

Com Juba no time e com o entrosamento dos demais jogadores deste elenco, o Leão tem tudo para conquistar o Pernambucano com as “patas nas costas”, ser um dos favoritos ao título do Nordestão, fazer uma bela campanha na Copa do Brasil e subir entre os dois primeiros lugares para a Série A.

Então, Yuri Romão, paga logo o que Juba merece porque o tempo está passando! Se for para ajudar no orçamento, manda embora Kayke, por exemplo. Afinal de contas, deixa o Leão em paz com a Juba dele.

