Um suquinho Maguary amargo em noite de absurdos

Fiquei impressionado com tudo o que vi na transmissão do jogo entre o novato Maguary e o “Todo-poderoso” Sport. Sinceramente, parecia até que eu tava assistindo a um programa de piada que não dá vontade alguma de rir, de tantos absurdos que houve. Pra começar, a nova camisa “cor de gema” do Sport é feia que dói. Nunca vi igual.

Depois, eu não sabia quem estava mais fora de forma, se o goleiro Chapa, do Maguary, ou o zagueiro leonino Sabino. Mas, apesar da barriguinha saliente, Chapa fez uma belíssima defesa no ângulo e ainda mostrou habilidade quando teve que conduzir a bola com os pés. Já Sabino até que foi seguro lá atrás. Mas que estão fora de forma, aí estão!

Outra bronca foi ver o goleiro do Leão, Renan, levar um golaço de cobertura, pois estava adiantado. Realmente, o Sport não vem tendo muita sorte com os goleiros. Ah que saudade de Mailson... Pra terminar, a transmissão do canal “Nosso Futebol” foi de um mau gosto absurdo. Narrador e comentarista ruins; eco no áudio e câmeras mal posicionadas.

O negócio foi tão tosco que, no primeiro tempo, o Maguary teve um gol anulado que ninguém nunca vai descobrir se o atacante estava realmente impedido. Afinal, cadê câmera para registrar o lance pela lateral do campo?! A bronca foi tão grande que sobrou até para o Leão tomar um suquinho bem amargo da Maguary, pois, de tão perronha, só conseguiu um empate em 1x1.

