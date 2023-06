Uma despedida e vários agradecimentos

A- A+

Foram quase 500 publicações, mais precisamente 475 textos produzidos nesses dois anos. O período foi de aprendizado e de entusiasmo de menino, apesar dos meus 27 anos de Jornalismo. Também pudera. Não tem coisa melhor do que trabalhar num ambiente onde você se sente em casa. E a Folha de Pernambuco é, e sempre será, a minha casa.

Afirmo isso com toda a certeza porque fiz parte da primeira turma de profissionais da Folha de Pernambuco, lá atrás em 1998, o ano do seu lançamento. Passei 10 anos no jornal, cresci muito profissionalmente, virei editor, cobri Copa do Mundo... Ufa! É muita história boa para contar.

Em 2008, saí para novos desafios profissionais, mas quis o destino que, 13 anos depois, eu retornasse à minha casa para mais um desafio: o blog Que Golaço!. Pense num negócio arretado de fazer!

Mas como a vida é feita de ciclos, chegou mais um momento de me ausentar do meu lar. Surgiu um novo desafio profissional e, por isso, volto a me despedir da Folha. Fico feliz pelo enriquecimento do meu currículo, mas triste por mais uma partida. Faz parte.

Aproveito então para agradecer ao Drº Eduardo Monteiro pela confiança e pela nova oportunidade que me foi presenteada; à editora-chefe, Leusa Santos, pela atenção e companheirismo profissional do dia a dia; ao editor de Esportes, Geison Macedo, e a toda a sua competente equipe, pela parceria e clima alto astral; à secretária Geiza Fernanda pela paciência e suporte; ao amigo Bruno Lacerda, peça imprescindível neste meu retorno ao jornal; a toda a Redação, à diretoria e ao pessoal do Marketing e Comercial, e, é claro, a vocês, leitores. Obrigado de coração!

Que esse não seja um adeus, apenas um até breve. Sigamos a vida...

