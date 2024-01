A importância da calorimetria indireta na saúde: confira os benefícios e indicações do exame

A- A+

A calorimetria indireta é um exame fundamental no campo da saúde, fornecendo informações valiosas sobre o metabolismo e o gasto energético do organismo. Este método avançado de análise energética desempenha um papel crucial no diagnóstico e no desenvolvimento de estratégias personalizadas para melhorar a saúde.

O que é a calorimetria indireta?

A calorimetria indireta é um procedimento que mede a produção de calor pelo organismo para determinar o gasto energético. Ao analisar a quantidade de oxigênio consumido e a quantidade de dióxido de carbono produzido durante a respiração, esse exame fornece uma avaliação precisa do metabolismo. Eu sempre realizo multidisciplinar com o nutricionista e personal trainer para a condução da aplicação do exame.



• Benefícios da calorimetria

Personalização do plano nutricional: Compreender o gasto energético de um indivíduo permite a criação de planos nutricionais personalizados. Isso é especialmente útil em casos de perda ou ganho de peso, fornecendo uma abordagem mais eficaz e direcionada.

Avaliação metabólica: A calorimetria indireta oferece uma análise detalhada do metabolismo basal, o que é vital para identificar distúrbios metabólicos e melhorar a eficácia de intervenções terapêuticas.

Otimização do desempenho esportivo: Atletas podem se beneficiar da calorimetria indireta para entender suas necessidades calóricas específicas, otimizando assim o desempenho e a recuperação.

Controle de doenças metabólicas: Para pacientes com diabetes, obesidade e outras condições metabólicas, esse exame fornece informações essenciais para gerenciar essas condições de forma mais eficaz.

• Para quem o exame é indicado?

Pacientes com dificuldades de controle de peso: Indivíduos que enfrentam desafios no controle de peso podem se beneficiar da calorimetria indireta para entender seu metabolismo e ajustar estratégias de perda ou ganho de peso.

Atletas profissionais e amadores: A otimização do desempenho esportivo é uma aplicação crucial da calorimetria direta, ajudando atletas a atingirem seus objetivos de forma saudável.

Pacientes com condições metabólicas: Para aqueles com condições como diabetes, hipertireoidismo ou hipotireoidismo, a calorimetria direta fornece informações valiosas para gerenciar essas condições de maneira mais eficaz.

Indivíduos em programas de bem-estar: Pessoas comprometidas com a melhoria da saúde geral podem usar a calorimetria direta como uma ferramenta para ajustar seus estilos de vida de maneira mais informada e personalizada.

A calorimetria indireta é uma ferramenta interessante da saúde integrativa, oferecendo benefícios significativos para uma ampla gama de pacientes. Ao compreender o metabolismo individual, os profissionais de saúde podem criar abordagens terapêuticas e planos de estilo de vida mais eficazes. Este exame não apenas auxilia no controle de peso, mas também desempenha um papel crucial no gerenciamento de condições metabólicas e na promoção da saúde geral.

Herbalife lança creatina premium

A Herbalife acaba de lançar a Creatina Premium — suplemento alimentar que contribui para um melhor desempenho físico no treino, proporcionando força muscular e resistência, além de apoiar o ganho de massa muscular. A novidade, que chega para compor a linha de suplementos esportivos HERBALIFE 24HOURS, é a Creatina 100% pura monohidratada, vegana, sem aditivos, sem sódio, sem glúten e zero calorias — um dos suplementos esportivos mais estudados pela ciência, com efeitos comprovados por pesquisas.

Creatina é importante para o desempenho esportivo - Foto: Divulgação

• Benefícios da creatina

A Creatina é composta por um grupo de aminoácidos que fornece energia rápida aos músculos, possibilitando gerar mais força muscular e resistência, além de atuar na hipertrofia e contribuir, em quantidades suficientes, para a recuperação muscular. Portanto, é um suplemento muito interessante para pessoas que adotam um estilo de vida ativo, preocupadas em prevenir a perda de massa magra (sarcopenia), e para os vegetarianos e veganos, uma vez que os alimentos que fornecem maior quantidade de creatina são os de origem animal, como carnes e peixes. Mas os benefícios da Creatina vão muito além da saúde muscular. Estudos clínicos realizados com o suplemento apontam para sua eficácia na saúde óssea de mulheres pós-menopausa e na saúde do cérebro com ações na manutenção da função cognitiva”, coloca o médico nutrólogo Nataniel Viuniski, membro do Conselho de Nutrição da Herbalife.

• Consumo



A creatina tem indicação de consumo diário de 3 g uma vez ao dia, a qualquer hora, diluída em água ou outra bebida de sua preferência. Seu efeito não é imediato — somente é perceptível após algumas semanas de uso, quando o aminoácido fica estocado no músculo. “Por esse motivo seu consumo deve ser contínuo, mesmo nos dias em que não há treino, sem a necessidade de pausas no uso”, complementa o nutrólogo

Roche apoia projetos em saúde digital

A farmacêutica é, até o momento, a única apoiadora do projeto "Apoio à APS (Atenção Primária à Saúde) de Recife" - Foto: Canva

A Roche Farma Brasil anuncia parceria com a ImpulsoGov para alavancar projetos de saúde digital no Brasil. A farmacêutica é, até o momento, a única apoiadora do projeto "Apoio à APS (Atenção Primária à Saúde) de Recife", que reúne ferramentas para suportar a gestão da atenção primária do município pernambucano, de forma gratuita. Organização sem fins lucrativos que já atendeu gratuitamente mais de 100 municípios brasileiros, a ImpulsoGov atua de forma a impulsionar o uso inteligente de dados e tecnologia no SUS. Por meio do projeto "Apoio à APS de Recife", a ONG auxiliará a prefeitura da cidade a corrigir os dados incorretos de cadastro da Atenção Primária à Saúde. Iniciado em agosto de 2023, o projeto apoiado pela Roche Farma Brasil terá a duração de um ano. Mais de 380 profissionais já participaram dos treinamentos, e cerca de 31 integram grupos de trabalho. Apesar de ainda ser cedo para avaliar o impacto completo do projeto, análises preliminares indicam uma redução de 20% no número de inconsistências quando comparadas a equipes semelhantes que não utilizaram a solução.



Alerta sobre perigos de lesões durante mergulhos em águas rasas



Mergulhos podem provocar alguns traumatismos como situações de fraturas cervicais de paraplegia ou tetraplagia - Foto: Canva

Com o início de janeiro, seguido do Carnaval e o aumento das altas temperaturas, muitas famílias planejam viajar para destinos no litoral. Idas às praias, piscinas e rios estão entre os principais atrativos para amenizar o calor. Mas, o cuidado deve ser redobrado nestes passeios para evitar que as férias virem um pesadelo, pois um simples mergulho em águas rasas pode ocasionar acidentes.

Segundo a Sociedade Brasileira de Coluna (SBC) e o Ministério da Saúde, nesta época do ano, acidentes como estes passam da quarta para a segunda principal causa de lesão medular no país, atrás apenas dos acidentes de trânsito. A estimativa é de que, durante o verão, cerca de dez pessoas ficam paraplégicas ou tetraplégicas a cada semana no Brasil por esse motivo. Além disso, a maior parte das vítimas deste tipo de acidente é jovem. Cerca de 90% têm entre 10 a 25 anos.

“Alguns comportamentos de risco nas praias, rios e piscinas, especialmente os mergulhos em águas rasas podem provocar alguns traumatismos graves, como situações de fraturas cervicais de paraplegia ou tetraplagia que em alguns casos podem ser irreversíveis. Por isso, é importante ter sempre o máximo cuidado quando estiver em ambientes molhados e superfícies lisas”, alerta o ortopedista especialista em cirurgia de coluna do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Recife (IOT), Marcelo Andrade Filho.

Para evitar acidentes como estes, o ideal é se certificar sobre a profundidade e também evitar mergulhos de cabeça. Entre outras dicas, o senso comum é evitar mergulhar em águas turvas, não consumir bebidas alcoólicas antes de entrar na água, evitar empurrar amigos para dentro d’água.

Ainda de acordo com o médico, caso aconteça um acidente, a vítima deve ser salva e levada para fora da água para prevenir o afogamento, oferecendo o máximo de sustentação para a coluna, evitando mexer ou flexionar pescoço e tronco ou girar a pessoa. A vítima deve ficar em uma superfície plana e não ser mais movimentada e o Corpo de Bombeiros (193) ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu (192), devem ser acionados para socorro com equipe médica especializada em emergências.



