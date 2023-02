A- A+

Olá, internautas que acompanham a coluna Saúde e Bem-estar

Sim, a obesidade pode levar à morte, pois, é uma doença base para outras patologias. A obesidade pode ser uma condição que aumenta o risco de uma pessoa desenvolver várias doenças graves, como doenças cardíacas, derrames, diabetes tipo 2, doenças hepáticas, entre outras, que podem levar à morte. Além disso, a obesidade também pode causar problemas respiratórios, problemas nas articulações e uma série de outros problemas de saúde que podem prejudicar a qualidade de vida e, em casos graves, levar à morte. O obeso também é sujeito a condições psicológicas negativas, causando transtornos mentais. A ajuda multidisciplinar (psiquiatra e psicólogo), será atribuída no tratamento em alguns casos.

De acordo com dados recentes, a obesidade é um problema crescente no Brasil, uma verdadeira situação de saúde pública. Algumas estimativas indicam que cerca de 57% da população brasileira está acima do peso, sendo que aproximadamente 18% são considerados obesos. Até 2030 esse percentual pode aumentar para 30% da população. É importante lembrar que é possível prevenir e tratar a obesidade por meio de uma alimentação saudável e de atividade física regular. Sendo necessário, medicação poderá ser incluída pelo profissional de medicina no tratamento.

Obesidade deve ser tratada por médico especializado e com auxílio de outros profissionais, como nutricionista e personal.

Seja a sua melhor versão!

Saiba mais sobre o médico Rafael Coelho AQUI

Especial Carnaval

Carnaval é bom demais, porém, vamos brincar com saúde e bem-estar. Confira algunas dicas para aproveitar a folia:

A animação já conta toma de Pernambuco - Foto: Canva

Existe um tênis ideal para brincar carnaval?

O calçado ideal para quem vai pular em blocos de rua ou simplesmente acompanhar troças é um tênis confortável ou um sapato sem salto.

“Isso porque o tornozelo e o joelho é que suportam as sobrecargas do corpo, e são locais de frequentes lesões. Exagerar no carnaval, com saltos inadequados no sobe e desce de ladeiras ou no passo do frevo, por exemplo, pode causar instabilidade e provocar lesões dos ligamentos ou dos meniscos, e torções e fraturas de tornozelo”, explica o médico ortopedista e traumatologista Sormane Britto.

Intoxicação de etilenoglicol: cuidado com bebidas alcoólicas clandestinas no carnaval

No carnaval, várias bebidas alcoólicas são comercializadas nas ruas. Algumas marcas, o grande público já conhece, como as de cerveja, por exemplo. Porém, outros líquidos vendidos podem ser um perigo para a saúde do folião. O chamado “álcool de má procedência” é motivo de alerta dos especialistas, por conta do risco de intoxicação de etilenoglicol.

“A ingestão de bebida contaminada com etilenoglicol pode causar inicialmente dor abdominal, náuseas, vômitos e Lesão Renal Aguda, que é a perda rápida da função de ambos os rins, muitas vezes grave, levando os pacientes a necessitar de hemodiálise. Se você desconfiar que pode ter tomado álcool contaminado deve procurar assistência médica de imediato”, alertou a nefrologista Ana Carolina Pessoa.

“Doença do Beijo” e “Sapinho” podem estragar a sua festa

Carnaval se aproxima e um assunto que não se pode esquecer durante a folia é a saúde bucal. De acordo com a cirurgiã-dentista da Ortoestética Boa Viagem Sul, Ingrid Buonafina, alguns dos problemas são as doenças que afetam a saúde bucal e podem ser transmitidas pela saliva. Nessa época do ano de Carnaval, os casos tendem a se espalhar, como a mononucleose e candidíase oral, popularmente conhecida como “Doença do Beijo” e “Sapinho” respectivamente.

“Não é uma regra, contudo, o vírus da mononucleose e o fungo da candidíase oral podem ser transmitidos em qualquer situação que haja contato com a saliva ou objetos contaminados. Em momentos festivos como o Carnaval, as pessoas costumam ter o impulso de ficar juntos e trocar beijos com diversos parceiros no mesmo período. Essa é uma das portas para a disseminação do vírus”, esclarece.

Pomadas para cabelos lotam emergências oftalmológicas do Estado

Apesar da alegria na folia, um problema tem movimentado as urgências oftalmológicas. Pomadas utilizadas para penteados nas festas, em contato com os olhos, têm causado grandes dores no órgão.

“Foram registradas muitas lesões na córnea, com a necessidade de uso de medicações analgésicas, de alto potencial, além do uso de lentes de contato, para proteger da dor. Na oftalmologia, a gente utiliza esse recurso para diminuir a dor de alguns pacientes que têm lesão de córnea. Várias urgências relataram essas ocorrências, em hospitais privados ou UPAs. Fica o alerta. São diversas marcas de pomada, então é bom se ligar nesse aspecto”, alertou a oftalmologia Ana Catarina Medeiros, do Instituto de Olhos Fernando Ventura (IOFV).



Veja também

SENADO Recondução de Rodrigo Pacheco na presidência isola Centrão no Senado