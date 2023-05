A pasta de amendoim é um alimento calórico?

A- A+

Olá, internautas que acompanham a coluna Saúde e Bem-estar

Sim, a pasta de amendoim é calórica. Uma colher de sopa de pasta de amendoim contém cerca de 90 a 100 calorias, caso seja somente o amendoim puro. No entanto, é importante lembrar que a pasta de amendoim é um alimento saudável. A pasta de amendoim é fonte de vitaminas insaturadas, proteínas, fibras e vitaminas, o que a torna uma opção saudável quando consumida com moderação. Além disso, os nutrientes presentes na pasta de amendoim ajudam na saciedade e reduzir o apetite.

Se você está preocupado com a ingestão calórica, é importante consumir a pasta de amendoim com moderação e em porções adequadas. Opte por versões sem açúcar adicionado e evite consumir em excesso, especialmente se você estiver em uma dieta com restrição calórica.

A pasta de amendoim pode ser consumida de diversas formas, algumas ideias incluem:

Em pães, torradas, bolachas ou frutas;

Adicionada a smoothies ou shakes para um sabor extra e cremosidade;

Como ingrediente em receitas de bolos, biscoitos, barras de cereais e outras sobremesas;

Adicionada a receitas de molhos para saladas ou pratos quentes;

Consumida pura, direto do pote, como um lanche rápido e saudável.

Lembre-se de ler os rótulos e verifique a lista de ingredientes para ter certeza de que a pasta de amendoim que você está consumindo é feita apenas com amendoim e sem adição de açúcar ou outros ingredientes elaborados. Além disso, certifique-se de armazenar a massa de amendoim em local fresco e seco e verificar os dados de validade antes de consumir.

Seja a sua melhor versão

Acontece

Rede de clínica oncológica recebe certificação

A Multihemo Oncoclínicas, que faz parte do Grupo Oncoclínicas, acaba de conquistar o nível 3 na qualificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA), entidade não governamental e sem fins lucrativos que certifica a qualidade de serviços de saúde no Brasil, com foco na segurança do paciente, comunicação efetiva e melhores práticas assistenciais. O nível 3 é o grau mais alto de excelência.

“Ser acreditado pela ONA é uma conquista importante. É uma forma de reconhecimento público da qualidade dos serviços prestados pela instituição, o que aumenta a confiança dos nossos pacientes e dos profissionais que trabalham na Multihemo Oncoclínicas”, explica Marcelo Cheng, analista de qualidade.

Congresso Pernambucano de Especialidades Pediátricas

O excessivo uso de telas por crianças pode estar associado a sintomas do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). De acordo com a neurologista infantil do Hospital de Restauração e do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), Adélia Henriques-Souza, isso acontece devido à faixa de onda de luz azul emitida pelas telas de smartphones e tablets que contribui para o bloqueio da melatonina e consequentemente com o maior índice de distúrbios do sono, sonolência diurna, problemas de memória e concentração durante o aprendizado, sintomas de TDAH. Esse e outros temas serão abordados no Congresso Pernambucano de Especialidades Pediátricas promovido pela Sociedade de Pediatria de Pernambuco de 31 de maio a 03 de junho no Hotel Beach Class by Hôm, em Boa Viagem.



