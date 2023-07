A- A+

Anvisa libera injeção para tratamento do colesterol alto Medicamento foi desenvolvido pela farmacêutica Novartis

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um novo medicamento para o tratamento do colesterol LDL, que popularmente chamamos de colesterol "ruim". Criada pela indústria farmacêutica Novartis, a inclisirana demanda duas injeções no abdômen ao ano e consegue reduzir em 50% os níveis do LDL. O medicamento, comercialmente, é chamado de Sybrava.

Como o novo medicamento funciona no corpo?

A incilsirana atua no corpo limitando a produção da proteína hepática PCSK9. Essa proteína atua promovendo a degradação dos receptores de lipoproteínas de baixa densidade nas células, o que leva a um maior acúmulo de gordura nas artérias. Como resultado da droga, a quantidade de PCSK9 liberada é reduzida, o LDL é melhor absorvido e seus níveis no sangue são reduzidos. Os principais estudos que apoiam a eficácia do incilsirana são chamados de estudo ORION-10 e estudo ORION-11 e envolveram mais de três mil participantes. Em ambos os estudos, os pacientes apresentavam aterosclerose, mas no segundo estudo os voluntários já estavam tomando a dose máxima tolerada de uma estatina.

Uso de estatinas e mudança de hábitos de vida

Atualmente, o tratamento do colesterol alto é feito na maioria das vezes com mudanças na dieta, atividade física e uso de estatinas, que são medicamentos tomados diariamente para reduzir a substância no sangue. A pesquisa mostra que esse declínio é de cerca de 30%.

Algumas recomendações

A bula do Sybrava (nome comercial) afirma que o paciente deve seguir uma dieta para reduzir o colesterol antes das injeções. Outros medicamentos usados para tratar o colesterol, como estatinas, também são recomendados. Ambos os procedimentos devem ser seguidos ao fazer aplicações Sybrava. Menores de 18 anos não devem usar o medicamento. Pessoas alérgicas a qualquer um dos componentes também devem evitar o medicamento. Por isso é importante ler a bula para verificar a composição.

O que é o colesterol “ruim”?

O colesterol ruim é conhecido como lipoproteína de baixa densidade (LDL) ou colesterol LDL. O LDL é chamado de "ruim" porque níveis elevados desse tipo de colesterol podem levar ao acúmulo de placas nas artérias, um processo conhecido como aterosclerose. Essas placas podem estreitar e suportar as artérias, restringindo o fluxo sanguíneo e aumentando o risco de doenças cardiovasculares, como doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais (AVC). É importante manter os níveis de colesterol LDL dentro de faixas saudáveis, pois altos níveis de LDL estão associados a um maior risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Mudanças no estilo de vida, como uma dieta saudável, exercícios físicos regulares e prescrição de medicamentos possível pelo médico, podem ajudar a controlar os níveis de colesterol LDL e reduzir o risco de complicações relacionadas.

Não é de hoje que faço relato aqui na coluna Saúde e Bem-estar de conteúdo para prevenção e tratamento do colesterol alto e continuarei sempre alertando sobre os males do LDL. Toda medicação deverá ser prescrita pelo médico. Não tome remédio por conta própria

