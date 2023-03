A- A+

As doenças do outono Mudança climática e queda de temperatura favorecem a ação de patologias, principalmente respiratória

Com a mudança de estação e variação climática, aqui e acolá sempre tem alguém se queixando de uma coriza, chiado nos pulmões, etc. No outono, as mudanças climáticas e a queda de temperatura podem favorecer a ocorrência de algumas doenças, principalmente as respiratórias. Aqui estão algumas das doenças mais comuns no outono do Brasil:

Resfriado: O resfriado é uma doença infecciosa do sistema respiratório causada por um vírus. Os sintomas incluem tosse, espirros, coriza, dor de cabeça, dor de garganta e febre baixa. O resfriado pode ser transmitido através do contato com gotículas respiratórias ou superfícies contaminadas.

Gripe: A gripe também é uma doença infecciosa do sistema seguida por um vírus. Os sintomas incluem febre alta, dor de cabeça, dor muscular, dor de garganta, tosse e coriza. A queixa pode ser transmitida através do contato com gotículas respiratórias ou superfícies contaminadas.

Rinite alérgica: A rinite alérgica é uma reação alérgica ao pólen, poeira, ácaros ou pelos de animais. Os sintomas incluem coriza, espirros, aparência no nariz e nos olhos e congestão nasal. A rinite alérgica não é contagiosa.

Asma: A asma é uma doença inflamatória crônica dos pulmões que causa dificuldade para respirar, chiado no peito e tosse. A asma pode ser desencadeada por alérgenos, como ácaros, mofo e pólen, bem como por fatores ambientais, como mudanças de temperatura e umidade.

Bronquite: A bronquite é uma inflamação dos brônquios que causa tosse persistente, produção de muco e dificuldade para respirar. A bronquite pode ser causada por vírus ou bactérias, e é mais comum no outono e no inverno.

Pneumonia: A pneumonia é uma infecção pulmonar que pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos. Os sintomas incluem febre alta, tosse com muco, dor no peito e dificuldade para respirar. A pneumonia pode ser grave, especialmente em crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido.

É importante tomar medidas preventivas para evitar a ação dessas doenças, como:

Lavar as mãos com frequência,

Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar,

Evitar contato próximo com pessoas doentes e manter uma casa limpa e ventilada.

Mantenha um estilo de vida saudável, como sempre falo, incluindo boa alimentação, exercícios físicos e sono adequado, para fortalecer o sistema imunológico. Em caso de sintomas, é importante procurar um médico para diagnóstico e tratamento adequado.

