Autocuidado para o bem-estar das mulheres O autocuidado faz com que a mulher enfrente as pressões diárias com mais resiliência

Na contemporaneidade, as mulheres enfrentam o desafio diário de equilibrar múltiplos papéis: profissional, familiar e pessoal. O malabarismo entre as demandas da carreira, as responsabilidades familiares e o autocuidado são realidades existentes que requerem estratégias específicas para promover o bem-estar físico e emocional. Exercício físico, alimentação saudável e sono regenerador são pilares fundamentais para garantir esse equilíbrio, ajudando as mulheres a manterem-se saudáveis e resilientes diante dos desafios do dia a dia. Como médico, tenho percebido o número crescente de mulheres que afirmam no consultório: “estou cansada demais”. A pressão para desempenhar bem o trabalho, cuidar da família e ainda reservar um tempo para si mesma é desgastante. No entanto, é fundamental encontrar um equilíbrio saudável para evitar o estresse e promover saúde.

Treino - A prática regular de exercícios físicos é uma das maneiras mais eficazes de manter a saúde física e mental. O exercício não só ajuda a manter o peso sob controle e fortalecer os músculos, mas também libera endorfinas, neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar.

Para as mulheres que têm uma rotina agitada, é importante escolher atividades físicas que se encaixem no seu estilo de vida e possam ser incorporadas facilmente a sua agenda.

Alimentação - Além disso, uma alimentação saudável e balanceada é essencial para fornecer ao corpo os nutrientes necessários para funcionar adequadamente e manter a energia ao longo do dia. Diminuir o consumo de refrigerante é uma mudança importante que as mulheres podem fazer para melhorar sua saúde. Os refrigerantes são ricos em açúcares e calorias vazias, levando ao ganho de peso e aumento do risco de desenvolver doenças crônicas, como diabetes e problemas cardíacos. Hidrate-se bem.

Sono - Garantir uma boa noite de sono também é fundamental para promover o bem-estar. O sono regenerador é essencial para a saúde física e mental, ajudando a melhorar a concentração, a memória e o humor. Além disso, dormir mal pode aumentar o risco de desenvolver doenças crônicas, como diabetes e obesidade. Antes de ir para cama, tome um chá mais calmante, como camomila, erva-cidreira ou capim-santo. Usar óleo essencial no difusor para dormir é bastante agradável. A essência de lavanda é a mais popular. Não leve problemas profissionais e pessoais para debaixo do lençol.

Mulher, investir em hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos, uma alimentação saudável e o sono regenerador, ajudam as mulheres a manterem-se com saúde e felizes, permitindo-lhes enfrentar os desafios da vida com mais resiliência e equilíbrio.

Seja a sua melhor versão

Conheça mais sobre o médico Rafael Coelho

Acontece

Hospital tem novo setor para tratamento de câncer

O Real Hospital Português inaugurou um novo setor de infusão para tratamento de câncer no Centro Integrado de Oncologia, investimento da instituição que irá ocupar os 16 pavimentos de um edifício do complexo hospitalar. A modernização do novo setor incluiu a construção de suítes - em substituição aos boxes - para aplicação do tratamento quimioterápico nos pacientes e dobrou a capacidade de atendimentos, possibilitando mais conforto e privacidade aos pacientes e seus familiares. A próxima etapa a ser concluída será o andar dos consultórios. Ao final do projeto, nessa mesma infraestrutura de ambulatórios, centro cirúrgico e apartamentos, estarão reunidas todas as especialidades médicas relacionadas e equipe assistencial de excelência para a comodidade dos pacientes.

Em pauta

Prescrição de medicamentos manipulados facilita a vida de pacientes e familiares

Segundo a Anfarmag, entidade que representa as farmácias de manipulação no Brasil, é possível beneficiar indivíduos com dificuldade de deglutição e que precisam ingerir vários comprimidos, por meio de inúmeras formulações.

José Patrocínio de Andrade Filho é farmacêutico e presidente da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag), regional Alagoas, Pernambuco e Paraíba - Divulgação

A crescente tendência das farmácias de manipulação é a personalização de medicamentos. Especialistas perceberam que principalmente pacientes idosos não se medicavam corretamente devido à dificuldade de engolir vários comprimidos por dia ou ao sabor e odor característico de alguns medicamentos líquidos. Para auxiliar no tratamento, profissionais de saúde buscam formas inovadoras para gerar a adesão do paciente. Com esse intuito, as farmácias de manipulação criam preparações farmacêuticas que simulam a aparência, a textura e o sabor de alimentos, como pós para preparações similares a sopas, pastilhas que se parecem com balas ou pirulitos, sachês efervescentes e tabletes sabor chocolate.

José Patrocínio de Andrade Filho, farmacêutico e presidente da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag), regional Alagoas, Pernambuco e Paraíba, explica que a criatividade na apresentação de medicamentos e suplementos tem sido uma aliada para que o produto prescrito seja realmente consumido pelo paciente.

“Como esses produtos proporcionam uma experiência de uso diferente, dificilmente o paciente confunde os horários e as substâncias. Além disso, conseguimos assim reduzir o paladar desagradável para as pessoas mais sensíveis – o que vai ao encontro da exigência do consumidor moderno pela personalização do atendimento e dos medicamentos, reafirmando que cada ser é único”, explica.

O crescente número de idosos faz com que essa tendência siga. O representante da Anfarmag enfatiza que o farmacêutico pode contribuir com as opções disponíveis, porém é o prescritor quem deve analisar o perfil do paciente e identificar a necessidade.

"No caso de crianças, por exemplo, é necessário evitar que ela enxergue o medicamente como um doce, para evitar riscos de toxicidade. Já no caso de alguns idosos, eles podem se beneficiar dessa alternativa”, afirma.

José Patrocínio de Andrade Filho, cita, como exemplo, a opção de ingerir suplementos para artrose em forma de pó solúvel em água.

“O paciente deixa de tomar diariamente várias cápsulas de tamanho grande, de difícil ingestão, substituindo-a por apenas um sachê diário, que pode ser consumido em variados sabores”, diz.

O mal de Parkinson é outra doença que pode ser tratada com o uso de medicação misturada ao pó solúvel.

SABOR - Outro benefício é o sabor. Para torná-lo mais agradável e a forma de ingestão mais fácil, as farmácias de manipulação desenvolveram recursos para combinar os princípios ativos com excipientes (termos utilizados para denominar os ingredientes) saborosos ou texturizados, como adoçantes, saborizantes, aromatizantes, corantes e geleificantes, e dar ao produto formatos e cores diversos.

“Assim como todo medicamento manipulado, a manipulação é feita de acordo com a necessidade do paciente informada na prescrição e as características físicas de cada um”, explica José Patrocínio.

O presidente ressalta que não é sempre que os medicamentos são indicados nesse tipo de consumo. O farmacêutico deve avaliar se há viabilidade técnica caso a caso.

