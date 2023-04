Cacau 100% é alternativa saudável para páscoa

A- A+

Olá, internautas que acompanham a coluna semanal Saúde e Bem-estar

Cacau 100% é um alimento que consiste em “chocolate puro”, sem adição de açúcar ou outros ingredientes, exceto possivelmente lecitina de soja como emulsificante. Isso significa que o cacau 100% contém apenas massa de cacau, manteiga de cacau e possivelmente lecitina de soja. Ao contrário do chocolate comum, que geralmente contém açúcar, leite e outros ingredientes adicionais, o cacau 100% tem um sabor amargo e intenso, além de ser rico em nutrientes, como antioxidantes, flavonoides e minerais.

O cacau 100% é frequentemente usado por chefs e confeiteiros em receitas que consomem chocolate sem açúcar ou para fazer sobremesas com teor de açúcar reduzido. Ele também é uma opção popular para pessoas que seguem dietas com restrição de açúcar ou que desejam consumir chocolate com menos açúcar. O consumo diário recomendado de chocolate 100% cacau pode variar de pessoa para pessoa, pois depende de vários fatores, como idade, peso, altura, nível de atividade física, saúde geral e histórico familiar de problemas de saúde.

No entanto, uma porção moderada de chocolate 100% cacau, que contém uma quantidade significativa de antioxidantes e outros nutrientes nutritivos para a saúde, é considerada segura para a maioria das pessoas. Geralmente, uma porção de 28 a 42 gramas de chocolate 100% cacau por dia é suficiente para obter os benefícios à saúde. Uma porção de 42 gramas de chocolate 100% cacau contém cerca de 240 calorias.

O chocolate 100% cacau é uma uma opção saudável para substituir o ovo de Páscoa tradicional, que geralmente contém grandes quantidades de açúcar e gorduras adicionadas. Se você deseja substituir o ovo de Páscoa tradicional por chocolate 100% cacau, pode optar por uma barra de chocolate 100% cacau ou um pacote de bombons de chocolate 100% cacau, que geralmente estão disponíveis em lojas especializadas em alimentos saudáveis ou lojas de produtos naturais.

No entanto, é importante lembrar que, independentemente do tipo de chocolate que você escolher, o consumo deve ser moderado e fazer parte de uma dieta equilibrada e saudável. O chocolate, mesmo o 100% cacau, ainda é um alimento calórico e deve ser consumido com moderação para evitar o ganho de peso excessivo e outros problemas de saúde relacionados à dieta.

Seja a sua melhor versão

Conheça mais sobre o médico Rafael Coelho AQUI

Acontece

Cuidado com os engasgos com peixe

Criança deve ter atenção redobrada ao comer peixe - Foto: Canva

O médico pediatra e facilitador do Centro de Simulação (CSim), Filipe Marinho, explica que os engasgos por qualquer corpo estranho podem trazer repercussões importantes, como quadros de vômitos, tosse, desconforto na respiração e até mesmo insuficiência respiratória em casos mais graves.

“Em situações como essa, a orientação é manter a calma, não oferecer nada para ingestão e, se o paciente estiver tossindo ou falando, seja estimulado a expelir o alimento”, recomenda.

Nos casos de inconsciência ou falta de conhecimento de primeiros socorros, é indicado o contato com o SAMU (192) para ter orientações básicas e chamar por ajuda.O cuidado com as crianças precisa ser redobrado pois, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de mortes de crianças vítimas de acidentes por engasgo. Para evitar o susto, o facilitador do CSim informa que é importantea manter atenção durante o consumo de peixe.

Em Pauta

Presbiopia: conheça a alteração da visão comum em pessoas com mais de 40 anos

A oftalmologista Catarina Ventura, do IOFV, explicou o motivo do crescimento da doença - Foto: Divulgação

A presbiopia, conhecida popularmente como vista cansada, é caracterizada por uma alteração da visão associada ao envelhecimento do olho. Ela ocorre porque o músculo ciliar e a lente natural do órgão (cristalino) não funcionam mais como em um jovem para fazer a acomodação, resultando na dificuldade progressiva para focar nitidamente os objetos que estão perto.

Os sintomas costumam surgir a partir dos 40 anos e podem apresentar cansaço ocular, dificuldade para ler letras pequenas ou visão desfocada, por exemplo. O tratamento para presbiopia deve ser orientado pelo oftalmologista, que vai orientar a forma mais adequada para cada caso. Podem ser utilizados, por exemplo, óculos ou lentes de contato que ajudam o olho a focar a imagem de perto.

“As ametropias, erros de refração que dificultam a nitidez da imagem na retina, caso da presbiopia, acontecem nas nossas práticas diárias e podem ser resolvidas com o uso de óculos. Outra doença que vem acontecendo com relativa frequência, devido ao aumento da expectativa de vida, são as degenerações maculares, que estão relacionadas principalmente à idade”, explicou a oftalmologista Catarina Ventura, do Instituto de Olhos Fernando Ventura.

Alguns sintomas de presbiopia:

Visão desfocada de perto ou à distância normal de leitura;

Dificuldade em ler letras pequenas de perto;

Tendência para segurar no material de leitura mais longe para conseguir ler;

Dores de cabeça;

Cansaço nos olhos;

Ardor nos olhos ao tentar ler;

Sensação de pálpebras pesadas.

Cansaço nos olhos pode ser sinal de vista cansada - Canva

Veja também

NEGÓCIOS Preços do petróleo sobem quase 6% após corte de produção da Opep