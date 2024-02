Carnaval saudável: dicas de alimentação e hidratação para fazer bonito na folia

A- A+

O carnaval, época de celebração e alegria, exige um preparo especial para garantir que a folia seja não apenas animada, mas também saudável. Entre os brilhos e ritmos contagiantes, a atenção à alimentação e à hidratação torna-se essencial para manter a energia em alta e preservar o bem-estar durante os dias de festa.

Hidratação: O calor característico do carnaval exige uma atenção redobrada à hidratação. É fundamental manter-se constantemente hidratado, principalmente considerando as longas horas de exposição ao sol durante os desfiles e blocos. A água é a melhor aliada, e optar por sucos naturais, água de coco ou chás gelados também são excelentes escolhas para repor os líquidos e eletrólitos perdidos.

Refeições: As refeições durante o carnaval devem ser leves e nutritivas. Opte por alimentos que forneçam energia sustentável, como frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras. Evite refeições pesadas que possam causar desconforto durante a folia. Lanches saudáveis, como castanhas e barras de cereais, são excelentes opções para manter a energia entre os eventos.

Intervalos: Respeitar intervalos regulares entre as refeições é crucial para manter níveis adequados de glicose no sangue. Isso ajuda a evitar picos e quedas de energia, proporcionando uma sensação constante de vitalidade durante os dias de festa.

Descanso: Por fim, não subestime a importância do descanso. Programar pausas para descanso entre os eventos é crucial para evitar a exaustão e preservar o sistema imunológico. Um corpo descansado enfrenta melhor os desafios da folia prolongada.

No meio da agitação do carnaval, a escolha por uma alimentação equilibrada e uma hidratação cuidadosa não é apenas uma questão de saúde, mas também de garantir que cada momento da festa seja aproveitado ao máximo. Mantenha-se saudável, aproveite a folia e celebre o carnaval com energia e vitalidade.

I Congresso Brasileiro de Práticas Neuropsicológicas

A psicóloga Jullyanna Cardoso está à frente do I Congresso Brasileiro de Práticas Neuropsicológicas, que será realizado entre os dias 7 e 9 de março no Beach Class Convention by HÔM. Organizado pela Ceppa e Clincog, o evento irá contar com os principais nomes da neuropsicologia brasileira, como Dra. Bruna Trevisan, Dra. Tatiana Mecca, Dra. Denise Arantes, Dr. Leopoldo Barbosa, Dra. Natalie Banaskiwitz, entre outros.

DENGUE: Especialista dá dicas de como se prevenir e combater o Aedes Aegypti nas residências e empresas

Em 2024, foram registrados mais de 120 mil casos no país, com alta de 170% em comparação a 2023 e combate ao mosquito ainda é a melhor forma de prevenir a doença. O gerente adjunto do Home Center Ferreira Costa dá dicas para evitar o contágio.

Felipe Carlos - Gerente Adjunto do Home Center Ferreira Costa - Foto: Divulgação

Com a preocupante elevação nos casos de dengue no Brasil, torna-se essencial adotar medidas preventivas para proteger a família e o ambiente doméstico. O Gerente Adjunto do Home Center Ferreira Costa, Felipe Carlos, compartilha dicas importantes para evitar a proliferação do Aedes Aegypti e, consequentemente, reduzir o risco de transmissão da doença.

Segundo o gerente, o início do ano, marcado por temperaturas elevadas e chuvas frequentes, torna as condições climáticas propícias para a eclosão dos ovos dos mosquitos, intensificando o desafio de manter os ambientes livres desses vetores. "Evitar o acúmulo de água em recipientes é uma das principais ações que podem ser adotadas", destaca o especialista. "Caixas d’água com travas, lonas para cobrir piscinas, pneus, contentores plásticos empilháveis e telas de proteção são opções eficazes para impedir a reprodução do Aedes Aegypti", pontua.

Além disso, Felipe Carlos ressalta a importância de produtos específicos disponíveis no mercado, como "multi-inseticidas, repelentes eletrônicos, velas, raquetes elétricas e pulverizadores, que são aliados na prevenção contra os mosquitos", enfatizando que a variedade de opções facilita a escolha de métodos que se adequem às necessidades de cada ambiente.

Uma estratégia apresentada pelo especialista é o uso de "vernizes incolores para paredes, que formam uma película protetora e repelem mosquitos, incluindo o Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela. "Esses vernizes oferecem uma solução eficiente para manter as paredes protegidas por até dois anos", destaca o especialista.

Casos de Dengue no Brasil

Nas quatro primeiras semanas de 2024, o Brasil registrou um aumento alarmante nos casos de dengue, com mais de 217 mil registros, de acordo com dados atualizados pelo Ministério da Saúde. Este número representa mais que o triplo das notificações no mesmo período de 2023, totalizando 65.366 casos.

