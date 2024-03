Celebrando a Semana Santa e a Páscoa com sabor e saúde

A- A+

Estamos na Semana Santa e rumo à Páscoa, muitas famílias preparam-se para celebrar essas datas especiais com uma variedade de pratos tradicionais. No entanto, é importante lembrar que é possível manter a tradição sem comprometer a saúde. Neste artigo, exploraremos como adotar uma alimentação saudável durante essas celebrações, destacando o consumo de ovos com alto teor de cacau, a importância deste ingrediente, técnicas para dessalgar o peixe típico da Semana Santa e a escolha adequada de azeite para preparar os alimentos.

Ovos de cacau

Na época da Páscoa, os ovos de chocolate são protagonistas das celebrações. No entanto, é essencial optar por ovos com alto teor de cacau, preferencialmente 70% ou 100%. O cacau é rico em antioxidantes e outros nutrientes benéficos para a saúde, como flavonoides, que ajudam a reduzir o risco de doenças cardiovasculares e melhorar a saúde cerebral. Portanto, ao escolher os ovos de Páscoa este ano, lembre-se de priorizar a qualidade do chocolate para garantir não apenas o sabor, mas também os benefícios à saúde.

Dessalgar o peixe

Um dos pratos mais emblemáticos da Semana Santa é o peixe, mas muitas vezes ele é preparado de maneira salgada. Para desfrutar deste alimento de forma mais saudável, é fundamental realizar o processo de dessalgue adequadamente. A técnica mais comum envolve deixar o peixe de molho em água por algumas horas, trocando a água periodicamente. Isso ajuda a remover o excesso de sal, tornando o peixe mais suave ao paladar e reduzindo o consumo de sódio, que está associado a problemas de saúde como pressão alta e doenças cardiovasculares. É possível deixar também o peixe de um dia para o outro com água na geladeira.

Azeite na comida

Durante as celebrações da Semana Santa e da Páscoa, muitos pratos tradicionais são preparados com azeite. Este óleo vegetal é uma excelente escolha para cozinhar e fritar, pois é rico em ácidos graxos monoinsaturados, conhecidos por seus benefícios à saúde cardiovascular. Além disso, o azeite extra virgem é uma fonte de antioxidantes e possui propriedades anti-inflamatórias. Ao preparar seus pratos festivos, opte sempre pelo azeite de boa qualidade e utilize-o com moderação para realçar o sabor dos alimentos sem comprometer a saúde. Destacamos, também, que o azeite de oliva pode temperar saladas cruas.

Calorias do coco

O coco é um ingrediente versátil e saboroso amplamente utilizado na culinária, especialmente em pratos típicos de algumas regiões durante as celebrações da Semana Santa e da Páscoa. No entanto, é importante ter em mente que o coco é rico em gorduras saturadas e calorias. Portanto, ao utilizar o coco na preparação de pratos, é aconselhável fazê-lo com moderação e estar ciente do seu impacto calórico. Optar por versões mais leves, como leite de coco com baixo teor de gordura, pode ser uma maneira de desfrutar do sabor do coco sem comprometer a saúde. Além do peixe, temos arroz e feijão de coco e quibebe de jerimum e coco.

Almoço da Páscoa

Uma boa opção para o almoço de Páscoa é fazer ave temperada com molho de maracujá. Arroz branco e feijão-verde, além de uma farofa com castanhas, são complementos mais leves. Faça salada crua com azeite e limão para ter mais saciedade. Uma taça de vinho é suficiente para celebrar. E para sobremesa: ovo de cacau. Com moderação, você terá uma segunda-feira pós-páscoa sem ressaca alimentar.

Estomatologia beneficia pacientes em tratamento oncológico

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) traz a estimativa do surgimento de 15.100 ocorrências de câncer de boca, no triênio de 2023-2025, fazendo com que esse subtipo ocupe o oitavo lugar entre os tipos mais frequentes no país. A Estomatologia é a especialidade por meio da qual é possível detectar doenças na boca, dentre elas, o câncer, e os estomatologistas são os profissionais indicados para analisar e realizar biópsias de lesões. A cirurgiã dentista da Radioterapia Oncoclínicas, Ane Veiga, acrescenta que a área traz inúmeros benefícios para os pacientes, porque, por meio dela, é possível diminuir as toxicidades orais que são comuns ao tratamento oncológico, como a mucosite, cárie por radiação, diminuição do fluxo salivar e doenças oportunistas causadas por vírus, bactérias e fungos.

Conheça a catarata de índice, doença rara que acomete míopes

Oftalmologista explica detalhes do problema

Oftalmologista Alexandre Ventura - Foto: Divulgação

Existem algumas cataratas mais conhecidas, como senil, congênitas, traumáticas, entre outras. No entanto, há também uma rara, a de índice, que acomete pessoas com miopia. O oftalmologista Alexandre Ventura, diretor do Instituto de Olhos Fernando Ventura, realizou uma cirurgia para correção do problema nesta semana e explicou o motivo do surgimento desta doença.

“A paciente em questão tem um pouco mais de 40 anos de idade e o grau começou a aumentar demais, fazendo com que ela tivesse dificuldade mesmo usando os óculos. Ela já havia sido operada de miopia a laser há 10 anos, tinha uma boa visão e começou a ter um ‘embaçamento’. Identificamos a presença da catarata de índice, comum em pacientes míopes. Nesse tipo da doença há uma mudança de grau muito abrupta e existe necessidade de tratamento”, explicou Alexandre Ventura.

OUTROS TIPOS DE CATARATA

Além da rara catarata de índice, Alexandre Ventura destaca as existências das congênitas, das traumáticas e da senil. De acordo com o oftalmologista, a senil é inevitável e todas as pessoas terão em algum momento. Já casos dos outros tipos, com o avanço da medicina preventiva, estão diminuindo com o passar dos anos.

Cirurgia de catarata: equipe IOFV - Divulgação

“A mais comum é a senil, quando acontece acima dos 60 anos. Todo mundo vai ter e, quem tiver, pode comemorar, pois conseguiu viver até essa idade (risos). É inevitável o problema. As outras são traumática, congênita, infantil e induzida por drogas”, disse Alexandre Ventura.

Segundo o médico, o avanço da vacinação em massa evitou que as cataratas congênitas evoluíssem ainda mais. Alexandre Ventura explica que o problema na saúde ocular era passado da mãe para o feto, mas a prevenção bloqueou a transmissão.

“Se a paciente tinha rubéola na gestação, fatalmente a criança ia nascer com a catarata congênita. Hoje, a gente não vê isso mais. O tratamento da catarata é cirúrgico e você deve consultar o seu oftalmologista para prevenir”, ressaltou o oftalmologista e diretor do IOFV.

SINTOMAS DE CATARATA

- Visão turva, embaçada ou nublada;

- Dificuldade para enxergar com nitidez, ler, dirigir e andar;

- Sensibilidade à luz, especialmente do sol e dificuldade de dirigir à noite, devido à intensidade dos faróis;

- Visão dupla: enxergar duas imagens, caso feche um dos olhos;

- Mudanças contínuas no grau dos óculos;

- Pontos luminosos e reflexos ao redor das luzes;

- Alteração da percepção das cores;

- Melhora repentina para enxergar de perto, que desaparece e dá lugar à catarata avançada.

