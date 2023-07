Chegou a metade do ano. Você tem cuidado da sua saúde?

A- A+

Olá, internautas que acompanham a coluna Saúde e Bem-estar

Chegamos na metade do ano e pergunto: “Você está cuidando da sua saúde?”. Julho, mês de férias, é um bom período para você cuidar de sua saúde e se consultar com um médico, fazer exames de rotina. Lembre-se de que a saúde é um bem valioso. É importante adotar hábitos saudáveis ao longo do ano, como uma alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares, sono adequado e controle do estresse. Além disso, fazer check-ups médicos periódicos é fundamental para a prevenção e detecção precoce de doenças.

Se você ainda não cuidou da sua saúde neste ano, não é tarde para começar. Estabeleça metas realistas e faça mudanças positivas no seu estilo de vida para melhorar sua qualidade de vida e bem-estar. Lembre-se de que a saúde é um investimento a longo prazo, e cada passo dado em direção a um estilo de vida saudável é valioso.

Existem vários exames de sangue que podem ser incluídos em um check-up de saúde. A escolha dos testes específicos pode variar de acordo com a idade, histórico médico, sexo e outros fatores individuais. No entanto, aqui estão alguns dos principais exames de sangue que costumam ser recomendados em um check-up de saúde geral:

Hemograma completo: Esse exame avalia a contagem e a qualidade das células sanguíneas, como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Pode ajudar a detectar anemia, tolerância e resistência do sistema imunológico.

Perfil lipídico: Também conhecido como perfil lipídico ou painel de lipídios, esse exame mede os níveis de colesterol total, colesterol HDL (bom), colesterol LDL (ruim) e triglicerídeos. Ajuda a avaliar o risco de doenças cardiovasculares.

Glicemia em jejum: Mede os níveis de glicose no sangue após um período de jejum de 8 a 12 horas. É usado para verificar o risco de diabetes e monitorar o controle glicêmico em pessoas com diabetes.

Função hepática: Esse conjunto de exames avalia a função do fígado. Pode ajudar a detectar problemas hepáticos, como hepatite e doença hepática gordurosa.

Função renal: Esses exames medem a função dos rins e incluem a creatinina e a taxa de filtração glomerular (TFG). Podem auxiliar na detecção de doença renal crônica e avaliar a saúde renal geral.

Exame de tireoide: avalia os níveis de hormônios da tireoide, como TSH (hormônio estimulante da tireoide), T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina). É útil para distúrbios da tireoide, como hipotireoidismo e hipertireoidismo.

Esses são apenas alguns exemplos de exames de sangue comumente incluídos em um check-up de saúde. É importante discutir com um profissional de saúde qual seria o conjunto mais adequado para você, com base na sua idade, histórico médico e outros fatores individuais.

Vacina contra a dengue chega ao Brasil

O Cerpe começa a oferecer a nova vacina contra a dengue, a QDENGA, a partir deste mês de julho. A nova vacina é o único imunizante contra a dengue aprovado no Brasil para utilização independentemente da exposição anterior à doença e sem necessidade de teste pré-vacinação.



“Temos visto, no Brasil, um aumento do número de casos e hospitalizações por dengue nas últimas décadas o que impacta, além da pessoa que adoece, nos serviços de saúde e na sociedade. A disponibilidade de uma vacina que não necessita de uma sorologia positiva é uma ótima notícia para aliviar a carga da doença. Devemos recomendar a todos que se vacinem o quanto antes”, afirma Maria Isabel de Moraes-Pinto, infectologista e consultora em vacinas da Dasa.



A eficácia geral é de 84,1% a partir de 30 dias do esquema de 2 doses, enquanto a eficácia contra as formas que requerem hospitalização é de 90,4%. Os índices foram obtidos por 19 estudos de fases 1, 2 e 3 com mais de 28 mil crianças e adultos, incluindo um estudo com seguimento de dados clínicos por 4,5 anos. Decorridos 4,5 anos do esquema vacinal, a eficácia contra as formas que requerem hospitalização se mantém alta, em 84,1%.



A nova vacina é feita com vírus vivo atenuado, portanto não é recomendada para pessoas com alguma condição de imunossupressão, gestantes e lactantes. Por outro lado, quem já recebeu a Dengvaxia pode tomar o novo imunizante, idealmente seis meses após a última dose.



