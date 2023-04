Comeu muito na Páscoa? Confira algumas dicas pós-feriado!

A- A+

Olá, internautas que acompanham a coluna semanal Saúde e Bem-estar

Se você comeu muito durante a Páscoa e está preocupado com isso, aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a lidar com a situação. Mas, antes, deixe-me contar um segredo: você não engordou durante a Páscoa, certo?

Beba bastante água: A água é uma aliada para ajudar a digestão e também a se sentir mais saciado, o que reduz a vontade de comer em excesso.

Faça exercícios físicos: A atividade física pode ajudar a queimar calorias extras e acelerar o processo de digestão. Faça uma caminhada, corrida, natação ou qualquer outra atividade que você goste para ajudar a equilibrar o excesso de calorias consumidas.

Volte a sua rotina normal de alimentação: Não se sinta culpado pelo que já aconteceu. Em vez disso, volte à sua rotina normal de alimentação equilibrada assim que possível. Faça escolhas saudáveis, como comer mais frutas, legumes, proteínas magras e grãos integrais.

Evite compensar com restrições extremas: É tentador compensar o excesso de comida com restrições alimentares extremas, mas isso pode levar a um ciclo prejudicial de comportamentos alimentares restritivos seguidos de compulsões. É importante encontrar um equilíbrio saudável e não se privar.

Tenha paciência: Lembre-se de que um dia de excessos não irá arruinar sua saúde ou sua alimentação equilibrada a longo prazo. Tenha paciência consigo mesmo e não se sinta culpado. Aceite que aconteceu e siga em frente com escolhas alimentares saudáveis.

Aprenda com a experiência: Reflita sobre os hábitos alimentares que levaram ao excesso na Páscoa e aprenda com a experiência. Talvez você possa se planejar melhor para as ocasiões festivas no futuro, ou encontrar estratégias para lidar com a tentativa de comer em excesso.

Lembre-se de que é normal ter ocasiões em que você vem mais do que o habitual, como em feriados e eventos especiais. O importante é voltar à sua rotina de forma saudável assim que possível e não se sentir culpado. Uma alimentação equilibrada e um estilo de vida saudável são construídos ao longo do tempo, e um dia de excessos ocasionais não precisa ter um impacto duradouro na sua saúde.

Seja a sua melhor versão

Câncer entre jovens

O número de casos em jovens de 20 a 49 anos vem crescendo em todos os continentes. Quando se fala em câncer colorretal, por exemplo, 13% dos pacientes com esse tipo de neoplasia possuem menos de 50 anos representando um aumento de 9% desde 2020 (Dados: American Cancer Society). A oncologista Silvia Fontan, da Multihemo Oncoclíncas, explica que muitos fatores podem estar envolvidos para esse cenário. Fatores ambientais, ligados a hábitos como fumo, exposição ao sol e consumo de álcool, são os primeiros da lista. Além disso, o acesso a determinados exames está cada vez maior, aumentando, assim, o número de diagnósticos da doença.

“Há ainda o uso indiscriminado de antibióticos, que desregula o equilíbrio natural do nosso organismo, facilitando o surgimento de um câncer”, explica.

Os tipos mais comuns para indivíduos dessas idades são os linfomas (sistema linfático), tumores cerebrais, cânceres na tireoide, mama, testículos e ovários, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO). Bons hábitos ainda são os maiores aliados para a prevenção do câncer.

“Se faz cada vez mais importante a consciência de nossas escolhas no dia a dia e também precisamos estar atentos aos sinais que o corpo nos dá. Feridas que não cicatrizam, emagrecimento sem motivo, dores, manchas novas pelo corpo...todos esses sintomas precisam ser investigados. As orientações para um estilo de vida mais saudável são conhecidas por todos, mas continuam eficazes. É possível diminuir em até 50% o risco da ocorrência de câncer de pulmão, só em parar de fumar, por exemplo”, explica Silvia.



