Confira 3 shots matinais mais populares

A- A+

Olá, internautas que acompanham a coluna semanal Saúde e Bem-estar

Os shots matinais têm se tornado populares como uma forma de beneficiar a saúde e a energia pela manhã. Os shots matinais podem ter efeitos variados no corpo e na saúde, dependendo dos ingredientes utilizados e das doses consumidas. Os shots matinais podem ser feitos com uma variedade de ingredientes, como limão, gengibre, vinagre de maçã, açafrão, pimenta caiena, sucos de frutas, entre outros. Alguns desses ingredientes têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e estimulantes do sistema imunológico.

Benefícios potenciais: Os shots matinais são uma maneira conveniente de consumir nutrientes concentrados e obter benefícios potenciais para a saúde. Por exemplo, o suco de limão é uma fonte de vitamina C, o gengibre propriedades anti-inflamatórias, e o vinagre de maçã efeitos salutares sobre a digestão. Alguns dos shots matinais mais populares são:

Shot de limão com água morna: Este é um dos shots matinais mais simples e populares. É feito espremendo-se meio limão em água morna e consumido com o estômago vazio. É considerada uma fonte natural de vitamina C, que pode ajudar na digestão, na hidratação e na imunidade.

Este é um dos shots matinais mais simples e populares. É feito espremendo-se meio limão em água morna e consumido com o estômago vazio. É considerada uma fonte natural de vitamina C, que pode ajudar na digestão, na hidratação e na imunidade. Shot de gengibre com limão: este shot geralmente é feito com suco de gengibre fresco, suco de limão, água e, opcionalmente, um adoçante natural, como mel ou xarope de bordo. É considerado um shot estimulante, com propriedades anti-inflamatórias, digestivas e antioxidantes.

este shot geralmente é feito com suco de gengibre fresco, suco de limão, água e, opcionalmente, um adoçante natural, como mel ou xarope de bordo. É considerado um shot estimulante, com propriedades anti-inflamatórias, digestivas e antioxidantes. Shot de cúrcuma: feito com suco de cúrcuma fresca ou em pó, água e outros ingredientes como pimenta preta e óleo de coco, esse shot é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

Seja a sua melhor versão - Conheça mais o médico Rafael Coelho AQUI

Acontece

Instituto oferece curso gratuito de automaquiagem para pessoas cegas e com baixa visão

O Instituto de Cegos Antonio Pessôa de Queiroz (IAPQ), unidade da Santa Casa de Misericórdia do Recife, abriu uma nova turma do curso de automaquiagem Beleza Além da Visão, voltado a pessoas cegas ou com baixa visão. Nestas aulas, que têm início em 20 de abril, a consultora de beleza e aluna do IAPQ, Carolina Lemos, ensinará muito além de técnicas de como usar cosméticos para realçar a beleza: ela compartilha o que sabe sobre aceitação e autoestima. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (81) 3231-0936 ou presencialmente, na Secretaria do Instituto, que fica localizado na Rua Guilherme Pinto, nº 146, bairro das Graças, zona norte do Recife.

Alimentação nas escolas será tema de audiência pública no Recife

Uma alimentação adequada e saudável é importante para a saúde física e mental, além do desenvolvimento de crianças e adolescentes. A escola é peça chave na construção de hábitos alimentares que possam contribuir para isso. É nesse contexto que no próximo dia 18 de abril, às 16h, acontece uma audiência pública na Câmara Municipal do Recife, para debater sobre medidas que podem auxiliar na promoção de um ambiente mais saudável nas escolas. Dentre essas medidas será discutida a proposta de um Projeto de Lei para a promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar por meio da educação alimentar e nutricional e da regulação da distribuição, comercialização e comunicação mercadológica de alimentos e bebidas nas unidades escolares. A audiência pública é convocada pela vereadora Cida Pedrosa (PCdoB)

Em pauta

Abril Verde: campanha alerta sobre importância da saúde e segurança no trabalho

De acordo com estudo do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, 25.492 mil trabalhadores morreram em decorrência de acidentes de trabalho no Brasil. Ainda de acordo com o estudo, foram registradas mais de 6 milhões de Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT). Por isso, neste mês foi criado o Abril Verde, campanha com a finalidade mostrar à sociedade a importância da saúde e segurança do profissional no ambiente profissional.

O especialista em Direito do Trabalho, João Galamba, do escritório Galamba Félix Advogados, revela os direitos dos profissionais. Ele ressalta ainda as garantias dos empregadores, caso algum acidente ocorra durante o exercício da função.

“Segundo a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, o trabalhador que sofre acidente pelo exercício do trabalho à serviço da empresa é segurado pela Previdência Social. Dessa forma, ele tem garantido o direito ao recebimento de benefícios previdenciários e até aposentadoria por invalidez, caso o ocorrido tenha como consequência uma incapacidade total e definitiva para qualquer trabalho”, destacou o advogado trabalhista João Galamba.

Entre outros tópicos, o principal objetivo do Abril Verde é sensibilizar trabalhadores, empresários, sindicatos e governos sobre a necessidade de se investir em políticas e práticas que garantam um ambiente de trabalho seguro e saudável. Além disso, busca-se chamar a atenção para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, que muitas vezes são evitáveis.

“Importante o alerta em relação aos trabalhadores, principalmente depois de tudo que vivemos no auge da pandemia de Covid. Desde então, é momento de reflexão sobre a necessidade de proteger o ser humano, em especial, àqueles que, por conta da profissão, precisaram estar na linha de frente, nos hospitais e em serviços essenciais, como supermercados, farmácias e redações de jornais, etc”, acrescentou Bruno Félix, advogado trabalhista.



Veja também

BRASIL Projeto para regulamentar a atividade de lobby chega ao Senado e terá ajustes