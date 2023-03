Confira 4 principais nutrientes do milho

A- A+

Olá, internautas que acompanham a coluna semanal Saúde e Bem-estar

O consumo de milho não necessariamente leva ao ganho de peso, desde que seja consumido com moderação e em uma dieta equilibrada. O milho é uma fonte de carboidratos, mas também é rico em fibras, ajudando a manter a sensação de saciedade e controlar o apetite.

Além disso, como o milho é preparado pode influenciar seu valor calórico. Por exemplo, o milho-cozido no vapor ou grelhado é uma opção mais saudável em comparação ao milho frito, ou com manteiga.

Portanto, o consumo de milho não é o único fator determinante para o ganho de peso.

O importante é manter uma dieta equilibrada e saudável, bem como praticar exercícios físicos regularmente.

O milho é um alimento rico em nutrientes e oferece muitos benefícios para a saúde. Aqui estão 4 nutrientes importantes encontrados no milho:

Carboidratos: O milho é uma excelente fonte de carboidratos complexos, que fornecem energia ao corpo. Uma porção de 100 gramas de milho contém cerca de 21 gramas de carboidratos.

Fibras: O milho é rico em fibras, que ajudam a manter o sistema digestivo saudável. Uma porção de 100 gramas de milho contém cerca de 2,7 gramas de fibra.

Vitamina C: O milho é uma boa fonte de vitamina C, um antioxidante importante que ajuda a proteger as células do corpo contra danos. Uma porção de 100 gramas de milho contém cerca de 9 miligramas de vitamina C.

Folato: O milho é uma boa fonte de folato, uma vitamina do complexo B importante para a saúde do coração e do sistema nervoso. Uma porção de 100 gramas de milho contém cerca de 42 microgramas de folato.

Vamos torcer para 2023 ter uma boa safra de milho para o São João.

Seja a sua melhor versão!

Notícias

Caminhada pela conscientização do autismo

Cerca de 60 crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, familiares e amigos participam no próximo dia 1º de abril da caminhada do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, realizada pela Associação Mães e Anjos Azuis. A concentração será na Praça da Criança, no bairro de Areias. A caminhada seguirá pela Av. Capitão Gregório Caldas até à Praça do Mariano. As crianças associadas vão fazer o trajeto num trenzinho. A CTTU estará com agentes no local para orientar motoristas e organizar o trânsito. Este ano o tema da campanha é “Mais informação, menos preconceito”, convidando a sociedade a conhecer mais sobre o transtorno para aceitar, entender e incluir as pessoas com autismo.

Dia Mundial da Conscientização do Autismo - Foto: Canva

Clínica da Cidade chega ao Recife

Começou a funcionar no Recife, no bairro da Boa Vista, a Clínica da Cidade, tendo atuação de 20 anos no mercado. A unidade, que é a primeira clínica da rede em Pernambuco, chega com 12 especialidades médicas – além de psicologia e nutrição – incluindo assistência em exames de imagem, laboratoriais, cardiológicos e oftalmológicos, além de rede de parceiros. A Clínica da Cidade tem como conceito a prestação de serviço primário de saúde com a prática de medicina acessível.

Rede Clínica da Cidade chega ao Recife - Divulgação

Em Pauta

MARÇO AZUL ALERTA PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PRECOCES DO CÂNCER DE INTESTINO

Mesmo sendo possível identificar através de exames simples, o câncer de intestino é o segundo que mais mata no Brasil. É mais comum na faixa etária a partir dos 45 anos - homens e mulheres - ou até mais cedo, quando há histórico de casos da doença na família, o que reforça a importância da prevenção. O câncer colorretal atinge mais de 40 mil pessoas por ano e o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que a mortalidade em virtude da doença continue crescente até 2025, como vem ocorrendo nos últimos anos.

Por ser uma doença prevenível e com alta probabilidade de cura se diagnosticada precocemente, é preocupante que 85% dos casos de câncer colorretal sejam diagnosticados em fase avançada, quando a chance de cura é menor e o tratamento pode levar a cirurgias, quimioterapia e radioterapia.

Para reverter esse cenário é preciso alertar a população e o poder público: saúde é prevenção. Com esse objetivo, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED), a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP) e a Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) uniram esforços para levar essa mensagem aos brasileiros através da campanha Março Azul 2023. Em Pernambuco, a campanha tem a coordenação da SOBED PE, através dos médicos endoscopistas, que reforçam as orientações aos pacientes nos hospitais públicos e serviços privados.

É preciso alertar a população, os profissionais de saúde, os gestores e toda a sociedade para a importância do diagnóstico e tratamento precoces dessa doença. A identificação de sangue oculto nas fezes, a colonoscopia e a eventual retirada por endoscopia de lesões pré-malignas são medidas eficazes para diagnosticar o câncer de cólon e reto em fases iniciais.

A força-tarefa que realiza o Março Azul recomenda um conjunto de ações que contribuem para a proteção e a defesa do bem-estar, da saúde e da vida dos brasileiros, tais como o estímulo à promoção de hábitos saudáveis, evitando fatores de risco relevantes para esse tipo de câncer, além da implantação e divulgação de programas que facilitem o diagnóstico, tendo o fortalecimento da rede de saúde.

SAIBA MAIS

Medidas de Prevenção com práticas saudáveis, como:

- evitar o tabagismo e o uso de bebidas alcoólicas

- fazer atividade física com regularidade

- alimentação rica em fibras e sem alimentos ultraprocessados e açúcares, com ingestão reduzida de carnes vermelhas

- estar em dia com consultas médicas

- fazer o rastreamento (exames que podem diagnosticar lesões que antecedem o câncer)



Sintomas:

- sangue nas fezes;

- alteração do hábito intestinal (diarreia, intestino preso ou alternância entre diarreia e intestino preso)

- dor abdominal, com cólica e emagrecimento sem uma causa conhecida.



Tratamento:

- dependendo da fase da doença pode ser endoscópico, com remoção do tumor por meio de colonoscopia, ou, nos casos mais avançados, pode ser necessário cirurgia, quimioterapia e radioterapia

- quanto antes começar, maiores as chances de cura

- novas tecnologias, como equipamentos de endoscopia, permitem a identificação e o tratamento de lesões de forma segura e eficaz.

Cura:

- quanto mais cedo iniciar o tratamento, mais chance de cura.

- as chances estão diretamente relacionadas à fase do tumor quando o diagnóstico é feito. Essa probabilidade pode variar de 10 a 95%.

- após o tratamento é feito um rigoroso acompanhamento com consultas e exames para confirmar se o câncer voltou ou não. É preciso o monitoramento para eventuais recidivas de forma precoce.

- seguir as orientações médicas para o melhor tratamento é fundamental

Câncer de Intestino - Canva

