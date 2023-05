A- A+

Descubra o motivo da batata-doce com frango fazer parte do cardápio dos praticantes da musculação Saiba quais são os principais nutrientes da batata-doce

Olá, internautas que acompanham a coluna Saúde e Bem-estar

Vamos falar da queridinha dos adeptos da musculação? Estou falando da batata-doce!

A batata-doce é uma raiz tuberosa (um tubérculo) de cor alaranjada ou amarelada, com polpa doce e sabor característico. Ela é cultivada em várias partes do mundo e é conhecida por seu alto teor de nutrientes, como vitamina A, vitamina C, fibras e potássio. A batata-doce tem uma textura macia quando cozida e pode ser utilizada em uma variedade de pratos, desde purês até fritas.

A batata-doce é uma excelente fonte de nutrientes e oferece diversos benefícios para a saúde. Aqui estão alguns dos principais nutrientes encontrados na batata-doce:

Carboidratos: é rica em carboidratos complexos, que fornecem energia de forma gradual e ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis.

Vitamina A: é uma das melhores fontes vegetais de vitamina A. A vitamina A é importante para a saúde dos olhos, a função imunológica e a saúde da pele.

Vitamina C: contém vitamina C, um antioxidante que auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, na produção de colágeno e na proteção das células contra danos oxidativos.

Fibras: é uma boa fonte de fibras alimentares, que ajudam na digestão, promovem a saciedade e agiram para a saúde do sistema digestivo.

Potássio: é uma fonte significativa de potássio, um mineral essencial para o equilíbrio eletrolítico, o funcionamento adequado dos músculos e da saúde cardiovascular.

Além desses nutrientes, a batata-doce também contém outros compostos químicos, como antioxidantes, betacaroteno e diversos micronutrientes.

Calorias

A quantidade de calorias na batata-doce pode variar dependendo do tamanho e da forma de preparo. Em média, uma batata-doce de tamanho médio (cerca de 114 gramas) cozida sem adição de ingredientes contém aproximadamente 103 calorias.

No entanto, é importante lembrar que as calorias não são o único fator a considerar quando se avalia o valor nutricional de um alimento. A batata-doce também é rica em nutrientes importantes, como vitaminas, minerais e fibras, o que a torna uma opção saudável em uma dieta equilibrada.

A combinação de batata-doce com frango é popular entre marombeiros e praticantes de atividades físicas, principalmente devido às seguintes razões:

Fonte de carboidratos complexos: A batata-doce é uma excelente fonte de carboidratos complexos de baixo índice glicêmico. Esses carboidratos são absorvidos lentamente pelo organismo, fornecendo energia de forma gradual e evitando picos de glicose no sangue. Isso é importante para fornecer energia sustentada durante os treinos e ajudar na recuperação muscular após o exercício.

