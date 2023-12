Dezembro Laranja ilumina a conscientização e prevenção do Câncer de Pele

A- A+

O mês de dezembro é marcado pela campanha "Dezembro Laranja", uma iniciativa para a conscientização e prevenção do câncer de pele. Esta é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, sendo o tipo mais comum de câncer, mas, felizmente, também é um dos mais preveníveis. O câncer de pele é causado principalmente pela exposição excessiva aos raios ultravioleta (UV) do sol. Existem três tipos principais de câncer de pele: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e melanoma. Embora o melanoma seja menos comum, é o tipo mais perigoso e potencialmente fatal.

Importância da prevenção: use o filtro solar

A prevenção é a chave para combater o câncer de pele, e uma das maneiras mais eficazes de se proteger é o uso regular de filtro solar. O filtro solar atua como uma barreira que absorve ou reflete os raios UV prejudiciais antes que eles atinjam a pele. Isso ajuda a prevenir danos celulares que podem levar ao desenvolvimento do câncer.

Práticas recomendadas para proteção solar

Escolha o filtro solar adequado: certifique-se de escolher um filtro solar de ampla espectro, com um fator de proteção solar (FPS) adequado ao seu tipo de pele e atividade ao ar livre.

Aplique generosamente: não economize no filtro solar. Aplique uma quantidade generosa em todas as áreas expostas da pele, mesmo em dias nublados.

Reaplique regularmente: a reaplicação é crucial, especialmente após nadar, transpirar ou passar muito tempo ao ar livre. Siga as instruções do produto para garantir uma proteção eficaz.

Evite a exposição excessiva: evite a exposição direta ao sol durante as horas mais intensas, geralmente entre 10h e 16h. Procure sombra e use roupas de proteção, como chapéus de abas largas e roupas de manga longa.

Dezembro Laranja: conscientização e educação

A campanha Dezembro Laranja visa educar as pessoas sobre a importância da prevenção do câncer de pele e promover práticas saudáveis sob o sol. É uma oportunidade para destacar os riscos associados à exposição solar exposta e promover hábitos que ajudam a proteger a pele. Ao adotar medidas simples, como o uso regular de filtro solar e a conscientização sobre os perigos da exposição excessiva ao sol, cada um de nós pode contribuir para reduzir os casos de câncer de pele e garantir uma vida mais saudável e protegida. Este Dezembro Laranja, comprometa-se a cuidar da sua pele e a inspirar outros a fazerem o mesmo.

Acontece

Missa em homenagem aos 12 anos do Hospital Pelópidas Silveira

Hospital Pelópidas Silveira completa 12 anos de atendimento aos usuários do SUS em Pernambuco. Desde a inauguração, em 8 de dezembro de 2011, o Hospital Pelópidas registrou 143,3 mil atendimentos de urgência e emergência; 258,1 mil consultas ambulatoriais; 23 mil cirurgias - entre procedimentos cirúrgicos e de hemodinâmica intervencionista; e mais de 87,5 mil internações. Já o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD/HPS), que atende pacientes egressos do Hospital, realizou 6,7 mil atendimentos, incluindo médicos e não-médicos. Para comemorar a data, será celebrada, na próxima quinta-feira (14/12), na unidade, uma Missa em Ação de Graças, a partir das 15h.

Processo de humanização com cães

Cães do Canil do Grupamento de Salvamento Tático do Corpo de Bombeiros de Pernambuco irão visitar as dependências do Hospital Miguel Arraes (HMA/FGH) numa ação de humanização junto aos pacientes internados. Diversos estudos garantem que a presença de animais em hospitais auxilia na cura e no bem estar do paciente. A Terapia Assistida por Cães (Cinoterapia) é uma técnica que consiste na introdução desses animais no tratamento de pacientes com o intuito de proporcionar a interação que possa contribuir para a melhora da saúde psicológica, física e social dos assistidos. Muitos tratamentos têm apresentado resultados satisfatórios proporcionados pela terapia assistida por cães, como a redução do estresse e ansiedade, além da otimização da cognição e comportamento dos pacientes. Com base nesses estudos e com a chegada do final do ano, o HMA, em Paulista, decidiu proporcionar uma manhã diferente aos pacientes, junto ao Corpo de Bombeiros de Pernambuco, corporação já parceira da unidade, nesta terça-feira (12/12).

Prepare o seu corpo antes de treinar

Elton Alves é personal trainer - Foto: Bella Carneiro

Antes de começar seu treino, é fundamental preparar o corpo para o esforço que está por vir, o que inclui trabalhar flexibilidade, amplitude de movimento e equilíbrio. A falta de mobilidade pode ser um dos diversos caminho que levam a lesões, dor e limitações no desempenho. Além disso, uma boa mobilidade pode ajudar a melhorar sua postura e aumentar sua força.

“Existem muitos exercícios e técnicas que podem ajudar, passando por técnicas de simples de mobilidade até as mais avançadas. O importante é obedecer a progressão. Salientando que a mobilidade é um trabalho contínuo e deve ser integrado à sua rotina de treinamento regularmente”, revela o personal trainer Elton Alves.

Além disso, ouça o seu corpo e siga seus limites, evitando forçar em excesso seus músculos e articulações.

“Se você está procurando melhorar sua mobilidade, trabalhe com um personal trainer ou fisioterapeuta que possa ajudá-lo a identificar suas limitações e desenvolver um plano de ação personalizado para atender às suas necessidades”.

Manter atividade física rotineira, alimentação balanceada, higiene do sono, regulação do intestino e controle do estresse, são essenciais para um estilo de vida mais saudável em 2024.

Elton Alves é personal trainer @eltonalves.personal

Lançamento

A Herbalife, acaba de lançar o Shape Control. Trata-se de um suplemento alimentar em cápsulas que traz em sua composição o Morosil, extrato de laranja moro (400 mg) — fruta cultivada na Itália, na região em torno do vulcão Etna, onde o solo é rico em nutrientes e as condições climáticas favorecem o alto teor de antioxidantes. E o cromo (250 µg) — mineral disponível em diferentes alimentos, que ajuda a aumentar a absorção de glicose pelas células, diminuindo e equilibrando os níveis da glicose na corrente sanguínea, além de auxiliar no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras.



Novo produto da Herbalife - Foto: Divulgação

“O Morosil é um extrato botânico natural aprovado pelas maiores autoridades regulatórias do mundo, fonte de antocianinas e flavononas — fitonutrientes antioxidantes que, segundo estudos, estimulam a quebra das gorduras armazenadas, especialmente na região da cintura, explica o médico nutrólogo e especialista em obesidade, Nataniel Viuniski, membro do Conselho de Nutrição da Herbalife.

Um dos estudos mostra que o consumo diário de extrato de laranja moro por pelo menos três meses aliado a um estilo de vida saudável e uma dieta balanceada, com controle de calorias, contribui para os resultados na perda de peso, ajudando a reduzir a circunferência da cintura e dos quadris em indivíduos com sobrepeso.

