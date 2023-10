A- A+

Dia Mundial do AVC: importância do socorro imediato O Dia Mundial do AVC (Acidente Vascular Cerebral) é um data importante para conscientização e prevenção da doença

Artigo

O Dia Mundial do AVC (Acidente Vascular Cerebral) é um data importante para conscientização e prevenção do AVC. A data foi lembrada ontem (29/10).

O AVC, também conhecido como derrame cerebral, é uma condição grave que ocorre quando o fornecimento de sangue para uma parte do cérebro é interrompido, resultando em danos ao tecido cerebral. Existem dois tipos principais de AVC: o AVC isquêmico, que é causado por um bloqueio sem fornecimento de sangue para o cérebro, e o AVC hemorrágico, que ocorre quando há sangramento no cérebro. Os sintomas de um AVC podem incluir fraqueza repentina em um lado do corpo, dificuldade na fala, perda de equilíbrio e confusão.

Diagnóstico do AVC

Avaliação Clínica: O primeiro passo no diagnóstico do AVC é uma avaliação médica completa. Os profissionais de saúde geralmente fazem perguntas sobre os sintomas, histórico médico e eventos que antecederam o AVC.

Exames de Imagem: A tomografia computadorizada (TC) é frequentemente usada para determinar o tipo de AVC. Um TC pode mostrar se o AVC é isquêmico (um coágulo bloqueando o fluxo sanguíneo) ou hemorrágico (sangramento no cérebro). A ressonância magnética (RM) também é usada em alguns casos para avaliação mais detalhada.

Exames de Sangue: Exames de sangue podem ser realizados para verificar os níveis de glicose, coagulação sanguínea e outros fatores que podem influenciar o tratamento.

Exame Neurológico: Os médicos realizam um exame neurológico para avaliar o funcionamento do cérebro, incluindo a função motora, sensorial e cognitiva.

Tratamento do AVC

O tratamento do AVC varia com base no tipo de AVC e na sua gravidade, mas os objetivos principais incluem restaurar o fluxo sanguíneo cerebral, reduzir danos e prevenir recorrências.

Tratamento com Trombólise: No AVC isquêmico, a administração de um medicamento trombolítico, como o alteplase, pode dissolver o coágulo e restaurar o fluxo sanguíneo. No entanto, esse tratamento deve ser administrado dentro de um prazo limitado após o início dos sintomas.Procedimentos Endovasculares: Em alguns casos de AVC isquêmico, procedimentos endovasculares, como a angioplastia e a colocação de stents, podem ser realizados para remoção ou rompimento de coágulos.

Cirurgia: No caso de AVC hemorrágico, uma cirurgia pode ser necessária para remover o sangramento e aliviar a pressão no cérebro.

Medicamentos: Os medicamentos podem ser prescritos para controlar fatores de risco, como hipertensão, diabetes e colesterol elevado.

Reabilitação: A reabilitação é uma parte essencial do tratamento do AVC, ajudando os pacientes a recuperar a função física e cognitiva. Isso pode incluir fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.

Medidas de Prevenção

Uma vez que uma pessoa tenha tido um AVC, é fundamental adotar medidas de prevenção, como mudanças no estilo de vida, controle de fatores de risco e medicação, conforme orientação médica.

O tempo é um fator crítico no tratamento do AVC, e o atendimento médico rápido é essencial para minimizar os danos físicos. É importante reconhecer os sintomas do AVC, como fraqueza súbita, dificuldade na fala e desequilíbrio, e procurar ajuda médica imediatamente. O socrro deve ser imediato.

Seja a sua melhor versão

Conheça mais sobre o médico nutrólogo Rafael Coelho



Acontece

Instituto do Fígado - Após receber autorização do Ministério da Saúde para realizar transplantes hepáticos, o Santa Joana Recife, da rede Americas, inaugura, em novembro, o Instituto do Fígado. O local chega para expandir a atuação em alta complexidade do hospital, que já possui expertise em transplantes de rim e medula óssea. O Instituto do Fígado, primeiro privado da cidade, será dedicado aos pacientes que precisam de acompanhamento das diversas doenças que acometem o fígado, vesícula, vias biliares e pâncreas. De acordo com Tibério Medeiros, médico hepatologista responsável pela coordenação do Instituto do Fígado, junto com Rommel Pierre, cirurgião digestivo, é importante destacar que as doenças hepáticas estão apresentando um aumento expressivo na prevalência, como nos casos de cânceres de fígado e, atualmente, a esteatose, que é a gordura presente no órgão. Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 30% da população brasileira apresenta esse mal silencioso.

Suplemento proteico para longevidade saudável

Suplemento de Proteico - Divulgação

A Herbalife, anunciou o lançamento do OnActive Drink®, suplemento proteico desenvolvido para pessoas preocupadas com uma longevidade saudável e ativa.

"Nessa fase da vida, aceleram os processos de perda gradual de massa muscular, o declínio da imunidade e das defesas antioxidantes, além da redução do desempenho físico e das habilidades cognitivas, questões que podem ser adiadas com a adoção do estilo de vida saudável e com suplementação adequada, como propõe o OnActive Drink®”, coloca o médico Nataniel Viuniski, que é membro do Conselho Consultivo da Herbalife do Brasil.

Formulado para ser consumido uma vez ao dia, como lanche entre as refeições, o OnActive Drink® não contém glúten e oferece 82 calorias por porção, além de ser delicioso e muito prático de preparar. Basta usar uma shakeira para misturá-lo com água, leite, bebidas vegetais ou iogurte. Ainda pode ser usado em preparo de receitas, como shakes e mingaus.



Em pauta

Quatro dicas de exercícios oculares: oftalmologista faz alerta para quem passa muito tempo na frente de telas

Oftalmologista Catarina Ventura: Alguns exercícios simples podem ajudar para quem fica o dia inteiro trabalhando em celular ou computador - Foto: Divulgação

A era digital trouxe inúmeras comodidades e facilidades à nossa vida cotidiana, mas também carrega consigo uma preocupação crescente com a saúde dos nossos olhos. Com cada vez mais pessoas passando longas horas na frente de computadores, tablets e smartphones, o cuidado com a saúde ocular tornou-se essencial.

Para ajudar a aliviar a tensão ocular e prevenir problemas, Catarina Ventura, oftalmologista do Instituto de Olhos Fernando Ventura, compartilhou quatro dicas de exercícios oculares para quem passa muito tempo diante das telas. Confira:

PISCAR FREQUENTEMENTE

O simples ato de piscar é muitas vezes negligenciado, mas é fundamental para manter a superfície ocular lubrificada. Piscar frequentemente ajuda a evitar que os olhos fiquem secos, reduzindo a sensação de coceira e irritação.

REGRA 20-20-20

A oftalmologista sugere a regra 20-20-20 para reduzir a fadiga ocular. A cada 20 minutos, desvie o olhar da tela e olhe para um objeto a uma distância de pelo menos 20 pés (cerca de seis metros) por pelo menos 20 segundos. Isso ajuda a relaxar os músculos oculares.

MOVIMENTE OS OLHOS

Faça exercícios de movimentação ocular, olhando para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Isso ajuda a fortalecer os músculos oculares e reduz a probabilidade de desenvolver visão embaçada ou visão dupla.

OLHOS FECHADOS

Fechar os olhos por alguns minutos em intervalos regulares pode ser um alívio imediato para os olhos.Isso ajuda a relaxar os músculos oculares e a reduzir a exposição à luz intensa das telas, além de ter a função de lubrificar os olhos.

Lembrando que esses exercícios não substituem consultas regulares com um oftalmologista. Se a pessoa estiver enfrentando problemas oculares persistentes, é fundamental procurar orientação médica. Além disso, adotar práticas saudáveis, como ajustar o brilho e a distância da tela, pode ser igualmente importante na proteção da saúde ocular em um mundo cada vez mais digitalizado.



Veja também

VIDA PLENA Incontinência urinária: o distúrbio que afeta principalmente mulheres e idosos; entenda