Diferenças entre sobrepeso e obesidade



A obesidade e o sobrepeso são duas condições relacionadas ao excesso de peso corporal, mas são distintas em termos de grau e impacto na saúde. O sobrepeso é definido como o acúmulo de peso corporal em excesso em relação ao considerado saudável para uma determinada altura e idade, geralmente medido pelo índice de massa corporal (IMC). Um IMC entre 25 e 29,9 é considerado sobrepeso. Já a obesidade é uma condição mais grave caracterizada por um excesso significativo de peso corporal. Ela é definida por um IMC igual ou superior a 30.

Causas

Sobrepeso: Pode ser causado por fatores, incluindo excesso de calorias consumidas em relação ao gasto calórico, falta de atividade física, vários fatores genéticos e ambientais.

Obesidade: Geralmente resulta do acúmulo específico de gordura corporal devido a uma combinação de fatores, incluindo hábitos alimentares pouco saudáveis, falta de exercício regular, predisposição genética e outros fatores metabólicos e ambientais. Obesidade é doença e deve ser tratada como tal.

O sobrepeso pode aumentar o risco de desenvolver certas condições de saúde, como diabetes tipo 2, pressão alta e doenças cardiovasculares, mas o risco é geralmente menor do que na obesidade. A obesidade está associada a um risco significativamente maior de uma ampla gama de problemas de saúde, incluindo diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, apneia do sono, certos tipos de câncer e distúrbios musculoesqueléticos. O tratamento geralmente envolve mudanças no estilo de vida, como dieta saudável e aumento da atividade física. Na obesidade, o tratamento é mais complexo e pode envolver intervenções mais intensivas, como dieta supervisionada por profissionais de saúde, exercícios, medicamentos e, em alguns casos, cirurgia bariátrica.

É importante lembrar que tanto o peso quanto a obesidade são problemas de saúde que devem ser tratados, uma vez que podem levar a complicações sérias. É aconselhável buscar orientação médica, nutricionista e personal trainer.



Outubro Rosa: Supermercado destinará 100% do lucro da venda dos espumantes Amitié para o Instituto Protea

No mês de outubro, o movimento de conscientização sobre o câncer de mama ganha força. A rede Pão de Açúcar vai dedicar 100% do lucro das vendas de espumantes Amitié durante todo o mês para o Instituto Protea. A ação inédita visa financiar cirurgias, exames e tratamentos para o câncer de mama em mulheres de baixa renda. A parceria com a vinícola Amitié, fundada por mulheres, torna a ação ainda mais simbólica. Por meio das suas ações, o Instituto Protea estima ter impactado mais de 4 mil vidas desde 2018. A campanha também inclui uma gargalheira personalizada em cada garrafa para incentivar a participação dos clientes.

Hospital Santa Joana reformula centro de Medicina Nuclear

Em busca de expandir a qualidade dos serviços médicos de alta complexidade, o Santa Joana Recife, localizado no bairro das Graças, no Recife, reformulou o centro de Medicina Nuclear do hospital, incluindo inserção de novos procedimentos. O perfil de pessoas que recebem indicação de tratamento por meio da medicina nuclear são pacientes cardiológicos, oncológicos, com doenças renais e distúrbios da tireoide.

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Científico do Instituto Sírio-Libanês

O Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL) anuncia a abertura das inscrições para o Prêmio Científico SER+ SUS, uma ação integrante do 2º Simpósio Científico| Reflexões e Caminhos Futuros para a Saúde Pública, que acontecerá nos dias 8 e 9 de novembro. Para se inscrever, a pessoa não precisa ser formada na área de saúde, mas tem que trabalhar em instituições de saúde ligadas ao SUS.O objetivo do prêmio é reconhecer contribuições significativas para a área da saúde pública no Brasil. Serão premiados os três primeiros colocados em cada categoria, com valores de R$ 3.000,00, R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00 para os grupos/trabalhos vencedores. Para obter mais informações sobre o prêmio e as diretrizes de submissão de trabalhos acesse AQUI



Dia Mundial do AVC



Lesão neurológica é responsável pela morte de, em média, 1,5 mil pessoas todos os anos em Pernambuco



Em alusão ao Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), lembrado no próximo dia 29 de outubro, o Hospital Pelópidas Silveira (HPS), no Recife, alerta sobre a gravidade, riscos e sintomas do Acidente Vascular Cerebral (AVC), mal súbito que é uma das principais causas de morte no Brasil, segundo dados da Rede Brasil AVC.

Este ano, na sua décima quarta edição, a campanha tem como mote "Juntos somos maiores que o AVC". A iniciativa tem como foco aumentar a percepção da gravidade e dos altos índices de ocorrência da doença, divulgar as formas de prevenção e de redução dos casos, além de conscientizar o público sobre os sinais e fatores de risco. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), Pernambuco regista, anualmente, uma média de 1,5 mil óbitos por AVC.

Para reforçar a campanha e o alerta sobre esta condição - incluindo prevenção, sintomas, diagnóstico e tratamento - o HPS realizará, durante esta próxima semana, palestras educativas e rodas de conversa sobre a lesão neurológica com pacientes e acompanhantes.

"Fatores de risco podem contribuir para o aparecimento de um AVC, como a hipertensão arterial (a principal delas), arritmia cardíaca, diabetes, tabagismo, colesterol alto e obesidade. Por isso, a necessidade de falarmos em prevenção com hábitos de vida saudáveis. Também é importante que as pessoas saibam reconhecer os sinais para que possam procurar, rapidamente, uma unidade de saúde de urgência em busca de atendimento médico. No AVC cada minuto vale a vida", afirma o médico neurologista do HPS, Fernando Travassos.



Existem dois tipos de AVC. O isquêmico, ocorre quando falta sangue em alguma área do cérebro e que corresponde entre 80% e 85% dos casos. Já o hemorrágico, acontece quando um vaso (do tipo artéria, raramente uma veia) rompe.

Sinais e sintomas

Entre os sinais de alerta mais comuns, estão: fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo; confusão mental, alteração da fala ou da compreensão; alteração na visão, no equilíbrio, na coordenação, no andar; tontura e dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente.

Óbitos por AVC (acidente vascular cerebral) em Pernambuco

2018 – 1.533 óbitos

2019 – 1.858

2020 – 1.346

2021 – 1.389

2022* - 1.453 (dados sujeitos à alteração)

