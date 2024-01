Emagrecimento e qualidade de vida em 2024: a importância da orientação médica

A- A+

Em um mundo onde a busca por saúde e bem-estar se tornou uma prioridade, considerar a orientação do médico torna-se mais essencial do que nunca, especialmente para o emagrecimento e melhoria da qualidade de vida.

Emagrecer não é apenas uma questão estética, mas um compromisso com a saúde física e mental.

A abordagem médica personalizada desempenha um papel crucial nesse processo, pois proporciona uma compreensão geral do indivíduo, considerando fatores genéticos, histórico médico, estilo de vida e necessidades específicas. Ao procurar um médico em 2024 para orientação no emagrecimento, você estará investindo em um caminho seguro e sustentável. Aqui estão algumas razões pelas quais essa abordagem é fundamental:

1. Avaliação personalizada:

O médico realiza uma avaliação completa, identificando possíveis condições médicas subjacentes que podem afetar o emagrecimento.

Análise de dados laboratoriais e informações clínicas permite uma compreensão precisa das necessidades individuais.

2. Plano de emagrecimento personalizado:

Com base na avaliação, o médico desenvolve um plano de emagrecimento personalizado, considerando não apenas a perda de peso, mas também a promoção de hábitos saudáveis e sustentáveis.

Inclui estratégias alimentares, atividades físicas adequadas e, quando necessário, o suporte de profissionais especializados, como nutricionista, personal trainer e fisioterapeuta.

3. Monitoramento contínuo:

O acompanhamento médico contínuo permite ajustes no plano conforme necessário, garantindo resultados seguros e duradouros.

Identificação precoce de possíveis complicações ou desafios que possam surgir durante o processo de emagrecimento.

4. Abordagem holística da saúde:

O médico considera não apenas a perda de peso, mas também aspectos psicológicos, emocionais e sociais relacionados ao bem-estar.

Ajuda a criar uma mentalidade positiva em relação à saúde e qualidade de vida

Em 2024 cuide mais da sua saúde

Seja a sua melhor versão

Conheça mais sobre o médico nutrólogo Rafael Coelho

Acontece

Linfoma incurável foi assunto na 65ª Reunião Anual da Sociedade Americana de Hematologia

O tratamento para o Linfoma de Células do Manto (LCM) foi assunto na 65ª Reunião Anual da Sociedade Americana de Hematologia (ASH), que aconteceu no final de 2023, na Califórnia (USA). A doença, além de ser incurável, é clinicamente agressiva e desafiadora, não respondendo de forma satisfatória à quimioterapia padrão, tendo uma alta taxa de recidiva (retorno). De acordo com a hematologista da Multihemo Oncoclínicas, Carolina Militão, que acompanhou as discussões no Congresso, foram apresentados estudos de casos reais sobre esse tipo de linfoma, que irão ajudar, na prática, os especialistas. Um deles, liderado pela Universidade de Colorado (USA), analisou se o tratamento que combina o uso do rituximabe associado à bendamustina, - considerado mais tradicional e usual -, é suficiente para pacientes que tenham LCM ou se seria preciso, ainda, a utilização de um inibidor de BTKi (ibrutinibe) para ter uma resposta mais efetiva. Ao todo, 434 pessoas participaram do estudo. “O resultado mostrou que não houve diferença em relação à sobrevida livre de progressão entre os dois braços do estudo, o que mantém o tratamento atual, com a combinação de rituximabe e bendamustina e, em caso de recaída, o uso do ibrutinibe ou outro inibidor de BTKi”, explica a especialista.

Gratuito para comunidade na Imbiribeira, CAAIS está perto de superar marca de 3 mil atendimentos

Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional (CAAIS) faz balanço dos atendimentos

Com pouco mais de um ano de funcionamento, o Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional (CAAIS) realizou, até o momento, 2.832 atendimentos para a população da Comunidade de Tijolos, na Imbiribeira. O espaço segue à disposição da localidade, gratuitamente, para consultas e acompanhamentos feitos por profissionais e estudantes da Faculdade Pernambucana de Saúde nas seguintes áreas: Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Psicologia. O Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional (CAAIS) traz para o atendimento a prática centrada no usuário e está localizado dentro da Faculdade Pernambucana de Saúde, que fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 4861, Imbiribeira. O maior diferencial é atender e acompanhar pacientes abrangendo as diversas áreas, ou seja, sob um olhar integral da saúde. O CAAIS recebe a população dentro de um modelo que é considerado ideal e é adotado em vários países, servindo também para práticas de educação dos cursos da FPS.

Em Pauta

VIAGENS DE FÉRIAS: DICAS PARA MANTER AS PERNAS SAUDÁVEIS

Ficar muitas horas dentro de um carro ou de um avião pode trazer sérios problemas relacionados à saúde vascular

Angilogista Mary Falcão - Foto: Divulgação

Com a chegada das férias, as viagens de maior duração começam a aparecer nos planos de muitos brasileiros, no entanto é necessário que se dê a devida atenção à saúde vascular das pernas considerando trajetos que podem levar até mais de 6 horas. A falta de movimento, a pressão nas veias e outros fatores podem contribuir para desconforto e riscos à saúde.



Pessoas com varizes e com histórico de trombose na família precisam se atentar ainda mais nessas situações e buscar orientação especializada antes de uma viagem longa, seja de avião ou por meios terrestres. “Mulheres que fazem uso de anticoncepcionais, pessoas com obesidade, idosas, com histórico de trombofilia também devem consultar um angiologista antes de viajarem. Porém, não há necessidade para preocupação excessiva, pois com alguns cuidados os problemas podem ser evitados”, explica a médica cirurgiã vascular e angiologista, Mary Falcão.



A especialista diz que as meias elásticas funcionam como uma profilaxia mecânica para trombose, reduzindo o inchaço e o risco de trombose venosa profunda (TVP), além de ajudarem a melhorar o retorno do sangue venoso, mas para isso é importante que ela seja prescrita por um cirurgião vascular para indicar a altura, compressão e tamanho adequado em cada caso.



Também é recomendada a realização de exercícios de fortalecimento da panturrilha e, durante a viagem aérea, levantar-se e mover-se a cada hora e fazer movimentos com os pés, simulando uma caminhada para favorecer a drenagem do sangue. Em alguns casos pode ser necessário o uso de anticoagulante. Sentar-se com as pernas cruzadas por longos períodos pode dificultar a circulação sanguínea, por isso a dica da especialista é manter os pés no chão e alternar a posição das pernas regularmente.



Quando o percurso acontecer por meios terrestres, é importante aproveitar as paradas para esticar e alongar o corpo. “Lembre-se também de evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e cafeína que favorecem a desidratação, ingerir bastante água, optar por alimentos leves e saudáveis durante as viagens e evitar comidas salgadas e roupas apertadas nas regiões da cintura e das pernas”, conclui a médica.

