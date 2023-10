A- A+

Entenda sobre as propriedades nutricionais do ovo Alimento é considerado um dos mais nutritivos do mundo

Artigo

O Dia Mundial do Ovo é uma data que celebra o ovo como um alimento importante e versátil, destacando seus benefícios para a saúde e sua contribuição para a nutrição.

O Dia Mundial do Ovo foi estabelecido em Viena, 1996, quando foi decidido comemorar o poder do ovo na 2ª sexta-feira de outubro de cada ano. Em 2023, acontecerá na próxima sexta-feira, (13.10).

O ovo é uma fonte rica de nutrientes essenciais, e seu consumo traz diversos benefícios para a saúde. Um alimento assim merece mesmo ter uma data especial ao redor do globo, não é mesmo? Vamos conhecer...

Proteína de alta qualidade: Os ovos são uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, contendo todos os aminoácidos essenciais necessários para o corpo humano. A proteína é importante para a construção e reparo dos tecidos do corpo.

Vitaminas e minerais: Os ovos são uma boa fonte de várias vitaminas e minerais, incluindo vitamina B12, vitamina D, vitamina A, selênio, fósforo e colina. A colina, em particular, é importante para a função cerebral e a saúde do fígado.

Antioxidantes: Os ovos contêm antioxidantes como a luteína e a zeaxantina, que são benéficos para a saúde ocular e podem reduzir o risco de doenças oculares relacionadas à idade, como a degeneração macular.

Saciedade: Devido ao seu conteúdo proteico, os ovos são altamente saciantes, o que pode ajudar a reduzir o consumo calórico total e auxiliar no controle de peso.

Saúde cardiovascular: Uma pesquisa sugere que, para a maioria das pessoas, o consumo moderado de ovos não está associado a um aumento significativo no risco de doenças cardiovasculares. Além disso, os ácidos graxos ômega-3 presentes nos ovos podem ter efeitos benéficos na saúde do coração.

Baixo teor de carboidratos: Os ovos são naturalmente livres de carboidratos, o que os torna uma opção adequada para pessoas que seguem dietas com restrição de carboidratos, como a dieta cetogênica.

É importante observar que a ingestão de ovos deve ser equilibrada e fazer parte de uma dieta geralmente saudável. Indivíduos com alergias a ovos devem evitar seu consumo.

Acontece

MAMA I - Estudo trazido pelo SEER Medicare, vinculado ao Instituto Nacional de Câncer Norte Americano – mostrou, após estudo com 20 mil mulheres, uma taxa de 36,8% de retorno do câncer de mama. Sabe-se que, após uma cirurgia de retirada de câncer, é possível que células cancerígenas dormentes ainda permaneçam no local do tumor ou migrem para outras partes do corpo, o que acaba causando o retorno da doença. De acordo com a médica mastologista Denise Sobral, da Multihemo Oncoclínicas, ao estar diante desse cenário, é necessário procurar imediatamente o médico especialista para saber quais as possibilidades.

“Na maioria das vezes, o câncer que retornou é o mesmo tipo do primeiro, mas quando o perfil do tumor é diferente temos que fazer nova biópsia e novos exames de mapeamento. Existem tratamentos específicos para cada tipo de câncer e novas medicações podem ser adicionadas. Às vezes, a paciente pode fazer outro tratamento cirúrgico ou até mesmo uma radioterapia. Das medicações, a imunoterapia, conhecida como terapia alvo, vai agir exatamente nas células tumorais e será prescrita pelo oncologista quando indicada", informa.

Dependendo do tipo de tumor, esses tratamentos das recidivas podem levar à cura das pacientes quando realizados a tempo, complementou.

MAMA II - De acordo com o nutricionista da Faculdade Alpha, Ângelo Almeida, alguns comportamentos podem ajudar a evitar o surgimento de diversas doenças, incluindo vários tipos de câncer. Para isso, a atenção deve ser mantida principalmente na hora de preparar a lista de compras com alimentos que são essenciais para a prevenção da doença.

“É necessário manter a alimentação rica em nutrientes, frutas, verduras e evitar o consumo de alimentos processados ou ultraporcessados. Uma simples substituição pode prevenir uma série de tipos de câncer, incluindo câncer de mama, entre outras doenças”, esclarece.

Entretanto, para que realmente seja possível evitar o câncer de mama, é necessário incluir alimentos importantes como frutas vermelhas - ricas em antocianinas, que são substâncias com poder antioxidante presentes na coloração dessas frutas. Elas são benéficas para a prevenção dos radicais livres, moléculas que prejudicariam o nosso DNA e favorecem o desenvolvimento das células cancerígenas. Outra categoria que auxilia na prevenção são os vegetais amarelos e alaranjados, pois é um grupo alimentar que fortalece o sistema imunológico.

Em Pauta

No Dia Mundial da Visão, oftalmologista reforça medidas para cuidar da saúde ocular



Oftalmologista Gerber Caraciolo - Foto: Leandro Lima

Comemorado, anualmente, na segunda quinta-feira de outubro, o Dia Mundial da Visão busca conscientizar à sociedade sobre a importância da saúde ocular. O oftalmologista Gerber Caraciolo, do Instituto de Olhos do Recife (IOR), aproveita a data celebrada no próximo dia 12, para reforçar medidas que priorizam, protegem e preservam a visão.

“Ao longo da vida, quase todo mundo vai ter um problema ocular. Mas, poucos são os que se preocupam com prevenção, diagnóstico e tratamento precoce”, alerta o médico.

Segundo o Caraciolo, com o aumento da expectativa de vida e outras mudanças que afetam o sistema visual, os problemas oculares têm aumentado.

“Apesar de haver muita informação, ainda há pessoas que não conhecem os cuidados básicos que devem ter com a sua saúde ocular e, pior do que isso, muitas não têm sequer acesso a serviços oftalmológicos”, diz o médico.

MEDIDAS - Algumas medidas podem ser tomadas para cuidar melhor da visão. Uma delas é garantir o amplo acesso da população ao atendimento médico oftalmológico, pois estima-se que mais de um bilhão de pessoas, em todo o mundo, ainda não consegue atendimento especializado em visão. Outra ação essencial envolve campanhas informativas e educativas na promoção da saúde ocular, na preservação do sistema visual e na relação médico-paciente. Por fim, o médico diz que é necessário adotar um estilo de vida saudável, evitar luz solar intensa, acidentes de trabalho e exposição prolongada a telas em casa.

PREVENÇÃO – A visão pode apresentar problemas em todas as etapas da vida, mas é a partir dos 40, que se deve redobrar a atenção.

“Muitos pacientes sem histórico de problemas oculares, chegam ao consultório com a visão já comprometida e o resultado do diagnóstico e tratamento pode não ser tão satisfatório”, comenta Caraciolo.

Por isso, é importante ficar atento e, se possível, fazer um check up uma ou duas vezes por ano.

“Mesmo quem não tem sintomas, deve ir ao oftalmologista periodicamente. A prevenção ainda é a melhor ferramenta para combater doenças nos olhos, especialmente as silenciosas, como catarata, glaucoma, degeneração macular relacionada à idade, retinopatia diabética ou hipertensiva. São doenças perigosas, que podem cegar”, diz o médico.

ESTATÍSTICAS – O Ministério da Saúde estima que existam cerca de 40 milhões de cegos no mundo e outros 220 milhões de deficientes visuais. No Brasil, há mais de 1,2 milhão de cegos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 60% das cegueiras são evitáveis. Isso significa que quase 700 mil brasileiros que são cegos, poderiam não ser, se tivessem recebido tratamento precocemente.

Especial – Outubro Rosa

O mês de outubro é internacionalmente reconhecido como o Mês da Conscientização sobre o Câncer de Mama, uma campanha que visa sensibilizar as pessoas sobre a importância da detecção precoce, prevenção e tratamento do câncer de mama. Durante esse período, inúmeras iniciativas, campanhas e eventos são realizados em todo o mundo para destacar os desafios enfrentados pelas mulheres que lutam contra essa doença.

É um momento em que a sociedade se une para oferecer apoio, compartilhar informações vitais e encorajar as mulheres a realizarem exames regulares de mamografia, desempenhando um papel crucial na detecção precoce e no aumento das taxas de sobrevivência.

Conheça oito direitos trabalhistas para mulheres com câncer de mama

Advogado Bruno Félix ressalta a importância da divulgação das informações - Foto: Divulgação

Em outubro, a conscientização e prevenção do câncer de mama têm muito destaque na imprensa e em ações pelas cidades. Pouca gente sabe, mas as mulheres que sofrem com a doença têm um respaldo dos direitos garantidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. O advogado especialista na área, Bruno Felix, do escritório Galamba Felix, ressalta a importância de que essas informações sejam cada vez mais divulgadas.

“A lei assegura três dias ao longo de um ano para que a pessoa possa fazer os testes, exames e, comprovando que a ida ao médico foi para este objetivo. Os dias de ausência não serão descontados, sem necessidade do atestado médico. Caso seja diagnosticado com o câncer, sugiro que o paciente apresente o máximo de documentos, laudos, exames possíveis para desburocratizar o processo para receber os benefícios”, explicou Bruno Felix.

O advogado ressalta que os direitos são concedidos às mulheres diagnosticadas com câncer de mama e que tenham carteira de trabalho assinada, previstos na CLT. Para as trabalhadoras que exercem as atividades por meio da Pessoa Jurídica, o PJ, os direitos não se aplicam.

“Além disso, o empregador não pode desligar da empresa a colaboradora com doença grave, pois é considerada uma demissão discriminatória, o que garante a manutenção do trabalho durante o período de tratamento”, acrescentou Bruno Félix.

Confira os oito direitos trabalhistas para mulheres com câncer de mama:

- Saque do FGTS

- Saque do PIS/PASEP

- Isenção do IPVA

- Imposto de Renda

- Auxílio-doença

- Tramitação prioritária de processos

- Aposentadoria por invalidez

- Recebimento prioritário de precatórios



