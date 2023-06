Exagerou nas festas juninas? Relaxe, volte ao foco!

A- A+

Olá, internautas que acompanham a coluna Saúde e Bem-estar

Depois das festas juninas, é comum sentir uma quebra na rotina de treinos e alimentação saudável. No entanto, existem algumas estratégias que podem ajudá-lo a retomar sua rotina de treinos após esse período. Aqui estão algumas dicas:

Defina metas realistas: Estabeleça metas claras e alcançáveis para ajudá-lo a se motivar e voltar ao ritmo dos treinos. Seja realista em relação às suas expectativas, considerando o tempo que você ficou sem treinar.

Planeje seu cronograma de treinos: Elabore um cronograma semanal com os dias e horários dedicados aos treinos. Certifique-se de que seja um plano viável e que se sente bem em sua rotina diária.

Comece devagar: Não tente compensar o tempo perdido nos treinos logo de cara. Comece com uma intensidade mais leve e vá aumentando gradualmente à medida que seu treino físico melhore.

Varie os exercícios: Experimente diferentes tipos de exercícios para evitar o tédio e manter o interesse. Isso também ajuda a trabalhar diferentes grupos musculares e desafiar o corpo de maneiras diferentes.

Encontre um parceiro de treino: Ter um parceiro de treino pode ser motivador e tornar os treinos mais divertidos. Vocês podem se apoiar mutuamente e ajudar a manter o compromisso com os exercícios.

Cuide da alimentação: Além dos treinos, é importante manter uma alimentação saudável. Certifique-se de consumir alimentos nutritivos e equilibrados para dar suporte ao seu treinamento e ajudar na recuperação muscular.

Durma bem: O descanso adequado é essencial para o processo de recuperação e desempenho físico. Certifique-se de dormir o suficiente para permitir que seu corpo se recupere dentro dos treinos.

Aproveite as pequenas vitórias: Celebre cada conquista e progresso, por menor que seja. Isso ajuda a manter sua motivação ao longo do tempo.

Lembre-se de que o retorno à rotina de treinos pode levar um tempo, mas com experiência e consistência, você voltará ao ritmo gradualmente. Escute seu corpo, respeite seus limites e não se cobre em excesso. O importante é manter o foco e a disciplina para alcançar seus objetivos de forma sustentável.

Seja a sua melhor versão

Tratamentos para Leucemia

Só em Pernambuco, são esperados 540 casos de leucemia, nesse ano de 2023 - Foto: Canva

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), são diagnosticados 11 mil novos casos de leucemia no Brasil, por ano. Em Pernambuco, nesse ano de 2023, são esperados 540 casos. O Junho Laranja é uma campanha que busca conscientizar sobre essa doença. As leucemias são cânceres que comprometem a fábrica do sangue (medula óssea), que passa a liberar os glóbulos brancos (leucócitos) doentes na corrente sanguínea, sejam eles muito jovens (blastos), quando falamos em leucemias agudas; ou já maduros e bem diferenciados, quando falamos em leucemias crônicas.

“Em qualquer das situações há um defeito genético que originou a doença. Sua causa é desconhecida e pode-se dizer que na maioria das vezes é multifatorial”, explica a hematologista Lorena Costa, da Multihemo Oncoclínicas.

A especialista ainda afirma que há diversas formas de tratamento havendo possibilidades com quimioterapia, drogas alvo, transplante de medula, medicamentos e até mesmo, observação clínica.

“Recentemente, tivemos muitos avanços quando se fala em tratamento da leucemia. A terapia com Car-T CELL é um exemplo disso. Nessa opção, os linfócitos do tipo T são tratados em laboratório para que eles possam reconhecer e atacar as células cancerosas. Mas nem sempre ela pode ser a primeira opção de escolha, depende do caso”, acrescenta.



