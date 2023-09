Farmacêutica Novo Nordisk torna-se a empresa mais valiosa da Europa

A- A+

Olá, internautas que acompanham a coluna Saúde e Bem-estar

A farmacêutica Novo Nordisk, conhecida empresa por fabricar o medicamento Ozempic, desenvolvido para tratar diabetes tipo 2, passou a ser a empresa mais valiosa da Europa, desbancando a empresa de bens de luxo LVMH,

As ações da farmacêutica dinamarquesa subiram 40% este ano, impulsionadas pela procura dos seus medicamentos.

Como já falamos aqui na Saúde e Bem-estar, o Ozempic é um medicamento desenvolvido para tratar diabetes tipo 2 que contém o mesmo princípio ativo do Wegovy, o que levou alguns médicos a os prescreverem para ajudar pacientes a perder peso.

Enquanto isso, a Novo Nordisk cresce pela demanda por seus altamente eficazes medicamentos para diabetes e perda de peso, Ozempic e Wegovy, elevando seus ganhos e ações para recordes históricos.

As ações da empresa subiram cerca de 17% desde que anunciou, em 8 de agosto, que um grande estudo demonstrou que o Wegovy também tinha um claro benefício cardiovascular, aumentando as esperanças da empresa de ir além da sua imagem de fornecedora de medicamentos voltados para melhora no estilo de vida.

O que percebemos nos últimos anos é a indústria farmacêutica em plena mobilização para combater a obesidade, que é uma doença crônica e multifatorial. A obesidade é uma verdadeira epidemia mundial.

A obesidade é um problema de saúde global crescente e está associada a várias condições clínicas graves que podem levar à morte. No entanto, é importante observar que as mortes diretamente atribuídas à obesidade em si são geralmente difíceis de quantificar com resultados, pois a obesidade é um fator de risco para muitas doenças crônicas, como doenças cardíacas, derrames, diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer. Portanto, as estatísticas de mortes relacionadas à obesidade costumam ser registradas como mortes relacionadas a essas doenças específicas que são agravadas ou causadas pela obesidade. A obesidade pode agravar essas condições e aumentar o risco de complicações graves.

Como médico que atendo centenas de pacientes obesos por mês, percebo que o emagrecimento proporciona qualidade de vida em todas as áreas da existência humana. Um estilo de vida saudável, com alimentação adequada e atividades físicas rotineiras, combate a obesidade e torna as pessoas melhores em seus aspectos físico e mental.

Fica o alerta: não tome medicamentos sem a prescrição e acompanhamento do médico.

Setembro Amarelo: especialista alerta sobre saúde mental e atividade laboral

Segundo pesquisa realizada no Brasil, 18% dos profissionais sofrem com a síndrome de burnout e 43% relataram sintomas depressivos



Em um cenário corporativo cada vez mais competitivo e exigente, a saúde mental dos trabalhadores tem sido considerada uma das principais preocupações, levando a um aumento significativo de afastamentos laborais. Especialistas apontam que o estresse, a ansiedade e outros transtornos psicológicos têm contribuído significativamente para essa realidade.



Uma pesquisa realizada pela empresa Gattaz Health & Results mostra que 18% dos profissionais brasileiros sofrem com burnout, um distúrbio emocional caracterizado por sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, 43% relataram sintomas depressivos e 24% mencionam queixas relacionadas à ansiedade.



Segundo a psicóloga e professora do curso de Psicologia da Estácio, Juliana Cardoso, a saúde mental se tornou uma das principais razões pelas quais os trabalhadores estão buscando afastamento por meio de atestados e laudos.

"Atualmente, muitos profissionais atuam em ambientes de trabalho altamente competitivos, com metas rigorosas e pressões constantes, o que pode resultar em impactos significativos na saúde mental", comenta.

Impactos da pandemia - A pandemia da Covid-19, que assolou o mundo, também exerceu papel importante nesse cenário, intensificando os desafios enfrentados pelos trabalhadores. O isolamento social, a incerteza em relação ao futuro e a adaptação ao trabalho remoto trouxeram à tona questões relacionadas a diversas desordens psicológicas.

"Políticas internas que incentivem um ambiente de trabalho saudável, apoio psicológico, flexibilidade na carga horária e promoção do equilíbrio entre vida profissional e pessoal são essenciais para lidar com essa situação", ressalta a psicóloga.

Além disso, segundo a docente, a conscientização sobre a importância da saúde mental no ambiente de trabalho também é um fator crucial. Isso porque ainda existe um estigma associado à busca de ajuda psicológica, o que pode impedir que muitos profissionais busquem o tratamento adequado.



"É importante ressaltar que a prevenção é um dos pilares fundamentais para combater o aumento dos afastamentos relacionados à saúde mental. Iniciativas como oferecer programas de bem-estar, atividades de relaxamento, treinamento para lidar com o estresse e apoio psicológico podem fazer a diferença na vida dos trabalhadores e, consequentemente, no desempenho das empresas", finaliza.

