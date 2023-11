Frutas refrescantes para amenizar o calor

A- A+

Com a chegada do calor intenso no Brasil, nada melhor do que desfrutar das delícias que a natureza nos oferece para refrescar o corpo e a mente. As frutas refrescantes são aliadas perfeitas para mantê-lo hidratado e desfrutar de sabores irresistíveis. No topo da lista de opções refrescantes estão as melancias, com sua polpa suculenta e alto teor de água. Além de ser uma excelente fonte de hidratação, a melancia é rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, proporcionando benefícios à saúde enquanto você sacia a sede. Outra fruta tropical que não pode faltar nessa temporada é o abacaxi. Com seu sabor agridoce, o abacaxi é repleto de vitamina C, essencial para fortalecer o sistema imunológico. Além disso, sua composição enzimática auxilia na digestão, proporcionando uma sensação de bem-estar após as refeições. Para quem busca uma explosão de frescor, as frutas cítricas como laranjas, limões e tangerinas são escolhas perfeitas. Além de serem excelentes fontes de vitamina C, essas frutas têm propriedades que estimulam a hidratação e ajudam a eliminar os eletrólitos perdidos com o suor, contribuindo para a manutenção do equilíbrio do organismo. As uvas, principalmente quando congeladas, transformam-se em pequenas delícias geladas, ideais para um lanche leve e refrescante. Além de serem uma fonte natural de antioxidantes, as uvas congeladas conseguem um efeito imediato nos dias mais quentes. Não podemos esquecer das frutas da época, como o morango, a cereja e a manga, que não apenas satisfazem o paladar, mas também oferecem benefícios nutricionais importantes. Seja consumindo-as in natura, em saladas de frutas ou em sucos naturais, essas frutas indicadas para a manutenção da saúde e garantia aos sentidos.

Para concluir, durante o calor escaldante do verão brasileiro, as frutas refrescantes são verdadeiras aliadas para manter o corpo hidratado, nutrido e revitalizado. A diversidade de sabores e nutrientes presentes nessas frutas tornam as opções saudáveis e prazerosas para enfrentar as altas temperaturas, garantindo não apenas a satisfação do paladar, mas também o bem-estar do corpo e da mente.

Descubra como o calor afeta o metabolismo do corpo

Com o aumento das temperaturas, o corpo enfrenta desafios significativos. O calor influencia diretamente o metabolismo, acelerando-o temporariamente enquanto buscamos dissipar o excesso através do suor. O ortopedista Sormane Britto, especialista em Metabolismo, Fisiologia do Esporte e Medicina do Bem-estar, destaca a importância da alimentação e hidratação, diante desse cenário. O metabolismo, função vital, molda o equilíbrio orgânico e influencia as atividades físicas. O calor pode afetar o processo metabólico basal, responsável pela queima de calorias em repouso. 'Essa resposta ao calor aumenta a demanda energética', explica Britto.Para otimizar o metabolismo em dias quentes, hidratação e escolhas alimentares são fundamentais. Praticar atividades físicas com cuidado, preferencialmente nas partes mais frescas do dia, como início da manhã e final do dia, reduz riscos de exaustão térmica. Adaptar-se ao calor exige atenção especial. “A chave está na hidratação, escolhas alimentares sensatas e atividades físicas bem planejadas “, resume o especialista.

Saiba o que é FIV: busca pelo método cresceu entre famosos

Gabriella Maciel Collier, médica ginecologia obstetrícia, especialista em reprodução humana, fala sobre o assunto que vem movimentando mundo dos famosos

A médica Gabriella Collier - Foto: Adriana Moura Marcusso

Fátima Bernardes, Ivete Sangalo, Karina Bacchi e Bárbara Evans. Você sabe o que essas mulheres têm em comum? As famosas recorrem à técnica da fertilização in vitro (FIV). Esta é uma das alternativas que as mulheres recorrem quando desejam ter um filho, e por diversos motivos, enfrentam dificuldades para engravidar naturalmente. Recentemente, Grazi Massafera e a cantora Ludmilla são outras famosas que revelaram ter adotado também este método.

Em comum, essas mulheres buscam tratamentos de Reprodução Assistida se tornarem mamães num futuro próximo. Os motivos para a busca pela FIV são diversos, há algumas dúvidas sobre o funcionamento do tratamento, é necessário que a paciente esteja saudável, há algumas indicações para pacientes obesas e hipertensas, assim como mulheres fumantes.

“A liberdade de uma decisão mais leve é uma das vantagens do congelamento de óvulos, te permite seguir suas metas pessoais antes da sonhada maternidade”, conta, Gabriella Maciel Collier, médica ginecologia obstetrícia, especialista em reprodução humana.

Ainda segundo ela, a busca pelo procedimento vem crescendo, afinal traz a possibilidade do tão sonhado filho para casais héteros, homoafetivos, mães solos e até pais solos. Além disso, quem já teve um filho também pode se beneficiar do tratamento e planejar a segunda gestação junto com um médico especialista em reprodução assistida.

A especialista pontuou algumas dúvidas sobre o tema:

O que é a Fertilização In Vitro? É um procedimento de reprodução assistida. A técnica tem como objetivo coletar óvulos diretamente dos ovários de uma mulher e utilizá-los com sêmen em laboratório. O processo inclui desde a fertilização até o desenvolvimento dos embriões, que são cultivados em meio de cultura e dentro de uma incubadora a 37ºC por 5 dias até serem transferidos ao útero materno.

Para quem a FIV é indicada? A FIV é indicada para casais que desejam engravidar e encontram problemas de fertilidade ou apenas querem preservar a fertilidade para um momento futuro. Também é indicada para mulheres que desejam uma maternidade solo e desejam engravidar no tempo adequado.

Quais os riscos da FIV? Assim como todo procedimento médico, a FIV pode apresentar riscos, mas cada risco depende da condição de saúde da paciente, a consulta com um especialista é fundamental para alinhar as expectativas.

Quais as taxas de sucesso da FIV? As taxas de sucesso da FIV dependem de vários fatores, entre eles: idade da mulher, a qualidade dos óvulos e espermatozoides, obesidade, entre outros. De um modo geral, em torno de 20% a 40%, com variações significativas.

Qual a faixa de idade que as mulheres podem recorrer a FIV? Não há uma faixa de idade definida, a partir do primeiro ciclo menstrual a mulher já pode congelar óvulos para futuramente procurar a FIV. Mas numa média geral, o maior público é a partir dos 30 anos.

A FIV não é indicada apenas para casais inférteis? Pelo contrário, a principal indicação da FIV é para casais que enfrentam dificuldades para engravidar.

O tratamento pode ser diferente para cada pessoa e ou casal? Sim, o tratamento de FIV é altamente personalizado e leva em consideração a situação específica de cada casal. O protocolo de tratamento, a escolha dos medicamentos e os procedimentos podem variar com base nas necessidades individuais, histórico médico e resultados de testes diagnósticos.

