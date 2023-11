Hidratação deve ser redobrada em tempos de aumento do calor

A- A+

A sede não é o único sinal de desidratação. Não ingerir a quantidade de água suficiente pode ter sintomas como intestino preso, a pele seca, inchaço (retenção de líquido), fome, cansaço, fadiga, pedra nos rins e dores de cabeça. Estamos com o clima super quente em várias regiões do país. A hidratação deve ser ainda mais reforçada nesta época. Como transpiramos mais, consequentemente, vamos perder mais líquidos. É nesta época que as pessoas costumam se expor mais ao sol, viajar para o litoral, praticar atividades físicas ao ar livre, mas é preciso ficar atento à hidratação do organismo. No dia a dia, os idosos e as crianças costumam ser os mais afetados pela desidratação, mas pessoas de qualquer idade podem desenvolvê-la.É importante manter a hidratação em dia, muito mais nesta época do ano, em que as temperaturas são mais altas e o corpo perde mais líquidos; estar hidratado traz inúmeros benefícios como manter a saúde da pele, fazer uma boa digestão, bom funcionamento do intestino, além de se manter firme para curtir as praias e aproveitar melhor os treinos. Para quem tem o hábito de se esquecer de beber água, a orientação é se hidratar aos poucos durante o dia. A quantidade ideal de água é 35 ml por quilo de peso (peso da pessoa X 35ml). Algo que pode ajudar bastante nesse hábito de se hidratar é ter uma garrafa de 1 litro ou 2 litros para conseguir marcar a quantidade de água. Outra opção é o uso de aplicativos que lembrem de fazer a ingestão de líquido. Lembrando que existem outros tipos de bebidas hidratantes, como sucos, chás, água de coco e até alimentos ricos em fluidos que nos trazem muitos benefícios, como são os casos das frutas e legumes. E o importante é se hidratar e curtir o primavera-verão com saúde. Existem doenças renais, por exemplo, que o paciente deverá ter orientação do médico e do nutricionista sobre a quantidade diária para beber água, além do tipo de líquido que será permitido.

Diabetes pode atingir 1 bilhão de pessoas até 2050; doença pode levar à cegueira

Oftalmologista Alexandre Ventura fala dos riscos que o diabetes pode causar - Foto: Sol Pulquério

O crescimento do diabetes tem preocupado especialistas. De acordo com a revista científica The Lancet, estima-se que 1,3 bilhão de pessoas adquiram a doença até 2050, cerca de 13% da população mundial. Pouca gente sabe, porém, que o problema pode levar até a cegueira. Na próxima terça-feira (14) é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. Em alerta à data, o oftalmologista Alexandre Ventura, do Instituto de Olhos Fernando Ventura (IOFV), destaca que o olho é o primeiro órgão a ser afetado. Com a doença, pode ocorrer sangramentos na retina ou dentro do olho e edema na mácula, que é a área central da retina responsável pela visão de detalhes, cores e leitura. Além de retinopatia diabética, esse problema pode causar glaucoma e catarata.

"O diabetes é uma causa frequente de cegueira porque o olho é o órgão mais vascularizado do corpo humano. A doença afeta os vasos, artérias e veias. Quem tem hiperglicemia, ou seja, glicose aumentada no sangue, vai estar 'enferrujando' essas veias e artérias de dentro pra fora”, explica Alexandre, que também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo.

DOENÇA SILENCIOSA – É possível que o paciente passe meses sem conhecimento de que possui diabetes. Por isso, o controle da glicemia, feito por exames de sangue é fundamental para diagnóstico rápido e tratamento eficaz da doença. Isso também funciona com os problemas de visão. O oftalmologista pode ser o primeiro a identificar problemas vasculares que podem ser sintomas da doença.

“Se o diabético fizer um tratamento periódico, com consultas e exames de rotina, é possível tratar os problemas de visão e, em certos casos, até reverter a situação. Porém, em quadros avançados e com tempo prolongado sem tratamento, a recuperação da visão pode ser irreversível", alertou o oftalmologista.

MITOS - Não necessariamente uma pessoa que come bastante doce e carboidrato terá diabetes, pois vai depender do bom funcionamento do pâncreas. Ele é responsável por liberar a insulina, que é quem tira a glicose da veia e leva para as células. A hiperglicemia ocorre quando não há insulina suficiente. A doença não tem cura, mas pode ser tratada.

"O controle glicêmico rigoroso e hábitos saudáveis são as principais medidas a serem adotadas pelos pacientes a fim de evitar complicações. O acompanhamento oftalmológico periódico é muito importante, pois, se necessário, o paciente pode ser tratado com aplicação de laser, implantes de medicações especiais dentro do olho e cirurgia. O melhor prognóstico é a prevenção", reforça o oftalmologista do Instituto de Olhos Fernando Ventura.

