Início de inverno: alimentos importantes para saúde

Olá, internautas que acompanham a coluna Saúde e Bem-estar

Durante o inverno, é importante consumir alimentos que forneçam os nutrientes necessários para manter uma boa saúde. Aqui estão alguns alimentos comuns no inverno e seus valores nutritivos:

Vegetais de raiz (cenoura, batata, nabo): São ricos em carboidratos, fibras, vitaminas (como a vitamina A e C) e minerais (como potássio e magnésio).

Frutas cítricas (laranja, limão, toranja): São excelentes fontes de vitamina C, que fortalecem o sistema imunológico. Também fornece fibras e antioxidantes.

Vegetais folhosos escuros (espinafre, couve, acelga): São ricos em vitaminas A, C, K e folato, além de minerais como ferro e cálcio. Também contém antioxidantes e fibras.

Leguminosas (lentilha, feijão, grão-de-bico): São fontes de proteínas vegetais, fibras, ferro e outros minerais. Também fornece carboidratos complexos, que fornecem energia duradoura.

Nozes e sementes (castanhas, amêndoas, sementes de abóbora): São ricas em vitaminas saudáveis, proteínas, fibras e uma variedade de vitaminas e minerais. São ótimas opções para lanches saudáveis no inverno.

Peixes gordurosos (salmão, cavala, sardinha): São fontes de gorduras ômega-3, que são vitaminas para a saúde cardiovascular. Também fornece proteínas e vitaminas D.

Cereais integrais (aveia, quinoa, arroz integral): São ricos em fibras, vitaminas do complexo B, minerais e carboidratos complexos. São fontes de energia duradouras e ajudam a manter a saciedade.

Lembre-se de que os valores nutritivos podem variar dependendo da variedade e da forma de preparo dos alimentos. É sempre bom buscar uma dieta equilibrada, compartilhada e adaptada às suas necessidades individuais.

Consultar um nutricionista pode ser útil para orientação personalizada.

Acontece

EndoRecife acontece no Mar Hotel



Entre os dias 29 de junho e 1º de julho, no Mar Hotel Conventions, na zona sul do Recife, será realizado o EndoRecife 2023, congresso regional na área de endocrinologia que acontece há 26 anos em Pernambuco, promovido pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM-PE). O evento reúne endocrinologistas e profissionais de saúde de várias especialidades para debater novidades no diagnóstico, tratamento e pesquisas na área.



As inscrições são feitas pelo site www.endorecife.com.br, onde pode ser conferida a extensa programação científica e outras informações do evento.



Especial Festas Juninas

Cuidados com a saúde no São João: especialistas fazem alerta

Para muitos, principalmente no Nordeste, São João é a melhor época do ano. Quadrilhas, roupas, comidas típicas e muita festa são tradição. Apesar da alegria, é preciso ter atenção com a saúde, por conta das fogueiras, fogos e alimentação.

Olhos

Olhos devem ser protegidos da fumaça da fogueira - Foto: Canva

De acordo com a oftalmologista Catarina Ventura, as fogueiras e fogos podem ocasionar desde queimaduras e traumatismos oculares até danos definitivos, além de ardência, conjuntivite, uveíte e alergia. Para a oftalmologista, a melhor forma de evitá-los é ter cuidado na escolha dos fogos, observar as instruções e se manter longe das crianças.

“É bom não ficar olhando para cima quando for soltar, pois pode cair a fagulha no olho. Tem de ter cuidado com os fogos que não acendem. Geralmente as pessoas vão muito próximas para verificar, ele pode acender repentinamente e atingir a visão. Em relação às fogueiras, a fumaça vai existir. Mesmo você estando em casa, não tem como escapar, dependendo da quantidade de fogueiras nas ruas. O ideal é evitar o contato com o vapor e o fogo. Quem tem olho seco, sentirá mais irritação que o normal”, disse.

Queimaduras

Receitas caseiras para tratar queimaduras devem ser evitadas - Foto: Canva

A tutora de Enfermagem da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), Rubiane Souza, explica que queimaduras nas fogueiras em áreas da genitália, extremidades, pescoço ou face, mesmo que pareçam inocentes, devem ser avaliadas por um profissional em serviço de pronto atendimento.

“Ao queimar-se, a pessoa deve remover imediatamente vestes e adornos (anéis, pulseiras, brincos) da área atingida e lavar com água corrente, a fim de aliviar a dor, de resfriar o local e evitar a propagação da queimadura”, orienta a enfermeira.

Especialistas também desaconselham receitas caseiras. Assim, não se deve colocar abrasivos como creme dental, nem temperos, itens culinários ou pós, como talcos para os pés ou talco de bebê. Em casos mais graves, em queimaduras decorrentes de combustíveis (gasolina, querosene, álcool) utilizados em substituição ao gás de cozinha também têm causado grande preocupação e lotação dos serviços que realizam atendimento de queimados.

“Isso deve-se principalmente a lesões graves, que muitas vezes decorrem de explosões, e que frequentemente atingem maior superfície corporal, a exemplo do que ocorre com fogos de artifício”, explica Rubiane. Nesses casos, é melhor sempre procurar a ajuda de um especialista médico.

Fumaça

Pulmões são prejudicados pela fumaça das fogueiras - Foto: Canva

Além dos riscos de queimadura, a inalação da fumaça pode causar problemas no aparelho respiratório. Nas cidades, ficam espalhadas várias fogueiras pelas ruas, e o ‘cheiro’ traz irritações. De acordo com a pneumologista e tutora de Medicina da FPS, Patrícia Bezerra, quanto mais próximo das fogueiras, mais expostos as pessoas estão aos danos que as fumaças podem causar aos pulmões.

“Muitas vezes, as pessoas possuem doenças respiratórias, como a asma. A fumaça pode fazer os brônquios se contrairem, causando a crise de asma, falta de ar. Os cuidados que devemos ter é de não ficar próximos de fogueiras, tente ficar o mais distante possível, em um local ventilado. Os pacientes com asma, principalmente, precisam ter atenção redobrada. Cuidado também com as crianças, que podem se desgarrar dos pais e, além dos cuidados com as fumaças, fica o alerta com as queimaduras”, detalhou.

Alimentação

Fique de olho da conservação dos alimentos juninos -Foto: Canva

Pamonha, cuscuz, canjica, bolo de milho, pipoca, arroz doce, entre outros são muito comuns nessa época do ano. O milho, por exemplo, é uma boa fonte de carboidrato, rico em fibras, e ajuda a melhorar a saúde do intestino, explica Fabrícia Padilha, nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. Mas ela faz um alerta para as festas juninas.

“É importante se preocupar com a manipulação e conservação dos alimentos comercializados, pois além de serem altamente perecíveis e não resistir muitas horas em temperatura ambiente, é necessário ter o cuidado com a matéria prima dos pratos”.

Fabrícia lembra que é importante observar o milho, a forma como ele é comercializado e disposto para venda nas feiras livres.

“Muitas vezes fica diretamente no chão em contato com sujidades, o que pode causar contaminação da espiga. Todos esses cuidados são importantes, pois alimentos com manipulação, armazenamento ou comercialização incorretos podem causar problemas de saúde”, pontuou.

