Janeiro branco: melhore sua saúde mental cuidando do intestino O intestino é responsável pela produção do hormônio do humor

Olá, internautas que acompanham a coluna Saúde e Bem-estar

Estamos terminando a campanha Janeiro Branco – conscientização sobre a saúde mental. É importante falar sobre o nosso segundo cérebro: o intestino.

Segundo estudos, o eixo intestino-cérebro é responsável pela comunicação entre o sistema intestinal e o sistema nervoso. Ou seja, os dois sistemas afetam a funcionalidade e o desempenho um do outro.

Por meio dessa relação, o funcionamento dos centros emocional e cognitivo do cérebro se estabelece juntamente com o intestino, este capaz de produzir 95% da serotonina do organismo, hormônio que regula o humor.

A serotonina é um estabilizador natural do humor que proporciona sensação de bem-estar quando seus níveis no intestino estão equilibrados. Por meio desse hormônio, os seres humanos podem realizar tarefas simples, como dormir e comer. Além disso, é importante para regular a ansiedade, reduzir os sintomas da depressão e outros distúrbios emocionais e mentais.

É essencial esclarecer a importância de manter um intestino saudável através da alimentação e outros hábitos rotineiros. Dessa forma, pode-se entender que um intestino saudável contribui para uma melhor qualidade de vida.

Ao ter hábitos destrutivos, afeta-se negativamente a saúde da microbiota intestinal e interfere no funcionamento de todo corpo. Então, é preciso focar em comportamentos que beneficiem a saúde do intestino.

Listo agora comportamentos para manter e proteger a saúde intestinal, como: mastigar bem os alimentos (a digestão já começa na boca), desembrulhar menos e descascar mais, comer alimentos probióticos e prebióticos, evitar alimentos com glúten (proteína do trigo).

Os prebióticos são encontrados em alguns leites e fórmulas lácteas, na banana, cebola, alcachofra e cereais integrais. Os probióticos nos leites e bebidas fermentadas e iogurtes que contêm o nutriente.

Cuide do seu intestino e melhore sua saúde mental.

Seja a sua melhor versão!

Notícias

Confirmada a III Convenção Emag para o primeiro semestre de 2023, no Recife

Acontecerá de 26 a 28 de maio de 2023, no Mar Hotel Convention, a III Convenção Emag. O evento tem como objetivo qualificar profissionais de saúde para atender pessoas obesas e levá-las a uma mudança de vida efetiva. Acontecerão mesas redondas e 15 palestras, em três dias de Convenção, com palestrantes locais, regionais e nacionais. Os principais temas, serão: medicamentos injetáveis, jejum intermitente e regulação da microbiota para o tratamento da obesidade. A coordenação científica do evento é do profissional de educação física, Flama Elias. Informações: 81 9.8807.9147



Em Pauta

Psicólogo explica como a campanha Janeiro Branco pode ajudar na conscientização e prevenção de doenças mentais

Campanha incentiva reflexões sobre hábitos, decisões e como as pessoas podem criar uma rotina de maior valorização da saúde física e mental



Alcançar o bem-estar pode ser um dos grandes desafios da vida moderna. Com todas as obrigações do dia a dia, rotina cansativa, cobranças externas, autocobrança e responsabilidades, a saúde física e mental pode ser negligenciada. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país mais ansioso do mundo, por causa disso, a campanha de prevenção e conscientização da saúde mental, o Janeiro Branco, é um dos marcos para lembrar de cuidar da mente e do bem-estar.

De acordo com o psicólogo e professor do Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), Aluísio Soares, é preciso quebrar tabus e preconceitos em torno de quem tem transtornos mentais.

“O Janeiro Branco chama a atenção para essa quebra de paradigmas, esclarece e incentiva indivíduos a procurar ajuda de profissionais quando necessário”, comenta.

Ainda segundo Aluísio, algumas medidas podem ser colocadas em prática para melhorar a qualidade de vida.

“É preciso começar pelo estilo de vida, começar a incorporar hábitos saudáveis, como praticar exercício físico, cuidar da alimentação, priorizar o tempo para fazer algo que goste, como pedalar, sair para um restaurante, tomar um sorvete ou até mesmo hidratar o cabelo. Além disso, se analisar, perceber como percebe o mundo e como lida com a rotina cotidiana”, ensina.

Estimular o diálogo diante de situações cotidianas que causam frustração ou sofrimento, desacelerar uma rotina muito corrida, estabelecer uma rotina que seja coerente com os limites diários, mas que seja produtiva e que traga satisfação nas atividades realizadas.

“Não querer transformar 24h em 48h. Tentar fazer muitas coisas em um dia é um prato cheio para a frustração. É necessário compreender os limites e se respeitar. Toda essa questão da qualidade de vida está dentro da campanha Janeiro Branco e, por isso, sua importância”, finaliza.



