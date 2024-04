Milho: tesouro nutricional. Confira seus benefícios

A- A+

Um dia dedicado para o milho

No dia 24 de abril, celebramos o Dia Internacional do Milho, uma oportunidade para reconhecer não apenas as propriedades nutricionais deste grão versátil, mas também sua rica história cultural e sua presença em festividades ao redor do mundo. O milho, um dos cereais mais cultivados globalmente, é uma fonte significativa de nutrientes essenciais. Rico em fibras, vitaminas e minerais, como vitamina A, vitamina C, potássio e magnésio, o milho oferece uma série de benefícios à saúde. Além disso, é uma excelente fonte de energia, sendo uma escolha popular em muitos cardápios ao redor do mundo. No entanto, é importante consumir milho com moderação e estar ciente de algumas considerações importantes para a saúde. Embora o milho em si seja uma escolha saudável, muitos dos alimentos derivados do milho, como canjica, pamonha, munguzá e bolo de milho, são ricos em açúcar e calorias. O consumo excessivo dessas iguarias contribui para o ganho de peso.

É possível desfrutar de alimentos à base de milho de forma equilibrada e saudável. Optar por versões mais nutritivas e com menos açúcar, além de controlar as porções, são medidas importantes para manter uma alimentação balanceada e evitar o excesso de calorias.Além de seu valor nutricional, o milho desempenha um papel significativo nas tradições culturais em todo o mundo. Nas festas juninas do nordeste brasileiro, por exemplo, o milho é o protagonista de uma variedade de pratos típicos, como canjica, pamonha e munguzá. Essas delícias não apenas celebram a abundância da colheita, mas também unem comunidades em torno de tradições gastronômicas únicas.Portanto, enquanto celebramos o Dia Internacional do Milho, vamos lembrar de apreciar este cereal versátil com moderação, aproveitando seus benefícios nutricionais enquanto preservamos suas tradições culturais. Com uma abordagem equilibrada e consciente, podemos desfrutar de todas as maravilhas que o milho tem a oferecer sem comprometer nossa saúde e bem-estar.

Ao comer o milho cozido ou assado, evitar adicionar muita manteiga e sal, especialmente para aqueles que estão preocupados com a saúde cardiovascular, como os hipertensos.

Portanto, ao desfrutar do milho, é importante ter em mente o equilíbrio e a moderação. Experimentar diferentes maneiras de preparar o milho, como grelhado, cozido no vapor ou assado, e temperá-lo com ingredientes mais saudáveis é garantir uma experiência culinária deliciosa e nutritiva. Ao fazer escolhas conscientes em relação à alimentação, podemos cuidar da nossa saúde e desfrutar dos prazeres da comida ao mesmo tempo.

Receita: Picolé de Milho Saudável

Ingredientes

2 espigas de milho fresco

1 xícara de leite desnatado (pode usar leite vegetal ou água)

2 colheres de sopa de mel (opcional) ou adoçar com adoçante em pó (usar de acordo com seu gosto de adoçamento)

1 colher de chá de extrato de baunilha (opcional)

Instruções

Retire os grãos das espigas de milho. Em uma panela, ferva água e adicione os grãos de milho. Cozinhe por cerca de 5 minutos, ou até que os grãos de milho fiquem macios. Em seguida, escorra os grãos de milho cozidos e deixe esfriar um pouco. Em um liquidificador, adicione os grãos de milho cozidos, o leite desnatado ou água, o mel ou adoçante e o extrato de baunilha (opcional). Bata tudo até obter uma mistura homogênea e cremosa. Despeje a mistura de milho nos moldes de picolé. Leve ao congelador por pelo menos 4 horas, ou até que estejam completamente congelados.

Seja a sua melhor versão

Conheça mais sobre o médico Rafael Coelho

Acontece

Cimed lança campanha para o brasileiro consumir mais vitaminas e minerais

João Adibe Marques (presidente da Cimed) - Foto: Divulgação

Com a proximidade do inverno, quando gripes e resfriados se tornam mais comuns, é necessário investir na prevenção repondo vitaminas e minerais importantes para a imunidade. Afinal, 98% da população brasileira não consome a quantidade de nutrientes necessários por dia, de acordo com estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Com a correria do dia a dia nem sempre é possível consumir todas as vitaminas que precisamos, então o suplemento vem como uma solução para suprir a demanda diária desses nutrientes de forma simples, rápida e acessível”, explica João Adibe Marques, presidente da Cimed.

A farmacêutica Cimed divulgou a campanha “Saúde em Dobro”. A finalidade é incentivar a saúde e promover o consumo de vitaminas, como no caso da marca Levitan. A linha de vitaminas da Cimed tem mais de 80 produtos voltados para as mais diversas necessidades nutricionais.

Novo estudo sobre câncer de pulmão

Roche Farma Brasil comenta a pesquisa - Foto: Canva

O estudo de fase III ALINA, realizado em 27 países com 257 pacientes, revelou resultados sem precedentes na redução da recorrência de um tipo específico de câncer de pulmão diagnosticado ainda no cenário inicial. A droga se mostrou capaz de diminuir a recorrência da doença ou morte em 76%, em comparação com a quimioterapia padrão, nos pacientes diagnosticados com câncer de pulmão de não pequenas células ALK+ no cenário inicial (IB - IIIA). Em dois anos de tratamento, esses pacientes apresentaram mais chances de permanecerem livre da doença e menos efeitos colaterais, assim como resultados clínicos significativos na progressão da doença no sistema nervoso central.

“A publicação do ALINA em uma revista científica de importância global como o The New England Journal of Medicine ressalta a relevância dos resultados atingidos”, afirma Michelle Fabiani França, líder médica da Roche Farma Brasil.

“A possibilidade de atender ainda nos estágios iniciais do câncer de pulmão uma população de pacientes mais jovem, geralmente não fumante ou com menor histórico de tabagismo - no qual as chances de cura são maiores - é bastante significativa para a Roche e para o ecossistema de saúde”, completa.

Gestação e alimentação

Alimentação saudável durante a gravidez e amamentação - Foto: Canva

A gestação é um momento importante na vida da mulher, que requer vários cuidados. De acordo com a nutricionista Laís Sousa, alimentar-se saudavelmente tem papel fundamental para o bom desenvolvimento do bebê. "A boa alimentação na gravidez contribui para o controle de ganho de peso da mãe no período gestacional. Isso também previne doenças relacionadas, como diabetes gestacional e a pré-eclâmpsia", explica.

Em pauta



Preenchedores x Bioestimuladores: entenda as diferenças

Priscilla Martelli explica as diferenças de dois dos tratamentos queridinhos das celebridades



Priscilla Martelli é especialista em harmonização - Foto: Divulgação

Na busca pelo rejuvenescimento da pele, surgiram os preenchedores e bioestimuladores faciais, os quais Priscilla Martelli, especialista em harmonização facial, explica sobre os tratamentos.



Sabemos que o colágeno é produzido naturalmente pelo corpo humano, porém, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a produção de colágeno diminui 1% ao ano a partir dos 25 anos. Atualmente existem diversas tecnologias que atuam controlando a flacidez, retirando a sobra de pele, melhorando as rugas e restaurando os efeitos do envelhecimento.



Os preenchedores são injeções subcutâneas de ácido hialurônico, usadas para corrigir sulcos e volumizar áreas com flacidez. E os bioestimuladores estimulam a produção natural de colágeno, proporcionando efeitos graduais ao longo de até 1 ano, em média. Enquanto os preenchedores oferecem resultados imediatos, os bioestimuladores promovem um efeito mais progressivo e duradouro, contribuindo para a produção de colágeno e a melhoria da firmeza da pele



A especialista em harmonização facial, Priscilla Martelli, comenta que o preenchedor mais seguro do mercado é o ácido hialurônico, um material biocompatível, presente nos tecidos humanos.

“Ele é indicado para corrigir assimetrias, melhorar o contorno facial, volumizar lábios, entre outras regiões e também, para repor o volume facial que perdemos com o passar dos anos.” explica a especialista.



A atriz Deborah Secco faz preenchimento com ácido hialurônico uma vez por ano: “Uma vez ao ano, faço esse preenchimento. Não só no bumbum, mas nos braços, barriga, rosto. Faço em tudo! A pele fica mais dura. Gosto muito do resultado” relata a atriz.



Já a apresentadora Sabrina Sato comentou em uma entrevista sobre o uso do bioestimulador e do preenchedor: “Depois da minha gestação, eu passei a usar Sculptra® para tratar a flacidez do abdômen e bumbum que estavam me incomodando. Em conversas com o meu dermatologista, ele também recomendou a aplicação de Restylane® para amenizar algumas linhas de expressão e auxiliar na qualidade da minha pele. Para mim, se tornou algo que faz parte dos meus cuidados de beleza que eu não abro mão”.





“Os riscos são inerentes aos procedimentos injetáveis. Dor, edema, hematomas, inflamação, infecção, alergias e até mesmo necrose são riscos pequenos desde que se utilize materiais corretos e técnicas seguras.” finaliza Priscilla Martelli.



"Saúde e Bem-estar" é atualizada toda segunda-feira no Portal Folha de Pernambuco

Com colaboração do jornalista Jademilson Silva

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Hamas anuncia balanço de 34.151 mortos na Faixa de Gaza