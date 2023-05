A- A+

O feijão é fonte de proteína vegetal, portanto, importante para vegetarianos e veganos Em todos os tipos de feijão temos as vitaminas do complexo B na composição alimentar

Semana passada eu falei aqui sobre o arroz e macarrão. E muita gente ficou me cobrando para também falar sobre as propriedades do feijão. Pois bem, atendendo a pedidos, vamos:

O feijão é uma excelente fonte de proteína vegetal. As proteínas do feijão são compostas por aminoácidos essenciais, que são fundamentais para a construção e codificação dos tecidos do corpo, além de desempenharem um papel importante na função imunológica e na produção de enzimas.

Feijão preto: é rico em proteínas, ferro, magnésio, potássio e vitaminas do complexo B. Ele também contém antioxidantes, como antocianinas, que conferem a cor escura ao feijão.

Feijão carioca: é rico em fibras alimentares, o que ajuda a promover a saúde digestiva e o funcionamento regular do intestino.

Feijão branco: é uma excelente fonte de nutrientes, como proteínas, fibras alimentares, ferro, potássio e vitaminas do complexo B. Além disso, possui baixo teor de gordura e é uma ótima opção para vegetarianos e veganos devido ao seu alto teor de proteína vegetal.

Feijão macassar: é excelente fonte de nutrientes essenciais, incluindo proteínas, carboidratos, fibras alimentares, vitaminas e minerais. Ele contém vitaminas do complexo B, como tiamina, riboflavina, niacina e folato, além de minerais como ferro, potássio e magnésio.

Em todos os tipos de feijão temos as vitaminas do complexo B na composição alimentar e proteínas. A proteína vegetal é importante para a construção e reparação dos tecidos do corpo, portanto, com propriedades nutritivas para quem não come carne, feito os veganos e vegetarianos.

Todos os feijões são bem avaliados em dietas nutricionais, mas, o macasssar é mais indicado para cardápios mais restritos. O feijão macassar é naturalmente baixo em gordura, o que o torna uma opção saudável para incluir em uma dieta equilibrada.

Além do feijão, é importante incluir outros alimentos saudáveis, como legumes, frutas, proteínas magras e grãos integrais, em sua dieta.

Obstetra alerta para o aumento de cesarianas no Brasil

Natascha Fox é ginecologista e obstetra - Foto: Hans von Manteuffe

O tema é sensível e toca em um dos aspectos mais importantes da vida de uma mulher, o parto. Embora seja um momento feliz, o tema causa preocupação pelos números alarmantes de cesáreas no Brasil. De acordo com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (@febrasgooficial), o país atingiu a taxa de 57% de cesarianas, em 2021, o que o equipara à República Dominicana, com seus abissais 59%.

Para a obstetra, Natascha Fox, embora a cesárea seja uma cirurgia salvadora, em alguns casos, com números tão avassaladores, se torna um malefício para mulheres e crianças, deixando marcas indeléveis na saúde dos pacientes.

“A boa receptividade da mulher brasileira, a facilidade de optar pela cesárea a pedido e escolher uma data, aliados à exageradas causas obstétricas, pecuniárias e judiciais são alguns dos fatores que tem levado o Brasil a esse patamar”, explica.

Segundo a médica, é urgente mudar essa cultura de parto vigente no país, que credita à cesariana benefícios que inexistem em certos contextos.

“É importante observar que essa taxa não só preocupa por ser alta e injustificada, mas porque nossos índices de mortalidade materna seguem também muito altos”, alerta.

Perante essa realidade, a obstetra diz que se o Brasil não agir rápido e em todas as frentes, seguirá nesse cenário catastrófico para a saúde das mulheres e recém-nascidos. Para ela, é emergencial deter o avanço no número de cesárias, investindo em outras ações.

“Precisa-se estimular uma assistência multidisciplinar e não focada apenas na figura do médico. Melhorias no SUS são urgentes, com maior oferta de analgesia para o parto e reorganização da rede de assistência, além da valorização de enfermeiras obstetras e obstetrizes”, recomenda.



