O papel do exercício físico na gestão dos níveis de colesterol e na saúde cardiovascular Obesidade é fator de risco para aumento do colesterol

A atividade física desempenha papel importante na gestão dos níveis de colesterol e na promoção da saúde cardiovascular. Faço aqui algumas pontuações sobre atividade física, do colesterol e da saúde do coração:O exercício regular tem a capacidade de aumentar os níveis de colesterol HDL no sangue. O colesterol HDL ajuda a remover o excesso de colesterol das artérias, diminuindo assim o risco de acúmulo de placas de aterosclerose. Em contrapartida, o exercício também pode ajudar a diminuir os níveis de colesterol LDL no sangue. Isso ocorre porque o exercício aumenta o consumo de energia, o que, por sua vez, pode reduzir os níveis de LDL no corpo. Além de aumentar o HDL e reduzir o LDL, o exercício diminui os níveis de triglicérides, outro tipo de gordura no sangue que está relacionado ao risco cardiovascular.

Muita atenção ao controle do peso corporal

O exercício físico regular ajuda a controlar o peso corporal. O excesso de peso contribui para níveis elevados de colesterol LDL e triglicérides, bem como para o desenvolvimento de doenças cardíacas.

O exercício ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina, o que reduz o risco de desenvolver diabetes tipo 2. A diabetes é um fator de risco adicional para doenças cardiovasculares. Fazer atividade física regular também pode reduzir a pressão arterial.

O colesterol alto, especificamente níveis elevados de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) no sangue, está associado a um aumento do risco de várias doenças cardiovasculares, como AVC, hipertensão arterial problemas vasculares, aterosclerose, pancreatite aguda.

o exercício regular desempenha um papel significativo na gestão dos níveis de colesterol e na promoção da saúde cardiovascular. Incorporar atividade física em sua rotina diária pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas e melhorar sua qualidade de vida.

É importante que as pessoas consultem um profissional de saúde antes de iniciar um programa de exercícios, especialmente se tiverem condições médicas pré-existentes ou atualmente sedentárias. Começar devagar e aumentar gradualmente a intensidade é uma chave para evitar lesões.

Seja a sua melhor versão

Projeto agroecológico completa 8 anos de atividades de bem-estar e qualidade de vida

Mercado Tulasi prega consumo consciente - Foto: Divulgação

Fundado em agosto de 2015, o Tulasi começou a operar numa casa na Rua das Graças, na Zona Norte do Recife, como loja virtual. Em abril de 2019, fez a mudança para a Conselheiro Aguiar, no Pina, casa onde hoje funcionam mercado, bistrô, delivery e o Espaço Movimento, com aulas de yoga e eventos de saúde e bem-estar. Por trás do Tulasi está a UNA - União Namastê de Agroecologia, associação fundada em maio de 2022 pela empresária Renata Nascimento. É lá no município de Glória de Goitá, a 62 Km do Recife, onde estão os agricultores que abastecem o mercado Tulasi com produtos livres de agrotóxicos. No bistrô, tudo que é preparado pelo chef Lucas Muniz.

A HospitalMed confirmou a sua 11ª edição.

A feira contará com mais de 50 eventos simultâneos e a presença de mais de 400 marcas, tendo a expectativa de receber público circulante superior a 26 mil pessoas. A HospitalMed acontecerá entre os dias 25 e 27 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções. A inscrição já está disponível clicando AQUI, sendo gratuita para profissionais com CNPJ.

Cimed fecha faturamento recorde

Pela primeira vez a Cimed, a 3ª maior farmacêutica do país, fechou o mês com faturamento recorde de R$ 309 milhões de reais. O Nordeste representa 22,6% do mercado nacional para a Cimed,onde Pernambuco é responsável por 4,5% desse mercado regional, sendo o segundo maior da Região.

Planos de saúde coletivos

A advogada Iris Novaes comenta sobre os planos de saúde coletivos, que atualmente são a grande maioria e também são os que estão recebendo aumentos consecutivos há cinco anos. "O consumidor por vezes opta por esse modelo em detrimento do individual porque acredita ser uma melhor aquisição, mas a verdade é que essa modalidade vem sofrendo acréscimos constantes", revela. "Quem se sentir lesado deve procurar o judiciário para ver se há um comportamento abusivo por parte do plano", orienta Iris.

Coceira implacável e bolhas nas mãos, entenda a disidrose

Dermatologista Juliana Palo revela como lidar com a tão desafiadora disidrose - Foto: Canva

A disidrose, também conhecida como eczema disidrótico, é uma condição cutânea que afeta as mãos e os pés, causando bolhas dolorosas e coceira intensa. Juliana Palo, dermatologista, compartilha informações essenciais sobre o que é a disidrose, como ela ocorre e quais são as formas eficazes de tratamento e prevenção.

Segundo a médica dermatologista Juliana Palo, a disidrose é uma condição de pele caracterizada pelo aparecimento de pequenas bolhas nas mãos e nos pés.

"Essas bolhas são geralmente preenchidas com líquido claro e podem causar coceira intensa, desconforto e, em alguns casos, dor." explica a médica.

"A causa exata não é totalmente compreendida, mas fatores como alergias, estresse emocional, exposição a produtos químicos ou condições climáticas podem desempenhar um papel no desenvolvimento da disidrose." friza Juliana Palo.

O tratamento da disidrose pode variar de acordo com a gravidade dos sintomas. Para casos leves, a aplicação de cremes hidratantes e suaves, além de evitar irritantes, pode ajudar a aliviar os sintomas. Para casos mais intensos, podem ser recomendados corticosteroides tópicos ou medicamentos orais para controlar a inflamação.

"A prevenção da disidrose envolve evitar fatores desencadeantes, como produtos químicos agressivos, sabonetes fortes e materiais alergênicos. Manter as mãos e os pés hidratados e protegidos também é essencial. Além disso, controlar o estresse emocional e adotar hábitos saudáveis pode ajudar a minimizar o risco de recorrência." finaliza a médica.



