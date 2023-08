Obesidade pode afetar fertilidade da mulher

A- A+

A obesidade pode afetar a fertilidade em mulheres de várias maneiras. A obesidade pode causar desequilíbrios hormônios, incluindo aumento dos níveis de estrogênio e resistência à insulina. Essas alterações hormonais podem interferir na regularidade da ovulação e diminuir a chance de uma mulher engravidar. Concernente à síndrome dos ovários policísticos (SOP): a obesidade está associada a um risco aumentado de SOP, uma condição em que os ovários podem desenvolver pequenos cistos e levar a irregularidades menstruais e problemas de ovulação. O excesso de peso feminino, pode levar à anovulação, que é a ausência de ovulação, dificultando a gravidez, uma vez que a ovulação é necessária para que tenha promovido a fertilização. A qualidade dos óvulos é algo também que deve ser analisada na obesidade, tornando-os menos tolerantes a serem fertilizados com sucesso e se desenvolverem em embriões saudáveis. A obesidade pode aumentar o risco de endometriose, uma condição em que o tecido semelhante ao revestimento do útero cresce fora do mesmo. A endometriose pode afetar a fertilidade.

Atenção: a obesidade durante a gravidez está associada a um maior risco de complicações, como diabetes gestacional, pressão alta e parto prematuro, que também podem afetar a saúde da mãe e do bebê. É importante ressaltar que nem todas as pessoas obesas enfrentam problemas de fertilidade. No entanto, a obesidade aumenta o risco de enfrentar desafios reprodutivos. Reduzir o peso através de uma dieta saudável, aumento da atividade física e, quando necessário, tratamento médico supervisionado pode melhorar as chances de concepção e ter uma gravidez saudável. Se alguém estiver tendo dificuldades para engravidar, é recomendável procurar orientação de um médico especializado em saúde reprodutiva.

Acontece

Track&Field Experience acontece no Plaza Shopping

Track&Field Experience - Foto: Divulgação

Em alusão ao mês dos papais, o Plaza Shopping abre o jardim do L1 para uma manhã de experiências em família. A ação será realizada pela Track&Field Recife, em parceria com a Oka Gym. O Track&Field Experience será no próximo sábado, dia 26 de agosto, das 8h30 às 11h, com Treino Funcional Pais&Filhos. As inscrições estão abertas no App TFSports e também podem ser feitas nas lojas T&F do Recife e em Caruaru. Na ocasião, também haverá café da manhã, degustação de produtos saudáveis e vouchers de descontos para uso em lojas parceiras. Informações: @trackfieldrecife

Recife sedia 2° Congresso Pernambucano de Podologia

O "pé diabético" será abordado durante o evento - Foto: Canva

Recife vai sediar, nos dias 16 e 17 de setembro, o 2° Congresso Pernambucano de Podologia, no Centro de Eventos da Faculdade Pernambucana de Saúde- FPS. Será um momento importante para quem deseja conhecer sobre a saúde dos pés: calos, bolhas, calosidades, fungos, cuidados com as unhas, rachaduras, cuidados com o chamado “pé diabético”, entre tantos outros assuntos presentes na realidade da população em geral. O congresso contará com diversos palestrantes convidados, entre podólogos especializados, professores, que vão abordar a temática de forma variada e atualizada. O evento se destina a profissionais da área, a quem atua no setor de saúde, e interessados de forma geral no assunto. Informações clique AQUI

Em pauta

Atenção, pais! Cinco sinais de problema na visão dos alunos na sala de aula

Oftalmologista Kátia Dantas, do IOFV, fez alerta para pais e professores - Foto: Divulgação

Após as férias escolares do meio do ano, as aulas estão de volta! Crianças e adolescentes ainda estão no ritmo de “readaptação à rotina” de estudos, de acordar cedo e a disciplina para o bom aprendizado. Para que as atividades tenham sucesso dentro das escolas, os professores podem ajudar os pais a identificar problemas oculares.

A saúde dos olhos é de fundamental importância para que o conteúdo seja assimilado pelos estudantes. A oftalmologista-pediatra do Instituto de Olhos Fernando Ventura (IOFV), Kátia Dantas, destaca cinco pontos em que os professores podem ter papel fundamental para perceber algo “anormal” com o olho dos alunos.

VEJA CINCO PROBLEMAS DE VISÃO QUE PROFESSORES PODEM IDENTIFICAR:

Apertar ou esfregar os olhos com frequência, o que faz com que eles fiquem avermelhados, irritados ou lacrimejando;

Perder-se ao ler ou usar o dedo para guiar os olhos durante a leitura;

Franzir a testa o tempo todo;

Ter uma queda brusca no desempenho escolar e nas notas;

Colocar o livro e o caderno muito próximos ao rosto.

“A visão comprometida pode prejudicar o desenvolvimento motor, atrapalha a conexão da criança com o mundo e reduz a capacidade de comunicação. É importante saber reconhecer e lidar com isso em sala de aula para os pais serem alertados a realizarem exames”, destacou Kátia.

A oftalmologista do Instituto de Olhos Fernando Ventura ressalta a importância de que o paciente seja encaminhado ao médico para tentar descobrir possíveis problemas, caso alguns dos sintomas sejam apresentados. O diagnóstico precoce é importante pois, quanto mais rápido a anomalia for descoberta, maiores são as chances de tratamento eficaz.



