Os benefícios nutricionais do café Aprenda a fazer café com óleo de coco (bulletproof coffee)

O café ajuda a melhorar o desempenho mental, aumentando a concentração, a memória e até mesmo o humor

Desde os tempos antigos, o café tem sido uma fonte de energia e inspiração para muitas pessoas. Não é apenas uma bebida, mas uma parte fundamental da rotina diária para milhões ao redor do mundo. Mas além do aroma terapêutico e do sabor peculiar, o café carrega uma série de propriedades e benefícios para a saúde. O café é mais do que apenas uma bebida para começar o dia; ele contém uma riqueza de antioxidantes e compostos bioativos que têm demonstrado oferecer uma série de benefícios à saúde. O café ajuda a melhorar o desempenho mental, aumentando a concentração, a memória e até mesmo o humor. Embora o café ofereça uma série de benefícios à saúde, é importante consumi-lo com moderação. A dose recomendada varia conforme a sensibilidade individual à cafeína, mas geralmente é aconselhável limitar o consumo a cerca de 3 xícaras por dia para a maioria das pessoas. O excesso de cafeína leva a efeitos colaterais indesejados, como ansiedade, insônia, irritação e palpitações cardíacas. Para quem tem problema para dormir, o café deverá ser consumido até às 17h, no máximo.

Quem deve limitar o uso de café?

Mulheres grávidas, indivíduos com sensibilidade à cafeína, pessoas com problemas de ansiedade ou insônia, e aqueles com certas condições médicas, como pressão alta ou doenças do coração. Nestes casos, é importante consultar um médico antes de consumir café regularmente.

Pessoas que sofrem de labirintite podem ter sensibilidade à cafeína, o que agrava os sintomas da condição. A cafeína desencadeia ou piora problemas de equilíbrio e vertigem em algumas pessoas com labirintite. Portanto, é aconselhável que esses indivíduos reduzam ou evitem o consumo de cafeína, incluindo café, chá e refrigerantes cafeinados, para minimizar o risco de piorar os sintomas da labirintite. A sensibilidade à cafeína pode variar de pessoa para pessoa, e algumas podem tolerar o consumo de café em quantidades moderadas sem ter sintomas adversos.

Quem tem gastrite e problemas estomacais, o consumo do café deve ser orientado pelo médico, pois a cafeína e a acidez do café irritam o revestimento do estômago e pioram os sintomas. Algumas pessoas com gastrite podem tolerar café em quantidades moderadas, enquanto outras preferem não tomar. Evite consumir o café com o estômago vazio.

O café também é conhecido por suas propriedades termogênicas, o que significa que aumenta temporariamente o metabolismo. Por esse motivo, muitas pessoas optam por consumir café antes do exercício como parte de sua rotina de pré-treino. A cafeína no café ajuda a aumentar a energia, melhorar o desempenho atlético e até mesmo reduzir a percepção do esforço durante o exercício.

Café com óleo de coco ou manteiga (bulletproof coffee)

Bebida para tomar antes do treino - Foto: Divulgação

O café com óleo de coco tem ganhado popularidade devido aos possíveis benefícios à saúde e à energia que proporciona, principalmente antes de treinar:

O preparo é simples: faça uma xícara de café forte e quente (200ml), acrescente uma colher de sopa de óleo de coco virgem e mexa muito bem. O óleo de coco pode ser substituído pela manteiga (na mesma quantidade). Para quem está passando por dieta de restrição calórica, modere o seu uso e consulte o nutricionista.

O café não é apenas uma bebida para despertar de manhã; é um elixir carregado de benefícios à saúde e propriedades estimulantes. Como acontece com qualquer coisa, o segredo está na moderação.

Seja a sua melhor versão

Conheça mais sobre o médico Rafael Coelho

Workshop gratuito sobre saúde capilar

O evento será conduzido pelo médico Pedro Veras que abordará uma variedade de tópicos relacionados aos cabelos, incluindo a importância da parceria entre cabeleireiros e cabeleireiras na saúde capilar

O dermatologista Pedro Veras é especialista em tricologia - Foto: Divulgação

Para ajudar a desvendar os segredos da saúde dos cabelos, o especialista em saúde capilar, médico Pedro Veras, estará conduzindo um workshop sobre o assunto. O evento acontecerá no dia 22 de abril, no Hotel Luzeiros, no Pina, a partir das 19 horas.

"Este workshop é uma oportunidade única para compartilhar conhecimentos e promover a conscientização sobre a saúde capilar', destacou o membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia Clínica e Cirúrgica (CBDCC), Pedro Veras.

O evento ainda irá abordar temas importantes como a avaliação capilar, que proporcionará dicas sobre os diferentes tipos de cabelo e suas necessidades específicas, até os tratamentos para queda de cabelo, onde serão abordadas as causas comuns e as opções de tratamento disponíveis, este workshop oferece uma abordagem abrangente para promover a saúde capilar. Além disso, os participantes receberão orientações sobre os cuidados diários necessários, desde a seleção dos produtos até a rotina de lavagem e condicionamento, garantindo uma abordagem adequada para o cuidado dos cabelos.

A equipe do médico Pedro Veras utiliza o método FUE (Follicular Unit Extraction) no transplante capilar.

Para participar basta se inscrever AQUI

Nova Cesta Básica: entenda o que muda após o último decreto

Nutricionista comenta sobre diferenças e vantagens da nova Cesta Básica





Uyara Lima é nutricionista e docente - Foto: Divulgação

Foi aprovado o Decreto Nº 11.936 que estabelece os parâmetros da cesta básica alimentar, que visa promover a segurança alimentar e nutricional no país. O decreto define os alimentos que devem compor essa cesta, priorizando opções saudáveis e sustentáveis, em conformidade com as diretrizes nacionais e regionais. Além disso, prevê orientações para políticas públicas relacionadas à produção, abastecimento e consumo de alimentos, reforçando o compromisso com a diversidade e a equidade alimentar.



“Quando comparadas, a antiga cesta básica muitas vezes consistia em alimentos de baixo custo e alto teor calórico, como açúcar, óleo vegetal, farinha de trigo, entre outros. Esses alimentos eram escolhidos principalmente pelo seu preço acessível, mas nem sempre ofereciam uma variedade nutricional adequada”, complementa a nutricionista e docente, Uyara Lima.



Feijões (Leguminosas): Fonte importante de proteínas vegetais, fibras e diversos nutrientes essenciais para a saúde, como ferro e ácido fólico. Cereais: Fornecem energia de forma sustentada ao organismo, sendo fonte de carboidratos complexos, fibras, vitaminas do complexo B e minerais. Raízes e Tubérculos: Alimentos ricos em carboidratos, vitaminas e minerais, essenciais para a saúde e fonte de energia. Legumes e Verduras: Fontes de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, fundamentais para uma alimentação saudável e equilibrada. Frutas: Importantes fontes de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, contribuindo para a saúde cardiovascular e a prevenção de doenças. Castanhas e Nozes (Oleaginosas): Ricas em gorduras saudáveis, proteínas, fibras e diversos nutrientes, sendo benéficas para a saúde do coração e do cérebro. Carnes e Ovos: Fontes de proteínas de alta qualidade, além de vitaminas e minerais essenciais para o crescimento, desenvolvimento e manutenção do organismo. Leites e Queijos: Importantes fontes de cálcio, proteínas e outros nutrientes essenciais para a saúde óssea e o desenvolvimento adequado. Açúcares, Sal, Óleos e Gorduras: Devem ser consumidos com moderação, mas são importantes para fornecer energia e sabor aos alimentos. 1Café, Chá, Mate e Especiarias: Contribuem para o prazer e a variedade na alimentação, além de possuírem potenciais benefícios à saúde, quando consumidos de forma equilibrada.

Entre as vantagens das mudanças estabelecidas pelo decreto, a nutricionista destaca que a nova diretriz contribui para a população fornecendo uma base alimentar mais adequada às necessidades nutricionais, o que pode resultar em benefícios como melhor saúde, menor incidência de doenças relacionadas à má alimentação e maior qualidade de vida. Além disso, ao promover o consumo de alimentos frescos e locais, há o incentivo à economia local e à sustentabilidade ambiental.

“As mudanças estabelecidas expressam uma maior preocupação não somente com a alimentação e qualidade de vida da população, mas também com a procedência desses alimentos. Além disso, a diversificação e a inclusão de alimentos agroecológicos e da sociobiodiversidade promovem a segurança alimentar e nutricional, além de apoiar a agricultura familiar e sustentável”, explica Uyara Lima.



Apesar de estabelecida a nova diretriz, é importante considerar que a transição para uma cesta básica mais nutritiva pode implicar em mudanças econômicas para algumas camadas sociais. Tendo em vista que alimentos frescos e saudáveis podem ter um custo inicial mais elevado em comparação com produtos altamente processados e de baixo valor nutricional.



Por isso, a nutricionista da Wyden destaca que:

“Durante esse período de transição, políticas públicas adequadas, como subsídios para alimentos saudáveis, programas de educação nutricional e incentivos para a produção local de alimentos, podem ajudar a reduzir as disparidades e tornar os alimentos mais nutritivos mais acessíveis para todos”.

Dez grupos alimentares são estabelecidos na Nova Cesta Básica - Foto: Divulgação

Além da cesta básica nacional, com isenção de tributos federais, cada estado tem autonomia para zerar o ICMS, um imposto estadual, sobre os itens que considerar integrantes da cesta básica.

"Saúde e Bem-estar" é atualizada toda segunda-feira no Portal Folha de Pernambuco

Colaboração jornalista Jademilson Silva



