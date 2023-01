A- A+

Os cuidados com a saúde no carnaval Com algumas recomendações o folião poderá brincar com saúde e bem-estar

No período de carnaval os cuidados com a saúde devem ser redobrados. A começar com a hidratação. Andar com a garrafa de água é muito importante para repor o líquido perdido com o calor e idas ao banheiro, até mesmo pelo fato de as pessoas consumirem mais bebidas alcoólicas. O alerta é para ter cuidado também com a origem da água. Ela tem que ser potável e fresca. Em uma hora de ritmo acelerado no Galo da Madrugada, o folião pode perder até 800 calorias, portanto, a hidratação do corpo é necessária.

Sucos e frutas tropicais, além de hidratar, têm alto poder energético. Alguns sucos como o de laranja, muitas vezes, nem precisam ser açucarados. A água de coco também é uma boa pedida. Repositores energéticos sintéticos devem ser passados por recomendação do médico ou nutricionista, pois o excesso pode gerar reações negativas, como coração acelerado e pressão alta. O uso do álcool deve ser feito de maneira moderada. Lembre-se que o álcool também pode gerar uma desidratação corporal. Por isso, se for beber, ao mesmo tempo, beba água. Acima de 3 latinhas de cerveja, duas doses de whisky ou duas taças de vinho, a pessoa já pode ter algum sintoma de embriaguez.

Sobre a alimentação, antes e depois da folia, o festeiro deve consumir uma alimentação leve, mas, também pode utilizar carboidratos de maneira moderada. A nossa região tem carboidratos riquíssimos, como o inhame, macaxeira, o fubá. Que além de fonte de energia, têm fibras para ajudar na digestão. Roupas devem ser leves devido ao forte calor da época, principalmente fabricadas de algodão, evitando as fibras sintéticas. O boné e um tênis confortável também são recomendados.

O corpo deve ser alongado antes, durante e depois da folia. O corpo é feito uma máquina, deve ser aquecido e desaquecido. Como são dias sem uma rotina de exercício físico, o alongamento não deve ser desprezado. Para quem já tem algum problema na coluna e articulações, o bom é receber um treinamento de um especialista, como o fisioterapeuta e o educador físico. Antes do carnaval, devido à temporada do verão, alguns foliões vão para academia perder peso. Se o treino foi feito de maneira errada, essa pessoa já pode ir lesionada e agravar o problema durante o carnaval, portanto, fique bem atento.

Em caso de tonturas ou náuseas, o folião deve ser levado para um ambiente arejado, fazer uma respiração diafragmal, não baixar cabeça e beber água de forma dosada. Se o quadro se agravar, a pessoa deve ser levada para uma emergência médica.

É importante levar a garrafa de água para o foco de folia - Foto: Canva

Confira algumas dicas para uma alimentação saudável para o carnaval

• Não pular as refeições;

• Beber pelo menos 2 litros de água por dia;

• Aumentar o consumo de proteínas e diminuir carboidratos, evitar gorduras saturadas, açúcar, sal, refinados e embutidos;

• Preferencialmente utilizar grãos integrais;

• Comer frutas, verduras e legumes;

• Assar e grelhar no lugar da fritar.

Oleaginosas e frutas secas são fáceis de transportar e devem estar sempre às mãos para comer. Evitar petiscos calóricos como frituras, salgadinhos e porções diversas. Como algumas pessoas abusam na alimentação e bebida nos festejos de carnaval, o uso de sucos desintoxicantes poderá ser recomendado pelo médico ou nutricionista.

Janeiro Branco: padrão de sono ruim pode desencadear doenças mentais

Insônia é fator de risco para a saúde mental - Foto: Canva

O sono é fundamental para o fortalecimento do sistema imunológico, o equilíbrio do metabolismo e a renovação das energias. Noites mal dormidas prejudicam o organismo e comprometem a regulação emocional e do humor, contribuindo para desencadear transtornos mentais como ansiedade e depressão. Durante a Campanha Janeiro Branco, voltada para chamar a atenção da saúde mental, a médica Sandra Doria, do Instituto do Sono, pondera:

“A privação de sono provoca a desestabilização do cérebro, levando pacientes com predisposição a desenvolver transtornos psiquiátricos. Priorizar o sono é uma das formas de evitar e tratar essas doenças”.

Estudo publicado em 2022 na revista científica Sleep Research apontou que a insônia pode ser fator de risco, comorbidade e sintoma de muitos problemas mentais, incluindo transtornos de humor, ansiedade e esquizofrenia. Elaborado por pesquisadores da Universidade de Ferrara, na Itália, o artigo científico sugere que o tratamento da insônia pode restabelecer os processos normais de sono e contribuir para a redução do estresse.



Nova clínica de odontologia e estética facial chega ao Recife - Foto: Divulgação

Estética do sorriso - Um novo conceito em consultório odontológico chega ao Recife. A Ortoestética Boa Viagem Sul oferece tratamento na área de odontologia e estética facial. A unidade traz a mais avançada tecnologia para a região, o iTero intraoral Element Scanner, que possibilita um escaneamento preciso da boca do paciente, possibilitando um tratamento completo na estética do sorriso e da face.

UM FARMACÊUTICO PARA CHAMAR DE SEU

Marco Antonio Fiaschetti é da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) - Foto: Divulgação

No dia 20 de janeiro comemorou-se o Dia do Farmacêutico no Brasil. A ideia da criação da data foi do farmacêutico Oto Serpa Grandado e esse dia foi escolhido em função da fundação da Associação Brasileira de Farmacêuticos (ABF), que se deu em 20 de janeiro de 1916. Apesar de ser uma das mais importantes profissões da área da saúde, o trabalho do profissional farmacêutico ainda precisa ser mais bem conhecido pelo grande público.

De acordo com o diretor executivo da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag), Marco Antonio Fiaschetti, os farmacêuticos são:

“Profissionais capacitados e especializados em medicamentos e outros produtos para a saúde, graças aos seus cinco anos de formação em nível superior. De modo geral, podemos dizer que, enquanto o médico é o profissional do diagnóstico, o farmacêutico é o profissional do tratamento”.

Entre as mais de cem áreas de atuação regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF), estão as farmácias de manipulação. Segundo Fiaschetti:

“O profissional que atua nesse setor é especializado em compreender as características únicas do usuário do produto que será preparado e oferecido ao cliente. Entre esses produtos estão cosméticos, produtos à base de plantas medicinais, produtos dietéticos e nutricionais, medicamentos alopáticos, entre outros. O universo de formulações manipuladas é muito extenso”.

Dessa forma, pode-se dizer que o farmacêutico que atua nas farmácias de manipulação é especializado em personalizar produtos que atendam às características individuais e únicas de cada ser humano.

“Nesses estabelecimentos, o atendimento é personalizado a partir de prescrições individualizadas por profissionais habilitados, como o próprio farmacêutico, e muito mais próximo do cliente. O farmacêutico está sempre presente para ouvir, explicar o tratamento, tirar dúvidas, indicar produtos que não exigem receita médica, orientar quanto à administração dos medicamentos, entre outras funções”, diz Fiaschetti.

Para que isso seja possível, o diretor da Anfarmag destaca que, em cada farmácia de manipulação, há uma média de três farmacêuticos especializados no setor.

“Não existem duas pessoas iguais no mundo, cada indivíduo tem uma particularidade, e todas elas são compreendidas por esses profissionais para que as formulações manipuladas obedeçam a essas características especiais”, aponta.

Por isso, mais do que parabenizar, é preciso conhecer e reconhecer o importante trabalho dos farmacêuticos, em especial, dos farmacêuticos magistrais. Afinal, empenhados em melhorar a qualidade de vida das pessoas, esses profissionais trabalham de forma humanizada e têm papel fundamental na promoção da saúde humana, de forma a que cada indivíduo possa escolher a farmácia de manipulação mais próxima, ter um farmacêutico para chamar de seu e, assim, acompanhar desde a prevenção até qualquer tratamento necessário.



