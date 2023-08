Pesquisas comprovam a importância da atividade física para saúde, inclusive na redução de mortes

A- A+

Olá, internautas que acompanham a coluna Saúde e Bem-estar

A afirmação de que dar 4 mil passos por dia pode reduzir o risco de morte, tem base em estudos. Tal pesquisa reforça a importância da atividade física e saída do sedentarismo como formas de qualidade de vida e bem-estar.

Portanto, a pesquisa que reuniu 17 estudos de diferentes países e mostrou uma relação entre mais exercícios e menor risco de morte está em linha com as informações científicas existentes sobre os benefícios da atividade física para a saúde. No entanto, sempre é importante considerar a metodologia, a consistência dos resultados e outras nuances ao interpretar os achados de pesquisa.

Vários estudos demonstraram os benefícios para a saúde associados à atividade física regular, incluindo a redução do risco de doenças crônicas como diabetes tipo 2, doenças cardíacas e até mesmo certos tipos de câncer. Caminhar é uma forma de atividade física acessível e geralmente segura para a maioria das pessoas.

O número de passos específicos, como 4 mil passos por dia, é uma estimativa e pode variar dependendo de fatores individuais, como idade, condicionamento físico atual, saúde geral e objetivos de saúde. Além disso, diferentes organizações de saúde podem recomendar diferentes níveis de atividade física.

De acordo com as Diretrizes de Atividade Física para Americanos de 2018 (EUA), recomenda-se que os adultos acumulem pelo menos 150 minutos de atividade física moderadamente ou 75 minutos de atividade intensa por semana, além de realizar exercícios de fortalecimento muscular em dois ou mais dias por semana. Essas diretrizes não são expressas em número de passos, mas fornecem uma orientação geral para a quantidade de atividade física necessária para melhorar a saúde.

É importante ressaltar que qualquer aumento na atividade física, incluindo caminhar mais, geralmente é benéfico para a saúde. No entanto, para determinar um plano de atividade física adequado para você, é recomendável acompanhamento do Profissional de Educação Física.

Lembre-se de que a atividade física é apenas um aspecto do estilo de vida saudável. Manter uma dieta equilibrada, gerenciar o estresse, dormir bem e evitar hábitos prejudiciais, como fumar, também são cruciais para a promoção da saúde a longo prazo.

