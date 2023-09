Prevenção ao câncer de intestino requer estilo de vida saudável

A- A+

Artigo

O câncer de intestino, também conhecido como câncer colorretal, é uma condição em que as células no cólon ou no reto crescem de maneira descontrolada, formando tumores. É uma das formas mais comuns de câncer em todo o mundo.

Conheção os fatores de risco:

Idade avançada: O risco aumenta com a idade.

Histórico familiar: Ter parentes com câncer de intestino aumenta o risco.

Dieta: Uma dieta rica em gorduras, carne vermelha e pobre em fibras pode aumentar o risco.

Sedentarismo: A falta de atividade física regular está associada ao câncer de intestino.

O tabagismo e o consumo excessivo de álcool também são fatores de risco.

Sintomas mais comuns:

Os sintomas do câncer de intestino podem incluir alterações no hábito intestinal, sangramento retal, dor abdominal persistente, fadiga inexplicável e perda de peso não intencional. No entanto, muitas vezes, o câncer de intestino é assintomático nos estágios iniciais, tornando importante a realização de exames de triagem regulares.

Prevenção e cuidados com o intestino:

Dieta saudável: Consuma uma dieta rica em fibras, frutas, vegetais, grãos integrais e limitando o consumo de carne vermelha e alimentos processados.

Atividade física: Mantenha um estilo de vida ativo com exercícios regulares.

Evite o tabagismo e o consumo excessivo de álcool.

Triagem: Faça exames de triagem regularmente, especialmente se você estiver em um grupo de risco.

Conscientização dos sintomas: Esteja ciente dos sintomas e consulte um médico para verificar qualquer alteração no seu corpo.

Histórico médico: Conheça seu histórico médico familiar e informe seu médico sobre qualquer histórico de câncer de intestino em sua família.

Vacinação: Algumas infecções, como o vírus do papiloma humano (HPV), estão relacionadas a um aumento no risco de câncer de cólon, então comprove-se de estar atualizado com suas vacinas.

Triagem: A triagem é fundamental para a detecção precoce do câncer de intestino. Os principais métodos de triagem incluem colonoscopia, teste de sangue oculto nas fezes e sigmoidoscopia. A frequência e o tipo de triagem recomendada podem variar dependendo dos fatores de risco individuais e das diretrizes médicas locais.

É importante lembrar que a prevenção e a detecção precoce são essenciais para o tratamento eficaz do câncer de intestino. Consulte sempre um médico para discutir suas preocupações e seguir um plano de cuidados adequado à sua situação.

Intestino - O câncer de intestino, é uma das neoplasias com mais incidência no Brasil. Dentro da Semana de Prevenção ao Câncer de Intestino, a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) preparou ações específicas para o público 50+, nesta segunda-feira (18/9), das 9h às 11h, na Associação Comunitária de Ilha Santa Terezinha, em Santo Amaro.

Trombose - O médico cirurgião vascular do Hospital Dom Hélder Câmera, Yuuki Iwata, esclarece que a trombose venosa ocorre quando um coágulo sanguíneo obstrui uma veia, podendo, em casos mais graves, se deslocar para as artérias pulmonares e provocar complicações sérias. O diagnóstico, conforme explica o cirurgião, envolve avaliação clínica e exames, destacando a necessidade de investigação, especialmente quando fatores de risco estão presentes. Entre os fatores de risco estão: longos períodos de imobilidade, sedentarismo e obesidade. Porém, a prevenção é possível e muitas vezes simples, com a prática regular de exercícios físicos, controle de peso, uso de meias elásticas compressivas sob orientação médica, e evitar ficar parado por muito tempo durante viagens prolongadas. A hidratação adequada também é fundamental, reduzindo a tendência à formação de coágulos sanguíneos.

Medicina sem pressa - O cardiologista Wellington Bruno, PhD em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), lança o livro “Leito 7: A Medicina Sem Pressa - Slow Medicine”, pela editora Appris. A obra reúne experiência de mais de três décadas do autor dedicadas à medicina pública e privada, utiliza storytelling, referências à leitura dos clássicos e da literatura contemporânea, reportagens, filmes e séries para defender a importância do humanismo na medicina.

Os benefícios da acupuntura

A acupuntura tem feito cada vez mais a diferença na vida de quem quer se livrar de uma dor crônica. Essa técnica milenar é feita com a aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo para tratar doenças e para promover saúde. Estas agulhas, quando aplicadas sobre algumas regiões específicas, são capazes de tratar diversas doenças físicas ou emocionais como sinusite, asma, enxaqueca ou artrite, por exemplo, além de melhorar o sistema imunológico.

Fisioterapeuta Érica Feitosa - Foto: Divulgação

De acordo com a fisioterapeuta da Fisio+ Saúde & Estética, Érica Feitosa, as dores podem ser de origem neurológica, como a cefaleia ou a enxaqueca; reumatológica, como no caso da fibromialgia, artrite ou lúpus; muscular, como a lombalgia; ou até mesmo ginecológica, como a dor menstrual. “A inserção das agulhas de Acupuntura estimula as terminações nervosas existentes na pele e nos outros tecidos, enviando, desta forma, mensagens até ao cérebro, o que desencadeia diferentes efeitos no corpo, como ação analgésica ou anti-inflamatória, por exemplo”, explica.

Em pauta

Dia do Ortopedista: lombalgia lidera causas de afastamento do trabalho

Cerca de 100 mil profissionais são afastados do trabalho, anualmente, a maioria por conta deste distúrbio

Médica Etelvina Paz - Divulgação

O Dia do Ortopedista é comemorado no dia 19 de setembro em homenagem ao dia que a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia foi fundada, no ano de 1935. A ortopedia é a especialidade médica que cuida da saúde relacionada aos elementos do aparelho locomotor, como ossos, músculos, ligamentos e articulações. Já a traumatologia é a especialidade médica que lida com o trauma do aparelho musculoesquelético. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), nada menos do que oito em cada dez pessoas, ou seja, 80% da população, irá sofrer, pelo menos uma vez na vida, com dores na região lombar.

A lombalgia é uma das campeãs do afastamento do trabalho. De acordo com dados do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), 100 mil profissionais são afastados do trabalho anualmente, a maioria por conta deste distúrbio. E segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 5,4 milhões de brasileiros têm algum problema na coluna vertebral.

“Quem nunca teve a dor, conhece alguém que já ficou impossibilitado de realizar suas atividades diárias por causa da dificuldade de locomoção. A lombalgia também conhecida como “lumbago”, “dor nas costas“, “dor nos rins” ou “dor nos quartos”, comenta a ortopedista do Instituto Ortopedia e Trauma de Pernambuco (IOT), Etelvina Vaz.

A dor pode se estender para a região das nádegas, face posterior das coxas mas não muito além do joelho, sem comprometer um trajeto de nervo específico. Um por cento dos pacientes com lombalgia aguda tem ciática, que é definida como dor irradiada para o território de uma raiz nervosa lombar, frequentemente acompanhada de sintomas como dificuldade para andar e formigamento. A dor lombar tem causa multifatorial e é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Cerca de 65 a 90% dos adultos sofrerão um episódio de lombalgia aguda ao longo da vida, com pico de incidência ocorrendo entre os 35-55 anos de idade. Ainda hoje, a prevenção da lombalgia é o melhor meio de evitar uma crise na região da lombar. Orientações de como sentar de forma adequada, realizar atividades físicas com acompanhamento, realizar consultas de manutenção da coluna com frequência, são meios para evitar uma lesão mais séria na região da lombar.

