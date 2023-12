Qual a carne mais saudável para a ceia de Natal? Chester ou Peru?

A- A+

Artigo

O peru e o chester são opções saudáveis para as festas de Natal, pois são carnes magras e ricas em proteínas. No entanto, há algumas diferenças entre eles em termos de nutrição.

Peru:

O peru é uma carne branca magra, que é uma excelente fonte de proteína, vitaminas do complexo B (especialmente niacina e B12) e minerais como selênio e zinco. A carne de peru tem menos gordura saturada do que o chester, tornando-se uma opção mais saudável para aqueles que estão atentos à ingestão de gordura. A quantidade exata de calorias pode variar dependendo da preparação e do corte específico, mas, em geral, o peru é uma escolha saudável.

Chester:

O chester é uma variedade de frango e, portanto, também é uma carne branca rica em proteínas. Similar ao peru, o chester é uma boa fonte de niacina, vitamina B12, selênio e zinco. A quantidade de calorias pode ser semelhante ao peru, mas pode variar dependendo da preparação e da forma como é criado.

Dicas para temperar:

Ambas as aves podem ser temperadas de maneira saudável usando ervas frescas, como alecrim, tomilho, sálvia e alho. Limão, laranja e outros cítricos podem adicionar sabor sem adicionar calorias extras. Evite excesso de sal; você pode usar especiarias e ervas para realçar o sabor sem aumentar a ingestão de sódio.

Preparação:

Ao preparar a carne, escolha métodos mais saudáveis, como assar, grelhar ou cozinhar em vez de fritar.

Retire a pele antes de consumir para reduzir a quantidade de gordura saturada.

Calorias

Peru:

Peito de peru cozido sem pele: Aproximadamente 135 calorias.

Coxa de peru cozida sem pele: Aproximadamente 160 calorias.

Chester:

Peito de chester cozido sem pele: Aproximadamente 135 calorias.

Coxa de chester cozida sem pele: Aproximadamente 190 calorias.

Tanto o peru quanto o chester são boas opções saudáveis, e a escolha entre eles pode depender do seu gosto e da disponibilidade. Lembre-se de equilibrar a refeição com acompanhamentos saudáveis, como vegetais, para garantir uma celebração natalina nutritiva.

Seja a sua melhor versão

Conheça mais sobre o médico nutrólogo Rafael Coelho

Acontece

Prevenção é a ferramenta contra o câncer de pele

Dezembro chegou e, com ele, a Campanha Nacional de Prevenção contra o Câncer de Pele também vem à tona, denominando o mês com a cor laranja. Atualmente, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), esse subtipo responde por 33% de todos os diagnósticos dessa doença no Brasil, sendo o mais comum no país. A cada ano do triênio 2023-2025, cerca de 185 mil novos casos serão diagnosticados. Em Pernambuco, são esperados 5.200, apenas neste ano. A doença é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele, que se dispõem formando camadas. Os principais sintomas do câncer de pele são o surgimento de manchas que coçam ou sangram, sinais que mudam de tamanho, formato e cor e feridas que não cicatrizam em quatro semanas. A melhor forma para combater a doença é a prevenção, principalmente, por meio da proteção aos raios ultravioletas, evitando a exposição prolongada ao sol, especialmente entre às 10h e 16h. “Além disso, é recomendado utilizar roupas adequadas, chapéu e óculos escuros”, acrescenta Diogo Sales, oncologista da Multihemo Oncoclínicas.

IOFV recebe atestado de qualidade da Organização Nacional de Acreditação

O Instituto de Olhos Fernando Ventura teve a qualidade dos serviços oferecidos reconhecida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Após avaliação do órgão, que é responsável pelo desenvolvimento e gestão dos padrões brasileiros de qualidade e segurança em saúde, o IOFV conquistou a acreditação, que avalia e atesta competências técnicas e de conformidade.A ONA reconhece instituições de saúde que investem em soluções inovadoras e certifica a qualidade de serviços de saúde no Brasil, com foco principal na segurança do paciente. Sua metodologia de avaliação atende a padrões internacionais, reconhecido pela Sociedade Internacional pela Qualidade no Cuidado à Saúde (Isqua, na sigla em inglês). É ainda parceira da Organização Mundial da Saúde (OMS), que tem entre seus membros especialistas e organizações de saúde de mais de cem países.

Em Pauta

Bem-estar: massagem relaxante para aliviar o estresse de fim de ano

Especialista Deva Narayan explica os benefícios terapêuticos de diferentes tipos de massagem - Foto: Divulgação

O tão esperado período natalino finalmente chegou, mas com a correria do final de ano, os dias podem se tornar exaustivos, afinal, é hora de preparar a ceia, comprar presentes, pensar na decoração, agradar as visitas e ainda lidar com a correria das crianças nas férias escolares. E é por isso que é normal sentir exaustão, cansaço e até estresse nesta época do ano. E nada melhor do que fazer uma boa massagem relaxante para recarregar as energias e começar o novo ano revigorado.

"Durante uma massagem relaxante, por exemplo, eu aplico movimentos leves, ritmados e intensos na medida certa para promover o total bem-estar da pessoa, aliviando o desconforto e o estresse. A técnica, inclusive, atua na liberação de hormônios importantes, como a ocitocina, que melhora o estresse e a sensação de medo; e a serotonina, que melhora o humor, os batimentos cardíacos e até a sensibilidade a dor", explicou a especialista.

Dentre as técnicas mais conhecidas, estão:

Massagem Sueca: focada em relaxamento geral, a massagem sueca utiliza movimentos suaves, amasso, fricção e percussão para aliviar a tensão muscular.

focada em relaxamento geral, a massagem sueca utiliza movimentos suaves, amasso, fricção e percussão para aliviar a tensão muscular. Massagem Terapêutica: orientada para resolver problemas específicos de saúde, a massagem terapêutica combina várias técnicas para tratar dores musculares, lesões e disfunções.

orientada para resolver problemas específicos de saúde, a massagem terapêutica combina várias técnicas para tratar dores musculares, lesões e disfunções. Massagem com Ventosas (Cupping): utiliza copos de vidro ou plástico para criar sucção na pele, estimulando o fluxo sanguíneo e aliviando a tensão muscular.

utiliza copos de vidro ou plástico para criar sucção na pele, estimulando o fluxo sanguíneo e aliviando a tensão muscular. Massagem com Pedras Quentes: pedras aquecidas são colocadas sobre o corpo para relaxar os músculos e permitir que o terapeuta alcance camadas mais profundas dos tecidos.

Massagens com pedras quentes - Canva

Ao escolher uma massagem, é importante comunicar claramente suas necessidades e expectativas ao terapeuta para garantir uma experiência positiva e adaptada às suas preferências. Cada tipo de massagem tem seus próprios benefícios, e a escolha dependerá das suas necessidades específicas e objetivos.

Deva Narayan é Terapeuta corporal. @nara.terapias

“Saúde e Bem-estar” é atualizada todas às segundas-feiras no Portal Folha de Pernambuco“Saúde e Bem-estar” é atualizada todas às segundas-feiras no Portal Folha de Pernambuco

Veja também

LOTERIA Confira todas as cidades do país onde já houve apostas vencedoras da Mega da Virada