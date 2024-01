Refrescância: alternativas hidratantes além da água no verão

A- A+

Enquanto o calor do verão se intensifica, manter-se hidratado torna-se crucial para o bem-estar. Além da confiável garrafa d'água, uma variedade de líquidos deliciosos e nutritivos estão disponíveis para refrescar corpos e mentes sob o sol escaldante.

Chás Gelados:

Nos últimos anos, os chás gelados têm ganhado destaque como uma opção hidratante e repleta de benefícios. Do chá verde ao de ervas, essas infusões oferecem uma alternativa refrescante e cheia de antioxidantes, adicionando um toque saudável à hidratação diária.

Água de Coco:

A água de coco, uma bebida naturalmente rica em eletrólitos essenciais, continua a ser uma escolha popular. Além de ser uma fonte eficaz de reidratação, sua natureza isotônica faz dela uma opção naturalmente equilibrada para repor minerais perdidos durante a transpiração.

Sucos Naturais e Smoothies:

O verão é a estação das frutas, e aproveitar essas delícias em sucos naturais ou smoothies é uma maneira deliciosa de se hidratar. Ao diluir sucos concentrados em água ou misturar frutas e vegetais em smoothies, você obtém não apenas hidratação, mas também nutrientes essenciais.

Alternativas Vegetais e Leite:

Leite, leites vegetais e iogurtes oferecem uma abordagem mais substancial à hidratação, fornecendo cálcio e proteínas. Optar por versões com baixo teor de gordura pode equilibrar a ingestão calórica.

Sorvetes à Base de Água:

Para um deleite refrescante, sorvetes à base de água estão ganhando popularidade. Com uma variedade de sabores e opções de baixa caloria, eles oferecem uma maneira indulgente de se manter fresco.

Águas Saborizadas e Infundidas:

Elevar a água adicionando fatias de frutas, ervas frescas ou pepino cria uma experiência saborizada e hidratante. Essas águas infusionadas proporcionam uma opção sem adição de calorias vazias.

Kombucha e Bebidas Fermentadas:

Bebidas fermentadas, como o kombucha, estão conquistando paladares com seu sabor único e benefícios probióticos. Uma alternativa intrigante para a hidratação, essas bebidas podem ser uma adição bem-vinda à rotina de verão.

À medida que os termômetros continuam a subir, explorar essas alternativas hidratantes pode transformar a experiência de enfrentar o calor. Lembre-se, cada pessoa é única, e as necessidades de hidratação podem variar. Consultar o médico ou o nutricionista é sempre aconselhável, especialmente para aqueles com necessidades específicas, como doença renal crônica. Então, aproveite o verão, mantenha-se hidratado!

Acontece

Selfit no Camará Shopping

Rede Selfit de Academias se expande pela região - Foto: Divulgação

A Rede Selfit de Academias abriu mais uma unidade na Região Metropolitana do Recife, dessa vez, em Camaragibe, dentro do Camará Shopping. A Selfit do Camará Shopping é a primeira da cidade e a terceira nos arredores da capital pernambucana. Recife já possui unidades em funcionamento, que foram ampliadas e melhoradas ao longo dos anos.



As unidades oferecem espaços para cross training, aulas coletivas como dança, lutas, ginástica e pilates, além de treino cárdio com esteiras, bicicletas, remos, simuladores de escadas e elípticos. Para esse verão, Fernando Menezes, CEO da empresa, informa que a expectativa de crescimento de novas matrículas gira em torno dos 40%. “Há conforto e muitas opções em atividades para cada perfil de aluno”, completa

A nova unidade em Camaragibe fica localizada na Rua Manoel Honorato da Costa, nº555 - Vila da Fábrica, Camaragibe – Camará Shopping.

Está aberta consulta pública para incluir teste de HPV por PCR no SUS

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) acaba de abrir consulta pública para a incorporação de um teste de HPV baseado em DNA, conhecido como teste de genotipagem de HPV, que utiliza uma análise de biologia molecular por PCR (reação em cadeia de polimerase) e detecta, de forma automatizada, a infecção por HPV mesmo antes do vírus transformar as células em pré-câncer ou câncer. Dessa forma, é possível saber se a mulher está em risco ou não de desenvolver a doença com antecedência. Toda a sociedade civil pode participar até o dia 17 de janeiro de 2024, por este link.

A importância da saúde mental no tratamento contra o câncer

Nesse Janeiro Branco, Renata Sales, psicóloga da Multihemo Oncoclínicas, alerta para a importância da saúde mental no tratamento contra o câncer. De acordo com dados da American Cancer Society, cerca de um terço dos pacientes com essa doença enfrentam algum tipo de distúrbio de saúde mental durante o tratamento. Para auxiliar neste momento de enfrentamento, já há comprovação sobre a importância do acompanhamento psicológico durante o processo. “Pesquisas já demonstram uma ligação entre a saúde mental positiva e uma melhor adesão ao tratamento. Pacientes que enfrentam o câncer com resiliência emocional tendem a seguir rigorosamente as orientações médicas, comparecer às consultas e adotar comportamentos saudáveis, o que influencia positivamente nos resultados”, explica.

Em Pauta

Por que a saúde mental deve ser a resolução principal em 2024?

Psicóloga Jullyanna Cardoso - Foto: Divulgação

À medida que nos despedimos de um ano e damos as boas-vindas a outro, muitos de nós tradicionalmente traçam uma lista de resoluções de Ano Novo. Essas resoluções frequentemente incluem metas como perder peso, economizar dinheiro ou aprender uma nova habilidade. No entanto, em um mundo cada vez mais consciente da importância da saúde mental, é hora de considerar por que a saúde mental deve ser a principal prioridade.

“Em 2024, mais do que nunca, é crucial colocar a saúde mental no centro das resoluções de Ano Novo", destaca a psicóloga Jullyanna Cardoso.

Ela ressalta que

"O crescimento das preocupações com a saúde mental reflete uma mudança positiva na percepção coletiva, reconhecendo-a como uma parte integral do nosso bem-estar".

A conscientização sobre a saúde mental cresceu nos últimos anos, refletindo um entendimento mais profundo de como ela afeta todos os aspectos de nossas vidas. "Investir na saúde mental é investir em uma vida plena", afirma a psicóloga, sublinhando seu impacto em relacionamentos, enfrentamento de desafios e satisfação pessoal.

Reduzir o estigma em torno das questões de saúde mental é uma batalha contínua, e a abertura sobre desafios emocionais desempenha um papel fundamental nesse processo.

"Ao falar abertamente e buscar ajuda quando necessário, contribuímos para uma sociedade mais compreensiva e solidária", ressalta Jullyanna.

O autoconhecimento e o crescimento pessoal também são destacados como benefícios decorrentes do cuidado com a saúde mental.

"Trabalhar nisso nos capacita a lidar eficazmente com desafios, promovendo um desenvolvimento individual significativo", comenta a especialista em Terapia Cognitiva Comportamental.

Como priorizar a Saúde Mental em 2024? A psicóloga responde:

Busque ajuda profissional: se você estiver enfrentando desafios de saúde mental, não hesite em procurar ajuda de um profissional de saúde mental. Terapia e aconselhamento podem fazer uma grande diferença.

Pratique a autocompaixão: seja gentil consigo mesmo. Aprenda a aceitar suas limitações e a reconhecer que está tudo bem pedir ajuda quando necessário.

Estabeleça metas realistas: em vez de resoluções extremamente ambiciosas, estabeleça metas realistas e alcançáveis para melhorar sua saúde mental

Priorize o equilíbrio: encontre maneiras de equilibrar trabalho, vida pessoal e lazer. O equilíbrio é fundamental para a saúde mental

Ao planejar as resoluções para 2024, Jullyanna Cardoso destaca:

"Cuidar da mente é uma resolução que nunca deve ser esquecida. Ao fazê-lo, contribuímos não apenas para nosso próprio bem-estar, mas também para um mundo mais compreensivo e emocionalmente saudável”, concluiu.

Já estamos na metade de janeiro, vamos cuidar da saúde mental.

