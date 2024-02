A- A+

Ressaca de carnaval: recarregando as energias durante e após a festa Confira com o nutrólogo Rafael Coelho uma receita de suco revigorante

Enquanto o Carnaval segue a todo vapor, muitos foliões já começam a sentir os efeitos da agitação prolongada. A ressaca de carnaval é uma realidade para muitos, e encontrar maneiras de recuperar as energias é essencial para aproveitar ao máximo a festa. Com a folia ainda em curso, os excessos de álcool, falta de sono e alimentação desregrada são algumas das causas mais comuns da ressaca de carnaval. No entanto, há maneiras de minimizar esses efeitos e recarregar as energias para continuar aproveitando a festa.

"Além de descanso adequado e hidratação, uma alimentação balanceada e a ingestão de sucos revigorantes são aliados poderosos na recuperação pós-carnaval. No Nordeste brasileiro, rico em sabores e tradições culinárias, há uma variedade de opções nutritivas para enfrentar a ressaca e voltar à folia com disposição. Uma opção simples e eficaz para enfrentar a ressaca é a preparação de sucos revigorantes, repletos de nutrientes e vitaminas que ajudam a restaurar o equilíbrio do organismo. Experimente uma receita à base de abacaxi, couve e gengibre, conhecida por suas propriedades detox e energizantes", informa o nutrólogo Rafael Coelho.

Além disso, a culinária nordestina oferece uma gama de pratos que podem ajudar a recuperar as energias. Desde o tradicional cuscuz até o nutritivo baião de dois, passando pela revitalizante água de coco, há uma infinidade de opções para repor os nutrientes perdidos durante a festa. Enfrentar a ressaca de carnaval é chato demais, mas com cuidados simples e uma alimentação adequada, é possível recarregar as energias e continuar aproveitando a folia com saúde e disposição.

Quando a resssaca vira motivo da ida ao hospital?

"É importante ressaltar que a ressaca, em geral, é uma condição temporária e autolimitada que pode ser tratada em casa com descanso, hidratação e uma alimentação adequada. No entanto, em casos mais graves, a busca por atendimento médico de emergência pode ser necessária", destaca Rafael Coelho.

Aqui estão algumas situações em que uma pessoa deve considerar procurar a emergência hospitalar para tratar a ressaca:

Desidratação severa : Se a pessoa estiver desidratada devido à perda excessiva de líquidos devido ao álcool ou outros fatores, e não conseguir se reidratar em casa, ela pode precisar de intervenção médica para receber fluidos intravenosos.

: Se a pessoa estiver desidratada devido à perda excessiva de líquidos devido ao álcool ou outros fatores, e não conseguir se reidratar em casa, ela pode precisar de intervenção médica para receber fluidos intravenosos. Vômitos persistentes : Se os vômitos forem frequentes, persistentes e não permitirem que a pessoa retenha líquidos ou medicamentos orais, isso pode levar à desidratação e à necessidade de tratamento hospitalar.

: Se os vômitos forem frequentes, persistentes e não permitirem que a pessoa retenha líquidos ou medicamentos orais, isso pode levar à desidratação e à necessidade de tratamento hospitalar. Dores de cabeça intensas ou persistentes : Se a pessoa experimentar dores de cabeça muito intensas, acompanhadas por outros sintomas graves, como visão turva, confusão mental, convulsões ou perda de consciência, pode ser um sinal de complicações mais graves que requerem avaliação médica imediata.

: Se a pessoa experimentar dores de cabeça muito intensas, acompanhadas por outros sintomas graves, como visão turva, confusão mental, convulsões ou perda de consciência, pode ser um sinal de complicações mais graves que requerem avaliação médica imediata. Batimentos cardíacos irregulares : Se a pessoa sentir palpitações cardíacas intensas, batimentos cardíacos irregulares ou dores no peito após o consumo excessivo de álcool, é importante procurar atendimento médico imediato, pois esses sintomas podem indicar problemas cardíacos graves.

: Se a pessoa sentir palpitações cardíacas intensas, batimentos cardíacos irregulares ou dores no peito após o consumo excessivo de álcool, é importante procurar atendimento médico imediato, pois esses sintomas podem indicar problemas cardíacos graves. Sintomas neurológicos graves: Se a pessoa apresentar sintomas neurológicos graves, como convulsões, incapacidade de se mover ou falar normalmente, alterações no estado mental, é fundamental buscar ajuda médica imediatamente, pois esses sintomas podem indicar condições graves, como intoxicação por álcool ou outros problemas neurológicos.

Foto: Canva

Receita de Suco Revigorante: Abacaxi, Couve e Gengibre

Ingredientes:

2 fatias de abacaxi

1 folha de couve

1 pedaço pequeno de gengibre (aproximadamente 2 cm)

200 ml de água gelada

Suco de 1 limão (opcional)

Mel ou adoçante a gosto (opcional)

Modo de Preparo:

Lave bem a folha de couve e corte em pedaços menores, removendo o talo central mais grosso.

Descasque o pedaço de gengibre e corte em pequenos pedaços.

Em um liquidificador, adicione as fatias de abacaxi, a folha de couve, o gengibre e a água gelada.

Se desejar, adicione o suco de limão para um toque extra de frescor e vitamina C.

Bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea e sem pedaços sólidos.

Prove o suco e, se necessário, adoce com mel ou adoçante a gosto.

Sirva o suco revigorante em um copo alto com gelo, se preferir, e aproveite imediatamente.

Este suco é uma excelente opção para revitalizar o corpo após e durante a folia de carnaval, fornecendo nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e antioxidantes, para ajudar na recuperação e recarregar as energias.

