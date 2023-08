Saiba a importância do check-up médico para saúde

A- A+

O chamado check-up médico é uma avaliação geral da saúde do paciente que envolve uma série de exames e procedimentos. O principal objetivo de um check-up é identificar precocemente problemas de saúde, riscos ou condições médicas que possam não apresentar sintomas evidentes no estágio inicial.

Aqui estão algumas das principais razões pelas quais as pessoas realizam check-ups médicos:

Detecção precoce de doenças: doenças, como diabetes, hipertensão, muitas patologias cardíacas e câncer, podem não apresentar sintomas evidentes em suas iniciais. Um check-up pode identificar essas condições antes que elas se tornem graves, permitindo um tratamento mais eficaz.

Acompanhamento de condições crônicas: Se você já tem uma condição médica crônica, como artrite, asma ou diabetes, um check-up regular pode ajudar a monitorar sua condição e ajustar o tratamento conforme necessário.

Avaliação de riscos de saúde: Um médico pode avaliar fatores de risco individuais, como histórico familiar, estilo de vida, dieta e atividade física, para fornecer orientações sobre como reduzir esses riscos e manter uma vida saudável.

Monitoramento da saúde geral: Além de identificar doenças, um check-up pode fornecer uma visão geral da sua saúde, incluindo níveis de colesterol, pressão arterial, índice de massa corporal (IMC) e outros marcadores de saúde.

Vacinação: Durante um check-up, o médico pode verificar se você está em dia com suas vacinas e administrando todas as vacinas recomendadas, ajudando a prevenir doenças infecciosas.

Aconselhamento e orientações: o médico orientará sobre hábitos de vida saudável, incluindo dieta equilibrada, exercícios, sono adequado e estratégias para gerenciar o estresse. Podendo, ter abordagem com outros profissionais, como o nutricionista.

Acompanhamento de medicações: Se você estiver tomando medicamentos regularmente, um check-up permite que o médico avalie se os medicamentos estão sendo eficazes e se não há efeitos prejudiciais.

Lembrando que a frequência e a extensão dos check-ups podem variar dependendo da idade, histórico médico, condições de saúde pré-existentes e outros fatores. É importante conversar com um profissional de saúde para determinar qual é o cronograma de check-ups mais adequado para você.

Exames de sangue mais solicitados

Exames de sangue na rotina de saúde - Foto: Canva

Os exames de sangue mais frequentemente realizados durante um check-up médico variam de pessoa para pessoa. No entanto, aqui estão alguns dos exames de sangue mais comuns que são frequentemente incluídos em um check-up:

Hemograma completo: Esse exame avalia as células do sangue, incluindo glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Ele pode ajudar a identificar anemias, intolerâncias e distúrbios de coagulação.

Perfil lipídico: Esse exame mede os níveis de colesterol total, colesterol LDL (ruim), colesterol HDL (bom) e triglicerídeos. Ele ajuda a avaliar o risco de doenças cardíacas e aterosclerose.

Glicose em jejum: Esse exame mede os níveis de glicose no sangue e ajuda a diagnosticar diabetes ou pré-diabetes.

Função hepática: Esse conjunto de exames avalia a saúde do fígado, incluindo enzimas como AST (aspartato aminotransferase) e ALT (alanina aminotransferase), além de bilirrubina e albumina.

Função renal: Os exames como creatinina e ureia ajudam a avaliar como os rins estão funcionando.

Perfil de eletrólitos: Esse conjunto de exames mede os níveis de eletrólitos como sódio, potássio e cálcio no sangue, que são essenciais para o funcionamento adequado do corpo.

Ácido úrico: Esse exame mede os níveis de ácido úrico no sangue e ajuda a diagnosticar condições como a gota.

Exames da tireoide: Podem incluir a medição dos níveis de hormônios tireoidianos, como TSH (hormônio estimulante da tireoide) e T4 (tiroxina), para avaliar a função tireoidiana.

Lembre-se de que o médico determinará quais exames são mais relevantes para o seu perfil de saúde e histórico médico.

Acontece

Fortalecimento do sistema imune é preocupação do brasileiro

Composto de fibras - Foto: Divulgação

A Herbalife lançou o Fiber Concentrate Immune sabor Limão e Mel (450g). O produto tem a proposta de contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico, uma preocupação dos consumidores de acordo com dados da pesquisa Mintel (2022). Segundo o levantamento, 46% deles têm interesse em consumir vitaminas e suplementos com o objetivo de fortalecer o sistema imune no futuro.

“O produto é um verdadeiro avanço no mercado de suplementos alimentares, pois sua fórmula exclusiva combina ingredientes de alta qualidade, cientificamente comprovados por sua eficácia na melhoria do sistema imunológico e conhecidos por seus efeitos benéficos na microbiota intestinal”, coloca com Jordan Rizetto, Diretor-Geral da Herbalife.

V Congresso Pernambucano de Ortopedia e Traumatologia

Acontecerá no Recife, no próximo mês de setembro, o V Congresso Pernambucano de Ortopedia e Traumatologia, que terá como presidente o ortopedista Francisco Couto. A Sociedade de Ortopedia e Traumatologia - SBOT-PE, está à frente do evento. O encontro vai manter foco nas atualizações sobre doenças traumáticas e degenerativas ósseas e musculares, interagindo, inclusive, com outras especialidades. Promete movimentar a classe médica ortopédica da capital, recebendo, também, convidados de outros estados para trocas científicas.

Em pauta

Conceito de "desospitalização" chega em Pernambuco

Equipado com toda a estrutura exigida para um hospital convencional, o Max Day, primeiro ‘hospital dia multi-especialidades’ de Pernambuco, foi inaugurado no Shopping RioMar, ele irá operar em modelo já consolidado na Europa. Além da redução de custos para os planos de saúde por dispensar períodos maiores de internação, o hospital traz uma grande vantagem para o paciente por reduzir os riscos de infecção, além de ajudar a desafogar o trânsito nos hospitais com pequenas e médias cirurgias.

“O paciente chega e sai em, no máximo, 12 horas. Sem complicação ou exposição desnecessária”, explica Alberto Souza Leão, um dos diretores do empreendimento.

O espaço, que já estava em funcionamento no modelo soft openning, ocupa uma área de 3 mil m² e conta com um moderno centro cirúrgico, equipado com aparelhos de última geração e alta tecnologia, composto por nove salas, incluindo salas de recuperação, além de 35 leitos e UTI. A capacidade do Max Day é de realizar, por dia, de 60 a 70 cirurgias. O investimento no projeto é 100% pernambucano e está estimado em R$ 35 milhões para execução e operação. O empreendimento tem entrada independente, acesso ao mall e horário de funcionamento diferenciado do centro de compras, atendendo das 6h às 22h. Também estão fechados convênios médicos com Camed Saúde, Geap Saúde e Unimed Saúde.

MENOS RISCO DE INFECÇÃO

O hospital tem estrutura para funcionar 24h. Porém, a escolha pelo modelo de operação visa trazer mais segurança e agilidade para os pacientes pois, no local, não haverá internamento, nem emergência. “Temos o bloco cirúrgico mais completo de Pernambuco, com potencial para trabalhar o dia todo. Mas optamos pelo conceito de desospitalização, que traz mais segurança para o paciente. Pesquisas comprovam que um hospital dia oferece muito menos riscos de infecção hospitalar do que um de 24h. Não perdemos em infraestrutura para nenhum hospital”, destacou Souza Leão.

FILTRAGEM DO AR E LIMPEZA

Outro grande diferencial do Max Day Hospital, explica o médico Marcelo Menezes, também diretor do empreendimento, é a filtragem do ar. O local possui uma estrutura reforçada para assegurar a pureza do ar nos níveis de exigências atualizados após a pandemia da Covid-19. Além da troca diária, o espaço recebe esterilização, impreterivelmente, sempre ao final dos expedientes.

“Um bom sistema de filtragem de ar em hospitais evita que o ambiente seja fonte de contaminação para profissionais, pacientes e acompanhantes. Isso porque hospitais são locais com grande circulação de pessoas, principalmente aquelas com algum tipo de enfermidade que pode ser transmissível diretamente pelo ar”, explicou Marcelo.

CONFORTO PARA MÉDICOS E PACIENTES

A localização do Max Day Hospital, dentro do Shopping RioMar, que possui empresariais com várias clínicas médicas e próximo à Ilha do Leite, principal polo médico do Nordeste, é um atrativo para os profissionais de saúde. Além disso, o acesso facilitado dentro do mall traz vantagens tanto aos responsáveis pelas cirurgias, quanto para os pacientes. “Médicos com clínicas nas torres 4 e 5 do Empresarial RioMar têm acesso direto ao hospital, por exemplo. Pela localidade, oferecemos todos os recursos de excelência do shopping para os profissionais, além, claro, para os pacientes, como cardápio dos restaurantes, por exemplo”, acrescentou Alberto Souza Leão.

Sócios e esposas: Alberto Souza Leão, Eduarda Souza Leão, Daniela de Martino, Marcelo Menezes - Foto: Francisco Silva

Dependências do hospital - Foto: Francisco Silva

